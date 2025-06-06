Реванш, который никому не нужен. Зачем возвращается Руслан Проводников?

В 2024 году Майк Тайсон подал всем ветеранам пример, что можно не просто довольствоваться выставочными поединками после завершения карьеры, но и вернуться на профессиональный ринг. Это и возможность хорошо заработать, так как гонорары будут немаленькими, и шанс немного потешить эго, напомнить себе о днях былой славы.

Проблема в том, что у Тайсона для этого камбэка был подходящий соперник — с Джейком Полом бойцы в любом случае зарабатывают немало. Плюс и сам Майк — культовая личность и звезда, его знают далеко за пределами бокса. Однако следом за ним потянулись и другие бойцы. Мэнни Пакьяо вновь возвращается и сразу будет биться за титул, о Владимире Кличко слухи ходят давно, но пока то ли он не определился, то ли ему не подобрали правильного соперника. В России новому тренду следует Руслан Проводников, который в ближайшие выходные снова окажется в ринге.

Руслан Проводников Фото: Getty Images

Последний раз мы видели Проводникова в профессиональном поединке девять лет назад. Тогда Руслан проиграл Джону Молине-младшему и в итоге завершил карьеру. После был ещё выставочный поединок с Али Багаутиновым, но он собрал немало критики. Теперь Проводников вернётся ради реванша с мексиканцем Хосе Луисом Кастильо, и остаётся вопрос — зачем?

На излёте профессиональной карьеры Проводников начал чередовать победы с поражениями, сумел взять титул WBО и тут же его утратил, а в последних поединках выглядел откровенно слабо. Последний бой с Молиной был слабеньким, с Лукасом Матиссе Руслан тоже выступил не лучшим образом. Уже тогда было очевидно, что свой пик Проводников прошёл и лучше он не станет. Завершение карьеры было вполне оправданно. Особенно с учётом того, как много урона Руслан принимал по ходу своих поединков. Какой смысл возвращаться сейчас и при этом не в выставочном шоу, а на профессиональный ринг. И, самое главное, почему такой выбор соперника?

Если мы говорим о том, что Проводников ближе к концу карьеры сдал, то что можно сказать о Кастильо? В своё время это было достаточно громкое имя, однако в 2014 году он завершил выступления, как раз после встречи с российским боксёром. И тогда ему был 41 год (сейчас столько же Проводникову). То есть у Руслана будет бой с 51-летним ветераном, лучшие годы которого прошли ещё в начале века. Очень сложно назвать это достойной афишей для привлечения внимания к возвращению бывшего чемпиона мира.

Сам Проводников объясняет, что выходит биться только из-за эмоций: «И его, и моя карьера уже давно позади, и нам уже доказывать никому и ничего не надо. Это просто такая вот история, в которой я могу взбодриться, получить те самые эмоции. Всё же, когда выходил в ринг, я испытывал те самые эмоции, чувствовал волнение в раздевалке. В повседневной жизни я этого почувствовать не смогу».

Руслан Проводников Фото: РИА Новости

При всём этом надо понимать, что процент тех болельщиков, которые в порыве ностальгии захотят посмотреть на боксёра из своего прошлого, довольно мал. Для большинства этот реванш выглядит ненужным, невзрачным и скорее вызывает недоумение, нежели какое-то воодушевление. Всё же для боёв «пенсионеров» нужны правильные соперники и правильная раскрутка. У Проводникова этого нет, плюс сам бой проходит в рамках дебютного турнира лиги «Сокол», о которой мало кто знает. Может ли промоушен стать известным за счёт Проводникова? Сомнительно.

На выходе получаем ненужный реванш, который, скорее всего, не впечатлит с точки зрения зрелища и оставит неприятный осадок. Сложно поверить, что Проводников хочет ассоциироваться с такими поединками. Тем не менее 7 июня Руслан вернётся и проведёт 31-й бой в профессиональной карьере.