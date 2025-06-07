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Бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш, 8 июня 2025 — прямая онлайн-трансляция, UFC 316, где смотреть, прямой эфир, онлайн

UFC 316: титульный реванш Двалишвили и О'Мэлли. Удивит ли Сахарок? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2
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А в соглавном событии чемпионский пояс оспорят девушки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Брендсон Рибейро

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Поражения многому научили Мераба:
Двалишвили на голову сильнее Яна и остальных чемпионов. Объясняем крутость грузина
Двалишвили на голову сильнее Яна и остальных чемпионов. Объясняем крутость грузина
Где смотреть турнир UFC 316 Дата и время турнира UFC 316 Полный кард турнира UFC 316
Live Сергей Сорокин

😳 «Сделаю тебя ещё скромнее». Двалишвили обратился к О'Мэлли

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии обратился к своему будущему сопернику, первому номеру рейтинга UFC в категории до 61 кг американцу Шону О'Мэлли.

«Я сделаю тебя ещё скромнее. Он всё это время прикидывался скромным парнем, но ничего, я покажу, что к чему», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

09:48 Сергей Сорокин

😁 «Ты проиграла больше боёв, чем я — раундов». Харрисон ответила чемпионке UFC Пенье

34-летняя американская спортсмена Кайла Харрисон ответила чемпионке Ultimate Fighting Championship (UFC) в женском легчайшем весе американке Джулианне Пенье перед очной встречей на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Поединок Харрисон и Пеньи станет соглавным.

«Тебя останавливали три раза, у тебя рекорд 11-5. Ты проиграла боёв больше, чем я проиграла раундов в ММА», — сказала Харрисон на пресс-конференции.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 316

Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

🏆 Абдель-Азиз считает, что Микс может получить титульный бой в UFC, одержав одну победу

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что бывший чемпион Bellator Патрик Микс может получить титульный бой в UFC.

«Баутиста — сложный соперник. Он не даёт противнику ничего сделать, так что Патрику придётся поработать. Думаю, что ключом к победе будет прессинг с самого начала боя. Последние поединки Микса были пятираундовыми, а в этот раз нас будет ждать три раунда, так что, думаю, Патрик нажмёт на газ и сделает всё, чтобы заставить Батисту ошибаться, чтобы воспользоваться этим и, возможно, задушить его.

Это безумный спорт. У Микса есть титул с 21 поединком и 20 победами, так что думаю, что он может получить титульный бой, одержав одну победу в UFC», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 316

Турнир UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США на арене «Prudential Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 по мск.

09:47 Сергей Сорокин

💵 Шон О'Мэлли раскритиковал бойцов, жалующихся на зарплату

Американский боец смешанных единоборств (ММА), первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли раскритиковал атлетов, жалующихся на свои зарплаты.

«Люди жалуются: «Мне платят всего $ 20 тыс. ($ 10 тыс. за шоу и $ 10 тыс. за победу. — Прим. «Чемпионата»), но на самом деле кто будет смотреть, как ты дерёшься? Твоя мама, твой папа, твоя сестра, пара приятелей — никто на самом деле не собирается платить за то, чтобы смотреть тебя по телевизору. Ты должен создать себе имя, чтобы приносить пользу UFC или другому месту, в каком бы промоушене ты ни работал.

Это сложно, потому что это очень опасная вещь — делать и зарабатывать деньги. Всё зависит от того, как вы на это смотрите, если зарабатываете $ 50 тыс., что не так уж и много, а вы занимаетесь тем, что любите и что выбрали для себя. Если ты не хочешь зарабатывать по $ 50 тыс. за бой, то иди работать в Target.

Никто не заставляет тебя драться. Ты не обязан драться. Мне повезло, что Снуп Догг взорвался, когда я вырубил [Альфреда] Хашакяна. У меня был отличный нокаут, так что я немного отдохнул. Это помогло мне довольно быстро прогрессировать. Но также были моменты, когда я думал: «Чувствую, что должен зарабатывать больше, но я не собираюсь поднимать из-за этого проблему, ведь это никому не поможет», — приводит слова О'Мэлли издание MMAJunkie.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 316

Основной кард:

  • Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;
  • Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;
  • Келвин Гастелум — Джо Пайфер;
  • Марио Баутиста — Патрик Микс;
  • Висенте Люке — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

  • Бруно Силва — Джошуа Ван;
  • Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;
  • Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Ариане Липски — Ван Цун;
  • Чу Сан Ю — Джека Сараги;
  • Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;
  • Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;
  • Маркель Медерос — Марк Чоински.
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