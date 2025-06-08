Сказка О’Мэлли завершена? Суперзвезды из Сахарка не получилось

В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США прошёл турнир UFC 316. Главным событием вечера стал титульный реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем титула Шоном О’Мэлли.

Их первый бой состоялся в сентябре прошлого года, и тогда, несмотря на близкий счёт на судейских карточках, всё выглядело беспросветно для Шона. Он не нашёл свою дистанцию, не смог защититься от борьбы, и у него не получалось быстро подниматься в стойку. К реваншу О’Мэлли обещал кардинальные изменения: сделал операцию на бедре, ушёл в тень, отказался от социальных сетей (их вела команда бойца), перестал курить, играть в компьютерные игры, не стал красить волосы, а также много боролся в лагере. Всё это должно было сделать Шона более сфокусированным и подготовленным к реваншу.

И в первых двух раундах у Сахарка действительно случилось достаточно хороших эпизодов. Он был готов к тейкдаунам, уверенно поднимался, если перевод всё же проходил, и перерабатывал Шона в стойке. Проблема в том, что этого преображения хватило на два раунда, а дальше О’Мэлли развалился и подарил Мерабу вторую досрочную победу в UFC и первую — сабмишеном.

И теперь с двумя поражениями в последних двух боях О’Мэлли оказался перед дилеммой — что дальше? Он — первый номер дивизиона, однако смысла в его третьем поединке против Двалишвили абсолютно нет.

Соответственно, нужно смотреть в сторону других претендентов, а там уже слишком много тех, кто в дальнейшем просто не пустит Шона к новому титульнику. Там есть Пётр Ян, Умар Нурмагомедов, Кори Сэндхаген, на подходе Марио Баутиста с восемью победами кряду. В целом каждый из них может переработать О’Мэлли за счёт сочетаний разных навыков. Всех перечисленных можно назвать универсальными, сбалансированными бойцами ММА.

Да, Шон, скорее всего, всё ещё лучший ударник своего дивизиона, но у него слишком много фундаментальных пробелов в борьбе и в сочетании навыков, чтобы всерьёз тягаться на топ-уровне. Просто он недостаточно хорош на этих высотах. Раньше О’Мэлли частично компенсировал это сумасшедшим таймингом в совокупности с ударной мощью. А ещё в UFC старались вылепить суперзвезду и вели Сахарка: бой с Яном, когда между ними был большой разрыв в рейтингах, титульник с Алджамейном Стерлингом, когда чемпион был не готов и жаловался, что ему не дают возможности передохнуть, а потом защита с Марлоном Верой, который в других обстоятельствах просто не получил бы титульный шанс. Плюс реванш с Мерабом, который О’Мэлли тоже не очень-то и заслужил.

После второго поражения от Двалишвили О’Мэлли заверил, что 100% вернётся в клетку. Однако удобных матч-апов для Сахарка практически нет. Придётся либо делать серьёзный шаг вперёд, либо скатываться на «мешковую диету» и снижать уровень оппозиции. Возможно, в UFC ещё раз каким-то образом найдут способ забросить Шона в титульник, но пока всё выглядит так, словно сказка этого бойца окончена.

При этом О’Мэлли всегда станет привлекать внимание к своим боям, болельщики будут ждать вирусные нокауты. Просто нужен правильный матчмейкинг. А вот сможет ли Шон снова надеть пояс на талию — большой вопрос, у которого, скорее всего, отрицательный ответ.