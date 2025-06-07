Лига «Сокол»: возвращение Проводникова спустя девять лет, новый яркий бой Туйнова. LIVE

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7 июня в Красноярске на «Кристалл-Арене» пройдёт дебютный турнир боксёрской лиги «Сокол». Главным событием вечера станет бой, в котором спустя девять лет на профессиональный ринг вернётся Руслан Проводников. Соперником экс-чемпиона мира станет 51-летний Хосе Луис Кастильо.

В соглавном событии яркий нокаутёр Владислав Туйнов, известный своими успехами в кикбоксинге, встретится с бывшим чемпионом лиги Hardcore Тимуром Никулиным.

Также на турнире выступит боксёр Никита Зонь, соперником которого станет Евгений Шведенко.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.