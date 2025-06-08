Этого грузина не остановить. Двалишвили снова уничтожил О`Мэлли!

Главный бой UFC 316 точно вызывал большой интерес у любителей ММА: Мераб Двалишвили и Шон О`Мэлли — одни из самых ярких персонажей не только в легчайшем дивизионе, но и во всём промоушене. Шумный грузин и харизматичный американец отлично раскачали свой первый бой, который закончился уверенной победой Двалишвили. Перед вторым поединком соперники вели себя уже чуть более скромно, удержавшись от прямых оскорблений. Конечно, оба обещали досрочно победить — сейчас это фактически обязательная программа для бойцов UFC.

Вот только Шону мало кто давал серьёзные шансы на победу: в первом бою он так и не сумел найти найти способа бороться с постоянным давлением Мераба. Да, О`Мэлли донёс до оппонента пару неплохих попаданий и даже забрал два раунда на записках судей, но, по большому счёту, интриги там не было. Двалишвили пользовался любой возможностью, чтобы повалить оппонента, у которого в партере не получалось ровным счётом ничего. К реваншу, кстати, Шон готовился совсем иначе: полностью отказался от социальных сетей и других отвлекающих вещей, целиком посвятив себя тренировкам. Двалишвили же, по своей традиции, получил травму во время подготовки, но не стал сниматься с боя.

Титульный бой начался с активной работы на ногах: в стойке бойцы почти не попадали друг по другу, действуя максимально осторожно. На третьей минуте Двалишвили бросился в борьбу, но Шон достаточно быстро выбрался, а потом ещё и донёс до соперника пару неплохих ударов. Тем не менее концовка раунда осталась за Мерабом, который опять затаскал американца у сетки. Второй раунд грузин открыл хорошей работой на руках, попав по корпусу оппонента. О`Мэлли выстоял и уже сам здорово отработал в стойке, параллельно защитившись от тейкдауна чемпиона. В целом Сахарок по сравнению с прошлым поединком демонстрировал прогресс по работе в борьбе.

Третья пятиминутка стартовала с удачного броска от Мераба, который продолжал действовать в коронном стиле максимального прессинга. И вот этот раунд Двалишвили забирал себе полностью: грузин вообще не отпускал соперника, забрасывая бесконечными ударами и передвигая по октагону. А в концовке неожиданно поймал на удушающий приём, заставив сдаться! Фантастика! Двалишвили заслуженно остаётся чемпионом UFC, а вот О`Мэлли может распрощаться с мечтами о титуле. Как минимум на год-другой.