«Конор назвал меня сумасшедшим русским». Большой разговор с нокаутёром из России

Владислав Туйнов — один из самых ярких и опасных бойцов России. Он уже многого добился в кикбоксинге, потихоньку покоряет профессиональный бокс, а не так давно блестяще дебютировал в лиге BKFC, где бьются на голых кулаках. 7 июня в Красноярске в рамках дебютного турнира лиги «Сокол» Туйнов проведёт боксёрский бой с Тимуром Никулиным. В интервью «Чемпионату» Владислав рассказал о принципиальности противостояния и отношении к трэш-току соперника. Также Туйнов поделился впечатлениями от общения с Конором Макгрегором, раскритиковал гонорары в российских кулачных лигах и объяснил, чем его вдохновил Майк Тайсон.

— Вам предстоит поединок с Тимуром Никулиным. Насколько это интересное и принципиальное противостояние для вас? Долго ли размышляли над предложением?

— Я не раз видел, что Тимур Никулин кидал мне вызовы. Мне это часто скидывали друзья и знакомые, люди, которые переживают за меня, болеют. Часто бывало такое, что на улице люди просили, чтобы я встретился с Никулиным и дал ему хороших люлей. Не раз это имя в моей жизни встречалось. Я с Тимуром познакомился на турнире Pravda, тогда боксировал с Джулианом Лейном, это был мой дебют в профессиональном боксе. Мы пересеклись с Никулиным за кулисами, пообщались и поговорили без какого-либо конфликта. Мне он показался приветливым, хорошим парнем. Потом после одного из поединков он сказал на видео, что меня не почувствует. Это была первая затравка, после чего я сказал: «Пускай тогда Тимур не подходит и не жмёт мне руку так доброжелательно, если хочет выйти со мной в ринг».

Наконец-то нашлась организация, которая смогла организовать этот поединок. Думаю, покажем красивое зрелище. Могу сказать, что для меня важен любой бой в моей карьере, я отношусь к нему очень серьёзно, с максимальной ответственностью, потому что хочу продемонстрировать красоту в первую очередь для аудитории, а во-вторых, чтобы подчеркнуть свои навыки для людей, которые смотрят с профессиональной точки зрения и могут мною заинтересоваться. Моя основная цель — говорить на весь мир, что я один из лучших бойцов на планете и иду к большим вершинам. Поэтому для меня это ответственный поединок, я выйду и уничтожу Никулина.

Тимур Никулин Фото: Из личного архива Тимура Никулина

— Клименко говорил, что хотел бы вас видеть в RCC. Но вы сейчас бьётесь в лиге «Сокол». Нет ли каких-то сложностей с RCC?

— Ранее были предложения от RCC, но это было именно в направлении кикбоксинга. И я, и команда давали понять, что могу провести [бой] по профессиональному кикбоксингу, но нужно время перестроиться на свой любимый вид спорта. Сейчас я очень сосредоточен на боксе и кулачных боях, потому что дебютировал в BKFC и у меня есть там свои задачи. Поэтому сейчас немножко выпал из мира кикбоксинга, но думаю, что всё равно являюсь там большим именем, очень много лет и сил вложил в этот вид спорта. Сейчас в других направлениях доказываю, что кикбоксинг — отличная база, чтобы быть одним из сильнейших бойцов в любой дисциплине.

Когда в RCC делали предложение о поединке по кикбоксингу, это было за две-три недели до турнира. Для меня этого времени было недостаточно, чтобы перестроиться. К тому же на титульный поединок с сильным спортсменом, потому что считаю Сайфуллу Хамбахадова хорошим атлетом и мощным парнем. Я уже встречался с ним в ринге и знаю, что к нему нужно быть готовым на 100%. Особенно на маленьких перчатках. Мы объясняли, что нужно два-три месяца, чтобы вернуться в этот спорт, включиться и показать зрелищный бой. Я для себя понимаю, что мне хватит этого времени для правильной подготовки. В RCC предложений по боксу не поступало. Поступило предложение о бое с Никулиным от организации Pravda, но это сошло на нет. И вот организация «Сокол» решила взять это громкое событие, потому что после победы в Bare Knuckle я сказал о Никулине и дал этому какое-то движение. Поэтому бой состоится. Организация «Сокол» смогла это подхватить и сделать из этого ещё бо́льшую интригу.

— Никулин называл себя «королём бокса» и не особо лестно отзывался о ваших навыках. Насколько это задевает? Или отношение просто как к части игры?

— Есть трэш-ток, который делает наш спорт интереснее, и внимание аудитории привлекается, когда парни высказываются друг о друге грубо в определённом смысле, обостряя, подчёркивая какие-то вещи про навыки. Таким образом привлекается больше людей, им становится интересно за этим следить. Что касается слов Тимура, главное, чтобы он в это верил. Потому что когда я выйду и буду стоять напротив, там не будет слов, будут кулаки. И ему нужно будет отвечать за слова. И я буду очень больно его бить и спрашивать за каждое сказанное слово. Думаю, ему придётся поменять своё мнение по ходу боя.

Владислав Туйнов Фото: Из личного архива Владислава Туйнова

— Есть для вас граница, после которой это уже не просто трэш-ток, а что-то личное?

— Стараюсь относиться к сопернику как к спортсмену, не переносить на личное. Я в этой игре 20 лет и знаю, что такое слова и что такое, когда они оказываются со мной в ринге, где нужно говорить навыками. Отношусь к этому максимально по-спортивному. Я добрый человек. Даже когда мы встречаемся на пресс-конференциях, не стараюсь громко высказываться об оппонентах. Просто говорю те вещи, которые будут, но не перехожу на грязные оскорбления. Тимур не цепляет меня лично, хорошо отношусь к нему как к спортсмену. Как человека я его не знаю, потому что видел всегда разного персонажа. Когда мы за кулисами — он один, когда включается камера — ведёт себя совсем по-другому. Поэтому у меня отношение к нему как к спортсмену, с которым буду воевать в ринге. Дружить с ним после боя или общаться мне вообще неинтересно. Бой пройдёт, мы пожмём руки, и я останусь с тем же уважением к нему. А как человек он мне не столь интересен.

— Вы упоминали дебют в BKFC. В руководстве говорили, что хотят видеть ваши бои в США. Нет с этим проблем? Есть ли виза?

— Мы уже занимаемся. Документы собраны, осталось заняться подачей визы. Но сейчас есть ответственный поединок, нужно решить эти моменты. И после боя будем полноценно заниматься делами, связанными с BKFC. Уже есть предложение о дальнейшем выступлении. Как закончится бой [с Никулиным], я начну заниматься вопросами визы в ту страну, где мне назначат бой.

— И вы говорили о том, что в 2026 году хотите взять пояс. Каким видите этот путь и сколько боёв для этого нужно провести?

— Буду стараться получить визу, чтобы выступить, снова заявить о себе и доказать, что готов идти по лестнице в рейтинге за титулом. Если будет бой в Европе, Австралии или США, я буду готов, потому что у меня есть цель. Если я ставлю цель, то обязательно достигаю её. Сделаю этот полёт в Америку, проведу там громкие бои. Если нужно будет провести три боя — сделаем, если пять — будем идти и заявлять о себе. Постараюсь забрать пояс, потому что для меня это интересно, я хочу привезти BKFC в Россию и отстаивать пояс на нашей русской земле.

— Получилось на первом турнире пересечься с Конором Макгрегором? И какие от него впечатления?

— Получилось увидеться с ним на взвешивании. После взвешивания он тоже подходил и был впечатлён стердауном, потому что я попытался сделать шоу ярким. Перед взвешиванием он вышел к нам за кулисами, пожелал удачи. Видно, что человек знает всю структуру изнутри, знает, какие нужны слова, чтобы разжечь в нас огонь и мы сделали шоу. Он ещё подошёл, пожал всем руку и сказал каждому спортсмену те слова, которые были нужны. Мне Конор пожелал успехов и сказал, что я та самая будущая суперзвезда. Он меня ждёт в организации, я этому рад. И в тот момент был готов создать шоу. После нашего стердауна Конор сказал, что я просто сумасшедший русский. Рад, что оставил о себе интересное впечатление. Обо мне говорят в организации, меня хотят там видеть. Мне остаётся только устраивать яркие бои, и рано или поздно я получу титульный бой.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

— Готовы стать Конором Макгрегором в мире кулачных боёв?

— Почему нет? Думаю, я тот, кто много лет посвятил этому всему, знаю индустрию изнутри и много времени за этим следил, анализировал. Ещё в юном возрасте ездил в Европу, выступал на международных площадках. В 14-15 лет начал профессиональный путь, и я хорошо знаю, что необходимо для того, чтобы быть продуктом в мире единоборств. У меня есть все возможности доказать, что я качественный продукт. Я всего добьюсь, и неважно, будет это кулáчка или профессиональный бокс. Я вижу в этом большое будущее для себя, и у меня очень классная команда: Harlanov Sports Management, мой тренер Андрей Чадин. Мы вместе стремимся к своим целям, поэтому всё в будущем, всё впереди.

— Есть мнение, что в BKFC платят большие деньги для индустрии. В России бойцы, напротив, жалуются на низкие гонорары. Насколько велика разница?

— Я дрался только в Top Dog, и финансовое предложение там не сильно устраивало меня. Я пришёл в Top Dog, потому что был ковид и образовался простой. Понимал, что нужно драться. Я согласился с самим собой. Потому что когда ты дрался в Европе за одни деньги, а потом тебе предлагают в определённом смысле копейки… А в плане травматизма там опаснее, чем в кикбоксинге или в боксе. И я пошёл сам себе на уступки, согласился с некоторыми вещами, потому что понимал, что мне нужно выйти, побоксировать. Во-первых, чтобы быть в медиа, а во-вторых, чтобы не растрачивать навыки. И я зашёл в Top Dog. Если сравнивать гонорары в BKFC и в Top Dog за первые бои, то там большая разница во всём, это несопоставимо.

Поэтому понимаю ребят, которые жалуются, что в кулáчке маленькие гонорары. Наверное, на нашем рынке есть такая проблема. Потому что ты дерёшься на голых кулаках, не дай бог ломаешь руку и попадаешь на сложную и дорогостоящую операцию. Потом понимаешь, что твоя карьера профессионального спортсмена может закончиться. Или ребята выходят, у них в поединке разлетаются все лицевые кости, а они дерутся за 50-80 тысяч рублей или за 100-150 тысяч. И, само собой, ущерб, который получают спортсмены, не соответствует гонорарам. У меня, например, на подготовку может уйти 250-350 тысяч рублей, потому что там восстановление, спортивное питание, спарринг-партнёры, работа с тренерами по ОФП. Содержание большой команды требует больших финансов, а когда спортсмены дерутся за 100-150 тысяч, они не могут окупить свою подготовку. Поэтому в российской кулáчке мы встречаем бойцов, которые только на начальном этапе карьеры. Они приходят в кулáчку, чтобы заявить о себе и подобраться к каким-то гонорарам. Многие готовы жертвовать, соглашаются на предложенные условия и переступают через себя, преодолевая этот сложный путь бойца.

— Боец, который сделал себе имя в кулáчке — Владислав Ковалёв. Белаз интересен вам как боец, как потенциальный соперник?

— Не знаю, насколько у нас есть вероятность встретиться. Влад прилетал в Дубай, и он довольно крупный парень. Я в боксе выступаю в категории до 76,2 кг, в BKFC дебютировал в категории до 74,8 кг. Ранее в кулáчке дрался в 77 кг. Если не ошибаюсь, Белаз выступает в 84 кг, может, в 82 кг. Я пока не планирую подниматься в такие веса. Мне комфортно в своих весовых категориях, чувствую себя максимально результативно, и мне всё подходит с точки зрения антропометрии, потому что я, наверное, недостаточно крупный для 84 кг. Если Ковалёв когда-то решит сменить категорию и придёт туда, где я выступаю, то, возможно, наши пути пересекутся. Но на данный момент это маловероятно.

А так я слежу за Белазом, видел его последний поединок со Шлеменко. Ковалёв показал характер, волю, как он всегда это делает. Просто переступает через себя, идёт вперёд, создаёт динамику, красоту в ринге. Он воплотил свою мечту, стремится к мировому уровню, к международным стартам, хочет попасть в большие лиги, как BKFC и UFC. Это тот парень из народа, который на самом деле может доказать миру, что всё возможно, всё реально. Главное — трудиться и бредить своей мечтой. В принципе, в этом мы схожи. Я в семь пришёл заниматься и через год сказал себе, что хочу быть профессиональным спортсменом и вижу в этом цель. Понимал, что можно зарабатывать, рассказывать о себе и быть интересным обществу. И Влад Белаз — человек, который тоже живёт своей мечтой и идёт к целям. Ему огромный респект, поздравляю его с победой.

Владислав Ковалёв Фото: RCC MMA

— Белаз говорит о переходе в UFC. Вы об этом не задумывались или ММА не ваша история?

— Не могу загадывать, что будет дальше. На данный момент хочу реализовать в кикбоксинге определённые вещи, стать 15-кратным чемпионом мира. Думаю, смогу это воплотить. Сейчас я семикратный чемпион, осталось восемь титулов. В этом году в Германии будет проходить чемпионат мира по разным версиям. Планирую туда стартануть и забрать титулы. Можно в нескольких дисциплинах завоевать золотые медали. Постараюсь туда попасть. Тогда кикбоксинг может немного отойти, но, возможно, ради каких-то громких поединков буду туда возвращаться. Это зависит от предложений.

А по большей части вижу для себя бокс и кулачные бои, я стремительно там развиваюсь, и есть цель в виде пояса BKFC, планирую двигаться по рейтингу в боксе, постараюсь приблизиться к топ-10 и в будущем побороться за пояса в профессиональном боксе. Сейчас смешанные единоборства для себя не рассматриваю. Отрицать ничего не могу, всё может поменяться. У нас есть в команде бойцы, которые развиваются в ММА, я к ним иногда прихожу потренироваться, побороться. Но я не зациклен на том, чтобы развиваться в борьбе, соединять эти навыки с ударкой. Пока такой расклад, но, возможно, лет через 10 вы меня и в ММА увидите. Однако пока загадывать не хочу.

— Много россиян сейчас выступает в больших боях: по боксу, по ММА, в кулáчке. Можно ли сказать, что в России сфера единоборств стала более развитой?

— Нельзя принижать наш рынок. Он на высоком уровне в плане спортивных дисциплин, организации ивентов. У нас делают крутые турниры, что можно видеть и по трансляциям. Чтобы полноценно говорить о том, что наши организации делают турниры международного уровня, наверное, хотелось бы видеть в ростерах как можно больше иностранцев. Не разово привезённых, а бойцов, которые будут в рейтингах, будут конкурировать. Просто пока наш рынок перенасыщен внутренним сегментом спортсменов.

Много наших бойцов, которые бьются друг с другом, набивают опыт за счёт конкуренции, но при этом не показывают свои навыки и свои возможности в международных встречах. Если больше спортсменов со всего мира будут появляться в наших организациях, то и сами эти бойцы будут восхищаться тем, как у нас грамотно всё сделано. Многие иностранцы, которые приезжают, отмечают, что у нас всё на высшем уровне. Хочется видеть больше атлетов, которые будут здесь создавать конкуренцию. Тогда можно будет говорить, что наши организации конкурируют на международном уровне. Сейчас многие промоушены сосредоточены на внутреннем рынке.

— В последнее время на профессиональный ринг возвращаются ветераны. На одном турнире с вами выступит Руслан Проводников. Не так давно бился Тайсон. Мэнни Пакьяо будет за титул биться. Это хорошая история для профессионального бокса?

— Когда возвращаются легенды, на которых нынешняя молодёжь в спорте равнялась… Понимаете, вот Тайсон дрался с Джейком Полом, а на него все смотрят всё равно, как на кумира. Люди были прилеплены к экранам и смотрели не на то, что покажет блогер, а на то, что продемонстрирует Тайсон. То же самое Пакьяо. Он будет драться с чемпионом мира, с сильным парнем, но все будут смотреть за Мэнни и кайфовать от того, что он вернулся в ринг. Это круто, что имена не уходят, а всё равно возвращаются. Понимаю, какой огонь внутри них. Может, им кажется, что они этим наелись, им хватит, но они всё равно возвращаются. Как спортсмен я знаю, что, когда попадаешь в ринг, там чувствуешь себя как дома. Ты находишься в этих четырёх углах и понимаешь, что там не просто так, получаешь огромное количество эмоций и кайфа. Понимаю, как сложно оттуда уходить и как хочется туда вернуться. Для меня радостно, что мы в нынешнее время можем смотреть на этих бойцов, вдохновляться ими и видеть, как они в таком возрасте трудятся во время подготовки, выходят в ринг и закатывают яркие поединки.

Майк Тайсон и Джейк Пол Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Кто-то осуждал Тайсона, но я кайфанул. Я был вдохновлён, потому что человек в своём возрасте вышел и продемонстрировал красоту. Учитывая, когда он завершил карьеру, то вряд ли много занимался. Скорее всего, были вредные привычки, другие какие-то вещи. Не думаю, что он просыпался каждое утро и шёл бегать, бил по мешку, работал по лапам. Можно сказать, что, когда он решил вернуться, начался его новый этап как профессионального спортсмена. И он начал заново тренироваться и осваивать это. Да, на рефлекторном уровне навыки были, но сколько времени прошло и насколько они могли притупиться. Поэтому Тайсон провёл невероятную работу, вернулся, продемонстрировал яркий бой. Может, не подтвердил мнение людей, каким он должен быть классным и сильным, однако всё равно был красавчиком, потому что встал с дивана, отказался от вредных привычек и попытался вернуть форму, которая была у него в голове, как мечта. Во время его подготовки я смотрел видео, как он тренируется, и этим Майк зажигал во мне огонь. Я понимал, что вот этот дядька 60-летний фигачит без остановки, чтобы выйти в ринг, а ты молодой парень и должен ещё больше делать, чтобы приблизиться к этим вершинам и в будущем быть таким же известным человеком.

— Тайсон подрался с Полом. Для вас был бы интересен потенциальный бой с Джейком?

— Ну, наверное, мы так же в разных весовых категориях. Если войду в абсолютный вес, то, может, как-то сможем сойтись. Пока не могу представить, что такой бой может состояться. Наверное, надо будет набрать вес. Но если даже предположим, что я войду в абсолютную весовую категорию и встречусь с Джейком Полом, то будет интересный бой.

Кто бы как ни говорил, что он блогер и ещё что-то, Джейк всё-таки сейчас живёт жизнь профессионального спортсмена, а не блогера или обычного человека. И я могу назвать его бойцом, который подходит к делу как профессионал. С его финансовой поддержкой он работает с огромным числом специалистов, целые лаборатории над ним стоят, которые помогают правильно выводить организм на пик. Ему остаётся слушать грамотных людей и выполнять, что ему говорят. И тогда у него в будущем будет очень высокий результат. Это человек, который способен, войдя через блогерство, даже стать чемпионом мира по боксу. А если приложит максимум усилий и у него будет желание, то может и абсолютным чемпионом мира по боксу стать. С его возможностями у него есть все шансы.