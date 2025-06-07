UFC 316: титульный реванш Двалишвили и О'Мэлли. Удивит ли Сахарок? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.
В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.
Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😳 «Сделаю тебя ещё скромнее». Двалишвили обратился к О'Мэлли
Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили из Грузии обратился к своему будущему сопернику, первому номеру рейтинга UFC в категории до 61 кг американцу Шону О'Мэлли.
«Я сделаю тебя ещё скромнее. Он всё это время прикидывался скромным парнем, но ничего, я покажу, что к чему», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.
😁 «Ты проиграла больше боёв, чем я — раундов». Харрисон ответила чемпионке UFC Пенье
34-летняя американская спортсмена Кайла Харрисон ответила чемпионке Ultimate Fighting Championship (UFC) в женском легчайшем весе американке Джулианне Пенье перед очной встречей на турнире UFC 316, который пройдёт в ночь на 8 июня мск в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Поединок Харрисон и Пеньи станет соглавным.
«Тебя останавливали три раза, у тебя рекорд 11-5. Ты проиграла боёв больше, чем я проиграла раундов в ММА», — сказала Харрисон на пресс-конференции.
Где смотреть турнир UFC 316
Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🏆 Абдель-Азиз считает, что Микс может получить титульный бой в UFC, одержав одну победу
Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что бывший чемпион Bellator Патрик Микс может получить титульный бой в UFC.
«Баутиста — сложный соперник. Он не даёт противнику ничего сделать, так что Патрику придётся поработать. Думаю, что ключом к победе будет прессинг с самого начала боя. Последние поединки Микса были пятираундовыми, а в этот раз нас будет ждать три раунда, так что, думаю, Патрик нажмёт на газ и сделает всё, чтобы заставить Батисту ошибаться, чтобы воспользоваться этим и, возможно, задушить его.
Это безумный спорт. У Микса есть титул с 21 поединком и 20 победами, так что думаю, что он может получить титульный бой, одержав одну победу в UFC», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.
Дата и время турнира UFC 316
Турнир UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США на арене «Prudential Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 по мск.
💵 Шон О'Мэлли раскритиковал бойцов, жалующихся на зарплату
Американский боец смешанных единоборств (ММА), первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли раскритиковал атлетов, жалующихся на свои зарплаты.
«Люди жалуются: «Мне платят всего $ 20 тыс. ($ 10 тыс. за шоу и $ 10 тыс. за победу. — Прим. «Чемпионата»), но на самом деле кто будет смотреть, как ты дерёшься? Твоя мама, твой папа, твоя сестра, пара приятелей — никто на самом деле не собирается платить за то, чтобы смотреть тебя по телевизору. Ты должен создать себе имя, чтобы приносить пользу UFC или другому месту, в каком бы промоушене ты ни работал.
Это сложно, потому что это очень опасная вещь — делать и зарабатывать деньги. Всё зависит от того, как вы на это смотрите, если зарабатываете $ 50 тыс., что не так уж и много, а вы занимаетесь тем, что любите и что выбрали для себя. Если ты не хочешь зарабатывать по $ 50 тыс. за бой, то иди работать в Target.
Никто не заставляет тебя драться. Ты не обязан драться. Мне повезло, что Снуп Догг взорвался, когда я вырубил [Альфреда] Хашакяна. У меня был отличный нокаут, так что я немного отдохнул. Это помогло мне довольно быстро прогрессировать. Но также были моменты, когда я думал: «Чувствую, что должен зарабатывать больше, но я не собираюсь поднимать из-за этого проблему, ведь это никому не поможет», — приводит слова О'Мэлли издание MMAJunkie.
Полный кард турнира UFC 316
Основной кард:
- Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;
- Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;
- Келвин Гастелум — Джо Пайфер;
- Марио Баутиста — Патрик Микс;
- Висенте Люке — Кевин Холланд.
Предварительный кард:
- Бруно Силва — Джошуа Ван;
- Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;
- Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
- Ариане Липски — Ван Цун;
- Чу Сан Ю — Джека Сараги;
- Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;
- Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;
- Маркель Медерос — Марк Чоински.