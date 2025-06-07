Лига «Сокол»: возвращение Проводникова спустя девять лет, новый яркий бой Туйнова. LIVE

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7 июня в Красноярске на «Кристалл-Арене» пройдёт дебютный турнир боксёрской лиги «Сокол». Главным событием вечера станет бой, в котором спустя девять лет на профессиональный ринг вернётся Руслан Проводников. Соперником экс-чемпиона мира станет 51-летний Хосе Луис Кастильо.
В соглавном событии яркий нокаутёр Владислав Туйнов, известный своими успехами в кикбоксинге, встретится с бывшим чемпионом лиги Hardcore Тимуром Никулиным.
Также на турнире выступит боксёр Никита Зонь, соперником которого станет Евгений Шведенко.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🧐 Проводников: не нужно ждать боя кость в кость
«Не хочу накидывать пуха на себя и на него. Давайте будем честны, это разовое шоу. Мы два боксера, которые прошли свой путь. Бокс для нас – это уже прошлое. Я понимаю организаторов, которые хотят это раскачать. Не хочу врать ни себе, ни зрителям. Если люди придут на шоу с семьей и детьми, то ничего не потеряют и хорошо проведут время, но не нужно ждать чего-то большего и боя кость в кость», – сказал Проводников.
😁 Туйнов: на улице люди просили, чтобы встретился с Никулиным и дал ему люлей
«Я не раз видел, что Тимур Никулин кидал мне вызовы. Мне это часто скидывали друзья и знакомые, люди, которые переживают за меня, болеют. Часто бывало такое, что на улице люди просили, чтобы я встретился с Никулиным и дал ему хороших люлей. Не раз это имя в моей жизни встречалось. Я с Тимуром познакомился на турнире Pravda, я тогда боксировал с Джулианом Лейном, это был мой дебют в профессиональном боксе. Мы пересеклись с Никулиным за кулисами, общались и разговаривали без какого-либо конфликта.
Мне он показался приветливым, хорошим парнем. Потом после одного из поединков он сказал на видео, что меня не почувствует. Это была первая затравка, после чего я сказал: «Пускай тогда Тимур не подходит и не жмёт мне руку так доброжелательно, если хочет выйти со мной ринг», — сказал Туйнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Где смотреть турнир лиги «Сокол»
Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию ивента.
🫡 Кудряшов: могу только порадоваться возвращению Проводникова в ринг
«Руслан в форме, постоянно бегает, поэтому остается таким неутомимым боксером, каким был раньше. Хочет боксировать – его право. Любителям бокса будет интересно. Пока не знаем, с кем, как и что. Ждем. Пока можем только порадоваться за Руслана, что он все еще может выйти на ринг и драться», – сказал Кудряшов MMA.Metaratings.ru.
Дата и время турнира лиги «Сокол»
Дебютный турнир лиги «Сокол» пройдёт 7 июня в Красноярске на «Кристалл-Арена». Начало ивента — в 15:00 по московскому времени.
☺️ «Я выхожу за эмоциями». Проводников — о предстоящем возвращении на ринг
«И его и моя карьера уже давно позади, и нам уже доказывать никому и ничего не надо. Это просто такая вот история, в которой я могу взбодриться, получить те самые эмоции. Всё же, когда я выходил в ринг, я испытывал те самые эмоции, чувствовал волнение в раздевалке. В повседневной жизни я этого почувствовать не смогу», — сказал Проводников в эфире канала «Бокс ТВ».
Полный кард турнира с боями Проводникова и Туйнова
Руслан Проводников – Хосе Кастильо;
Владислав Туйнов – Тимур Никулин;
Евгений Шведенко – Никита Зонь;
Вячеслав Трубаров – Дмитрий Кобелев;
Денис Бухтияров – Курбан Гасанов;
Сергей Слободян – Павел Кабышев;
Алексей Пирогов – Александр Кабышев;
Владимир Никонов – Хасан Беслекоев;
Дмитрий Морозов – Спартак Каркусов;
Максим Емельянов – Вусал Сафаров.