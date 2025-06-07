Не надо возвращать ветеранов на ринг. Бой Проводникова — ещё одно доказательство

7 июня в Красноярске прошёл дебютный турнир лиги «Сокол», в рамках которого состоялось 10 боксёрских поединков. Гвоздём программы стал бой Руслана Проводникова, вернувшегося на ринг спустя девять лет. А его соперником стал мексиканец Хосе Луис Кастильо, с которым они уже бились в 2014 году.

На бумаге возвращение Проводникова могло выглядеть громче, но выбор соперника оказался не самым удачным. Кастильо за 50 лет, он не выходил на ринг после того самого поражения от Руслана. Конечно, Хосе Луис храбрился, заявлял, что не может спать с тех пор, как проиграл Проводникову, и приезжает в Россию не за чеком, а за головой бывшего соперника. Всё это красиво звучало, однако вряд ли кто-то в это поверил. Особенно с учётом того, что Сибирский Рокки откровенно заявлял, что не надо ждать боя кость в кость и это бой двух людей, которые свой путь в боксе уже прошли.

Тем не менее даже с такими заниженными ожиданиями поединок выдался, мягко говоря, незрелищным. Проводников, конечно, хорошо двигался, но всё это слишком сильно напоминало дружеский спарринг, и молчание арены подтверждало ощущения. Боксёры отыграли в пятнашки, просто обозначали удары и не стремились форсировать события. Всё закончилось победой Проводникова решением судей по итогам шести раундов, однако эмоций этот камбэк Руслана на ринг вообще не вызвал.

Разумеется, ветераны вряд ли могут гарантировать какое-то зрелище в ринге, несмотря на то что каждый из них словно под копирку повторяет мантру о «лучшей форме в жизни». Но и смотреть на спарринги во главе шоу, которое должно презентовать новый промоушен, болельщики вряд ли хотят. В данном случае приступы ностальгии по временам пика Сибирского Рокки не перевешивают то невесёлое зрелище, за которым в итоге пришлось наблюдать зрителям и болельщикам.

Особенно печально бой смотрится на контрасте с соглавным событием вечера. Там Владислав Туйнов устроил Тимуру Никулину форменное избиение, отправив его в стоячий нокаут. Очевидно, это нравится и публике, и промоутерам. Такими боями нужно привлекать внимание к лиге. Бойцы и раскрутку выдали на уровне, и зрелище (пусть и одностороннее) имелось.

Бои ветеранов каждый раз подаются как невероятное возвращение звезды на ринг. Даже в этом случае, несмотря на осторожные высказывания Проводникова, лига раскручивала реванш с Кастильо как что-то, что точно впечатлит всех. И зрители каждый раз всё равно ждут хотя бы проблески того боксёра, который им нравился в прошлом. Но и в случае с Проводниковым, и в случае Майка Тайсона в прошлом году ожидания не оправдываются. В этом нет вины самих ветеранов — им дают большой чек, а они позволяют сыграть на своём имени и продать больше билетов. А природу не обманешь, ветераны не в состоянии биться на топ-уровне после долгих простоев и в возрасте за 50 лет.

Однако такие поединки, как Проводников — Кастильо служат лишним доказательством, что не стоит возвращать ветеранов на ринг. Тем не менее совсем скоро будет биться ещё и Мэнни Пакьяо. И есть большая вероятность, что его бой снова заставит заговорить о том, что поединки с участием угасших звёзд не получаются смотрибельными. Лучше зовите таких, как Влад Туйнов.