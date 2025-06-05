Пресс-конференция UFC 316: за трэш-ток отвечают девушки, О’Мэлли в образе скромника. LIVE

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В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт большой номерной турнир UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.
В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.
Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.
В ночь с 5 на 6 июня состоится пресс-конференция в преддверии турнира UFC 316. В ней примут участие все бойцы основного карда.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
🤔 Двалишвили: на UFC 316 вы увидите счастливого и опасного Мераба. Нокаутирую О'Мэлли
«На выходных вы увидите счастливого и опасного Мераба. Я собираюсь прикончить Шона либо в стойке, либо в партере. Если О'Мэлли остановит мои тейкдауны, то я его нокаутирую, чёрт возьми. Вот мой план.
Будет приятно и здорово снова его победить. После победы в бою с ним немного отдохну, а потом быстро вернусь. Хочу быть активным, чтобы дарить людям памятные моменты и великолепные бои», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.
🔮 Кто будет следующим соперником Двалишвили?
«Я буду рад, если в этом году проведу ещё два поединка. Похоже, Кори Сэндхаген готов ко встрече. Мы ещё не сталкивались на ринге. Он отличный соперник, дрался со многими, имеет свой стиль и является сильным бойцом, которого все мы знаем. Он одержал победы над многими в нашем дивизионе.
Я не против провести ещё один быстрый бой, а потом ещё один в конце года, возможно, в Нью-Йорке или в моём новом доме — Лас-Вегасе», — приводит слова Двалишвили BJ Penn.
Где смотреть пресс-конференцию UFC 316
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
❌ У Мурзаканова изначально был другой соперник
Азамат должен был биться с бразильцем Джонни Уокером, который выше него в рейтинге. Но бразилец выбыл из-за травмы и соперником Мурзаканова стал нерейтинговый боец Брендсон Рибейро.
Когда состоится пресс-конференция UFC 316
Пресс-конференция пройдёт в ночь на 6 июня. Начало мероприятия — в 00:00 по мск.
💊 Пенья: надеюсь, Харрисон перестала принимать стероиды
«Я думаю, что все знают, что в какой-то момент Харрисон принимала стероиды. Надеюсь, что до нашего поединка она перестанет их принимать, сдаст чистые допинг-тесты и уложится в лимит веса. Лично я намерена всё это сделать, и хочу, чтобы наш поединок был максимально честным, если, конечно, не учитывать тот факт, что Кайла должна согнать 23 кг, чтобы уложиться в допустимый вес нашей категории» — приводит слова Пеньи MMA Fighting.
Где смотреть турнир UFC 316
Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Двалишвили ответил, с кем хотел бы подраться после О'Мэлли. Это не Пётр Ян
«Хочу быть активным. Буду счастлив, если после реванша с Шоном я смогу провести ещё два боя. И, судя по всему, Кори Сэндхаген готов к вызову в виде меня. Мы никогда не дрались друг с другом. Он отличный боец, и ему уже удалось подраться с каждым в этом весе.
Я не возражаю против того, чтобы быстро обернуться и подраться с Кори, а потом снова вернуться в ноябре в Нью-Йорк или в Лас-Вегасе», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC 316
Турнир UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США на арене «Prudential Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 по мск.
😎 Роган: не представляю, как О'Мэлли собирается удерживать такого сверхчеловека
«Нас ждёт интересный бой. Не представляю, как Шон собирается удерживать его подальше от себя. Но мне понравилось решение Шона уйти из социальных сетей, бросить курить и просто окунуться в тренировки. Кроме того, этому парню удалось залечить своё бедро. Многие бойцы не снимаются с поединков просто потому, что на кону стоят большие деньги и они являются участниками большого события.
В прошлый раз Шон не мог бороться. Представьте себе, что вы не можете отрабатывать борьбу, но вашим соперником является Мераб, который представляет собой зверя, сверхчеловека. У Двалишвили невероятное кардио. Никогда не видел ничего подобного. Он просто не устаёт и не сбавляет на протяжении всего боя. Даже Умар Нурмагомедов, который тоже является зверем по части кардио, не смог его сдержать. Он просто сумасшедший засранец», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.
Полный кард турнира UFC 316
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;
Келвин Гастелум — Джо Пайфер;
Марио Баутиста — Патрик Микс;
Висенте Люке — Кевин Холланд.
Предварительный кард:
Бруно Силва — Джошуа Ван;
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;
Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
Ариане Липски — Ван Цун;
Чу Сан Ю — Джека Сараги;
Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;
Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;
Маркель Медерос — Марк Чоински.