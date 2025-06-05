Величие и недосказанность. Василий Ломаченко завершил карьеру

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. 37-летний боксёр ушёл на пенсию в статусе действующего чемпиона мира IBF в лёгком дивизионе.

Для кого-то уход Ломаченко оказался неожиданностью, но всё же нужно признать, что к этому всё шло. С его последнего поединка против Джорджа Камбососа, когда Василий вновь стал чемпионом мира, прошло больше года. За это время ходили разные слухи: и о том, что Ломаченко вот-вот подпишет контракт на бой с Джервонтой Дэвисом или Шакуром Стивенсоном, и о том, что украинец испытывает проблемы со здоровьем и планирует завершать карьеру. Как оказалось, вторая версия была к правде гораздо ближе.

Василий Ломаченко Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

«В жизни любого боксёра наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первою очередь хотел бы поблагодарить бога нашего Иисуса Христа за всё, что он для меня сделал, и вёл маленького тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность – это не самоцель бытия. Благодарен за все победы, поражения на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание того, куда должен двигаться человек», – написал Ломаченко на своей странице в социальной сети.

Если брать регалии, то, пожалуй, можно смело сказать, что Василий прошёл бокс как компьютерную игру. От начала и до конца. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы – в любительском боксе он выиграл всё, что только было можно выиграть. Более того, рекорд Ломаченко в любителях просто запредельный – 396-1. За долгие годы, выступая на самом высоком уровне, он уступил только однажды – Альберту Селимову в финале чемпионата мира – 2007. И выиграл почти четыре сотни поединков при этом.

Василий Ломаченко Фото: Nick Laham/Getty Images

В профессионалах Ломаченко тоже достиг максимальных высот. Уже в третьем поединке он стал чемпионом мира в полулёгком весе, а мог и вовсе во втором, однако тогда он уступил Орландо Салидо, который не уложился в вес. Это поражение долго оставалось единственным в профессиональной карьере Ломаченко, Василий устанавливал рекорды, которые до сих пор держатся: он быстрее всех добрался до чемпионского пояса во второй весовой категории (завоевал его в седьмом поединке) и до титула в третьей весовой категории (завоевал его в 12-м поединке).

Единственное, что так и не покорилось Ломаченко – это титул абсолютного чемпиона мира. В 2020 году он потерял два своих пояса в лёгком весе, уступив Теофимо Лопесу. Через три года Василий находился максимально близко к заветной мечте, несмотря на возраст и травмы, он провёл отличный бой против Девина Хейни за титул абсолюта, в котором судьи буквально подарили победу небитому американцу, который был перспективнее в плане ведения бизнеса.

Это поражение сильно ударило по Ломаченко, он уже тогда задумывался об уходе на пенсию, однако всё же исполнил свой последний танец. В 36 лет он полетел в Австралию на территорию своего соперника Джорджа Камбососа и снова стал чемпионом мира. Как выяснилось – в последний раз.

Безусловно, по карьере Ломаченко можно снимать кино и писать книгу. Один из самых техничных и умных боксёров современности навсегда вписал своё имя в историю. При этом всё же некоторая недосказанность присутствует. Конечно, фанатам хотелось бы, чтобы Василий стал абсолютным чемпионом мира. Многие желали увидеть по-настоящему большой бой с тем же Дэвисом. Но не сложилось. Интересно, что многие топовые боксёры, как тот же Джервонта или Девин Хейни, стали бросать вызовы украинцу, когда он был уже на спаде, а вот пиковый Василий держал в страхе всех своих соперников. И даже в 36 лет Ломаченко заставил молодого Девина Хейни местами просто искать пятый угол и откровенно убегать – страшно представить, что было бы, если бы Хейни встретился с лучшей версией Ломаченко.

Этого мы уже не узнаем. Травмы, обидные судейские решения и многие другие факторы вынудили Василия повесить перчатки на гвоздь. Для легковеса 37 лет – это гроссмейстерский возраст, в котором быть чемпионом мира в одном из самых конкурентных дивизионов мог бы, пожалуй, только Василий. Он ушёл на пенсию на мажорной ноте, не став превращать закат своей карьеры в поражения за хороший чек.

И это заслуживает большого уважения, как и вся его продолжительная и яркая карьера.

Ломаченко влюбил в бокс тысячи людей со всего мира. Его техника, его скорость, его стиль, его феноменальный боксёрский интеллект – всё это пытались повторить и соперники украинца, и те, кто только начинал свой путь в боксе, и кто равнялся на него и вдохновлялся его боями. Однако Ломаченко был такой один, и таким его будут помнить и через десятилетия. А те, кто видел его бои и застал карьеру Василия, станут рассказывать: «Это была эпоха великого Ломы».