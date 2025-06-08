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Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро, обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC 316, итоги

Мурзаканов в деле! Cудье пришлось спасать бразильца от избиения
Игорь Некрасов
Азамат Мурзаканов
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Азамат одержал пятую победу в UFC и бросил вызов топам.

В США продолжается масштабный номерной турнир UFC 316. В предварительном карде свой пятый поединок в промоушене провёл непобеждённый российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов по прозвищу Профессионал, которому противостоял бразилец Брендсон Рибейро.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов (W) — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Брендсон Рибейро

Мурзаканов выступает в смешанных единоборствах с 2010 года, правда, между первым и вторым поединками в профессионалах была пятилетняя пауза. В 2017 году Азамат стал победителем Гран-при лиги Brave, после чего через Претендентскую серию Даны Уайта зашёл в лучшую лигу мира. В дебютном поединке он отхватил бонус за выступление вечера, брутально вырубив коленом Тафона Нчукви. Далее российский боец нокаутировал спарринг-партнёра Джона Джонса Девина Кларка, победил по очкам Дастина Джейкоби и оформил ещё один нокаут с бонусом в поединке с Алонзо Менифилдом. Всего в карьере Азамат провёл 14 поединков и во всех одержал победы. Осенью 2024 года Мурзаканов сдал положительный допинг-тест, однако повторная проба оказалась чистой, и россиянин избежал длительного отстранения.

К UFC 316 он подошёл на 12-й строчке в рейтинге и должен был получить первый по-настоящему большой вызов в лице Джонни Уокера, однако эпатажный бразилец слетел с поединка. Лига нашла замену в лице другого бразильца — Брендсона Рибейро. Конечно, Рибейро — другой уровень оппозиции, нежели Уокер. Брендсон звёзд с неба не хватает: в UFC он попал также через Претендентскую серию, но стартовал с двух поражений, в том числе от Магомеда Гаджиясулова. Однако, закрыв неудачи двумя победами, Брендсон получил в соперники Мурзаканова.

Онлайн-трансляция UFC 316
UFC 316: основной кард стартовал. До реванша Двалишвили и О'Мэлли всё меньше времени. LIVE
Live
UFC 316: основной кард стартовал. До реванша Двалишвили и О'Мэлли всё меньше времени. LIVE

На старте поединка Азамат включил прессинг и стал поджимать соперника, правда, без особых атак: россиянин много финтил и присматривался к оппоненту. Рибейро же вкладывался в хай-кики с дистанции, которые прилетали по блоку. Бразилец гораздо выше Мурзаканова, поэтому Азамату приходилось сокращать дистанцию. И, пристрелявшись, наш боец мощным левым хуком через руку болтанул Брендсона. Рибейро закачался и рухнул на пол, где его тут же прихватил Мурзаканов. Россиянин стал выбрасывать мощные добивающие удары в партере: рефери дал бразильцу достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, но после того, как Брендсон перестал реагировать на атаки противника, поединок был остановлен. Быстрая и красивая победа! Азамат Мурзаканов выиграл пятый бой в UFC и попросил у руководства лиги топовых соперников и поединок в главном событии турнира.

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