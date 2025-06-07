5 причин, почему UFC 316 нельзя пропускать

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Начало ивента запланировано на 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Турнир обещает быть крайне интересным, и вот почему любителям единоборств ни в коем случае нельзя его пропускать.

Разборка Двалишвили и О'Мэлли, от которой зависит судьба россиян

Возглавят турнир Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли, которые проведут титульный бой в легчайшем весе. Они уже встречались друг с другом, и Мераб сумел победить единогласным решением судей и забрать чемпионский пояс у Сахарка. После этого О'Мэлли взял паузу, а Мераб защитил титул в поединке с Умаром Нурмагомедовым и теперь выходит на реванш с Шоном. Предстоящий бой интригует сам по себе: сможет ли О'Мэлли что-то изменить в реванше, сумеет ли оформить обещанный нокаут или же Мераб навяжет свой стиль и замучит Шона борьбой? Ответы на эти вопросы мы получим уже скоро.

При этом от результата главного боя UFC 316 будет зависеть и судьба российских бойцов. Пётр Ян и Умар Нурмагомедов находятся в топ-5 дивизиона и претендуют на титульный бой: в случае победы Мераб вполне может провести следующий поединок как раз против Петра или Умара. Победа Шона, кстати, тоже может принести титульник тому же Яну — Сахарок уже говорил, что хочет дать реванш Петру. Поэтому для российских любителей единоборств поединок Мераба и Шона будет нести дополнительную мотивацию.

Чемпионский бой Харрисон и возвращение Нуньес

На UFC 316 состоится титульный бой и в женском легчайшем весе. До поединка за пояс добралась двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, двукратная победительница Гран-при PFL Кайла Харрисон, на которую Дана Уайт делает большие ставки. Победа Кайлы и её чемпионство помогут президенту лиги организовать один из самых больших боёв в истории женских ММА — Харрисон против Нуньес. Об этом поединке говорили ещё до подписания Кайлы в UFC, но теперь план Уайта близок к воплощению: за день до турнира Аманда объявила о возвращении в UFC.

Лёгкой прогулки для Харрисон точно не будет: Джулианна Пенья, которая владеет поясом, не намерена просто отдавать его Кайле. Тем более что у Пеньи — Нуньес есть своя история, и счёт 1-1 в личных боях — отличный шанс завершить трилогию. В любом случае есть ощущение, что прямо в октагоне после боя мы увидим стердаун Аманды с победительницей противостояния Пенья — Харрисон, и при любых раскладах нас ожидает большой анонс для женских ММА.

Шанс для Мурзаканова проявить себя

В прелимах свой пятый поединок в UFC проведёт непобеждённый российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов. Изначально он должен был выступить в главном карде вечера и разделить клетку с «повелителем пустыни» Джонни Уокером. Однако эпатажный бразилец слетел с поединка, и Азамат получил в соперники его соотечественника Брендсона Рибейро. Рибейро чередует победы с поражениями, трижды проигрывал нокаутом — идеальный вариант для Мурзаканова, чтобы одержать ещё одну досрочную победу и в очередной раз заявить о себе. Да, бой с Уокером был бы, конечно, куда привлекательнее со спортивной точки зрения, но вины Азамата в его срыве нет, поэтому россиянину теперь важно победить Рибейро ярко и доказать руководству лиги, что он готов к большим боям.

Дебют чемпиона Bellator в лучшей лиге мира

Помимо боя Мераба Двалишвили и Шона О'Мэлли, на UFC 316 состоится ещё один интересный поединок в легчайшем весе. В UFC дебютирует чемпион Bellator Патрик Микс. 31-летний американец врывается в промоушен Даны Уайта с солидным рекордом 28-1. Микс дважды побеждал Магомеда Магомедова, оказывался сильнее Серджио Петтиса, 17 побед одержал в партере — у Патрика отличный бэкграунд. Миксу сразу же дали поединок с 10-м номером рейтинга Марио Баутистой, и если дебютант пройдёт его и тем более если победит досрочно, то можно считать, что у Яна и Нурмагомедова появился ещё один конкурент в титульной гонке.

Интересные прелимы

Есть турниры, в которых привлекает только главный кард, однако на UFC 316 будут интересные поединки и в прелимах. Помимо боя Азамата Мурзаканова, можно выделить поединок тяжей — седьмого номера рейтинга Сергея Спивака и 11-го номера Вальдо Кортес-Акосты. Вальдо побеждал Андрея Орловского и элитного тхэквондиста Робелиса Деспанье: успех в поединке с опытным Спиваком поможет ему подобраться к топ-5 и включиться в гонку за титул. В прелимах зарубятся два «мухача» из рейтинга — Бруно Силва и Джошуа Ван, который в последнем бою остановил небитого ранее японца Рэи Цурую. В общем, посмотреть будет на кого и в прелимах, так что подключаться к трансляции можно уже с самого начала UFC 316.