Двалишвили на голову сильнее Яна и остальных чемпионов. Объясняем крутость грузина

В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.

Грузинский боец продолжает безусловно доминировать в легчайшем весе. Он перебил супертоповую оппозицию, расправился со всеми главными претендентами на чемпионский пояс. А главное, начиналось в карьере Двалишвили в UFC всё не особенно гладко. Но Мераб проделал очень качественную работу над ошибками, перезагрузился и стал самым крутым чемпионом в истории дивизиона.

Имя: Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили Дата рождения: 10 января 1991 года

10 января 1991 года Место рождения: Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия Рост: 168 см

168 см Размах рук: 173 см

173 см Рекорд: 19-4

19-4 Весовая категория: легчайшая

легчайшая Место в дивизионе: чемпион

чемпион Команда: Syndicate MMA

Syndicate MMA Прозвище: Машина

Профессиональный рекорд Двалишвили – 19-4. И в UFC он подписывался в 2017 году. Тогда Мераб уже имел в пассиве два поражения, шёл с рекордом 7-2. Но мало кто мог подумать, что старт бойца в лучшей лиге на планете получится настолько тяжёлым. Сначала случилось поражение раздельным решением. А затем Двалишвили внезапно уступил в своей стихии – попался на «гильотину» и был вынужден сдаться. В тот момент грузин полностью перезагрузился. Боец оказался в непростой ситуации, однако начал колотить победы. Причём делал это максимально прагматично и прозаично. Мераб утаскивал соперников в партер, где методично разбирал на части. Лишь 1 (!) из 12 побед чемпиона в UFC была досрочной.

Так почему же Мераб – самый крутой чемпион в легчайшей весовой категории? Всё просто. Статистически Двалишвили является настоящей машиной. И полностью оправдывает своё прозвище. Он практически постоянно выдавал трёхраундовые (а в последнее время – пятираундовые) противостояния без тени усталости на лице. И это при том, что кардиоработы было очень много. Именно так Мераб и стал первым в рейтинге по статистике тейкдаунов – 92. Он обошёл легендарного Жоржа Сен-Пьера, на счету которого было 90 переводов в партер. Двалишвили борется, таскает соперников по октагону, носит на руках, но не устаёт.

Мераб Двалишвили и Генри Сехудо Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Мераб – доминирующий чемпион. И идёт на серии из 12 побед в UFC. У предшественников таких внушительных стриков не случилось. У Яна было семь удачных боёв, у О’Мэлли – шесть. И после этого они утрачивали пояса. Однако у Двалишвили всё совсем иначе. Грузин разбивает всех без разбора, улучшая свой профессиональный рекорд. И, главное, бьёт исключительно топовую оппозицию. У Шона в качестве одной из защит оказался не самый очевидный вариант – Марлон Вера. Пётр в статусе чемпиона выходил дважды, но оба раза уступал. Алджамейн Стерлинг дрался с Ти Джеем Диллашоу, когда у того была неприятнейшая травма, а затем – с вернувшимся после трёхлетнего простоя Генри Сехудо.

На контрасте послужной список Мераба выглядит просто феноменально. Он последовательно уничтожил Жозе Альдо, Петра Яна, Сехудо, О’Мэлли и Умара Нурмагомедова. Были ли в этом списке совсем простые вызовы? Совершенно точно – нет. Однако Двалишвили принимал их все спокойно, уверенно и быстро. Единственный раз, когда грузин подводил организацию серьёзно, это отказ от поединка с лучшим другом – Стерлингом. Да, иногда Мераб устраивает не совсем понятные перформансы. Но затем перекрывает всё самоотверженностью и ярким поведением за пределами октагона.

Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь грузинского чемпиона ждёт ещё одно жёсткое испытание на прочность. И если Мераб выдержит и его, вопросов не останется совсем.