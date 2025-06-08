Разбила чемпионку и поцеловала Уайта! Харрисон заслуженно забрала пояс UFC

В ночь на 8 июня в Ньюарке, США, на арене Prudential Center состоялся турнир UFC 316. В рамках соглавного события вечера прошёл титульный бой в женском легчайшем весе между действующей чемпионкой Джулианной Пеньей и Кайлой Харрисон.

Для Харрисон это всего третий бой в UFC. Кайла попала в главный ММА-промоушен мира только в прошлом году, но зато в статусе двукратной олимпийской чемпионки по дзюдо и бывшей чемпионки PFL. В первом же бою Харрисон уничтожила бывшую чемпионку Холли Холм, а затем достаточно уверенно разобралась с Кетлен Виейрой из топ-3 дивизиона, став полноценной претенденткой на пояс.

Джулианна Пенья выступает в UFC почти 10 лет, но за это время провела под эгидой организации лишь 10 боёв. В декабре 2021 года девушка устроила один из самых крупных апсетов в истории UFC, сенсационно победив легендарную Аманду Нуньес, причём досрочно. Уже через полгода Пенья утратила титул, проиграв экс-чемпионке в реванше. После этого Джулианна не выступала более двух лет, но, вернувшись, смогла вернуть пояс, победив решением Ракель Пеннингтон. Первую защиту выпало проводить против Харрисон, и надо сказать, что девушки сильно постарались, чтобы раскрутить поединок и сделать его более ожидаемым.

Первый раунд ожидаемо начался с разведки, и в первую минуту ударов практически не было. Харрисон забрала центр октагона, Пенья в основном кружила вокруг соперницы. К концу второй минуты Кайла резко сократила дистанцию и вошла в клинч, а оттуда оформила тейкдаун. Причём визуально это было сделано очень легко. В топ-позиции Харрисон нанесла несколько ударов локтями и угрожала ручным треугольником, но Пенья защитилась. Претендентка тем не менее не утратила контроль, а Джулианна нанесла удар ногой по заземлённой сопернице, за что рефери тут же снял с неё балл.

На старте второго раунда у Харрисон дважды прошёл левый прямой, а вот у Пеньи мало что получалось. Как и в первой пятиминутке, Кайла в одном из эпизодов зашла в клинч и после минуты контроля у сетки оформила тейкдаун, где активно работала в граунд-энд-паунд и даже угрожала двумя разными сабмишенами, а когда этого не получилось, то Харрисон тут же вышла на «кимуру» и за шесть секунд до гонга Пенья сдалась.

Права на видео принадлежат UFC.

В UFC новая чемпионка. Харрисон сполна оправдала статус серьёзного фаворита и не оставила Пенье ни шанса. Уверенная и эффектная победа. От счастья Кайла даже чмокнула Дану Уайта, поднявшегося в октагон. Дальше Аманда Нуньес. Девушки уже провели битву взглядов прямо в октагоне.