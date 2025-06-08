Сорвал бой, лишился пояса и чуть не оказался в тюрьме. Кейшон Дэвис хоронит свою карьеру

В начала года Кейшон Дэвис сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать большой звездой в профессиональном боксе. Американец всего за 13 поединков добрался до титульного боя в лёгком весе, где собраны очень непростые соперники. Выйдя на непобеждённого чемпиона WBO Дениса Беринчика, Кейшон просто смял оппонента и нокаутировал его в четвёртом раунде. После триумфа Дэвис вёл себя весьма приземлённо — никаких громких вызовов. Кейшон отмечал, что считает себя лучшим, однако не планирует гоняться за другими чемпионами, если они этого не хотят.

А уже в июне новоиспечённому чемпиону назначили первую защиту против крепкого доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Может, не самое громкое имя, но достаточно хороший соперник. Однако абсолютно всё начало разваливаться в неделю боя. Для начала Кейшон провалил взвешивание более чем на 2 кг и был лишён титула. Бой остался в силе, но для Дэвиса на кону уже не было титула. Однако позже де лос Сантос снялся с поединка — его представитель настоял на этом, чтобы не давать дополнительных преимуществ Кейшону, а в качестве примера привёл бой Райана Гарсии и Девина Хейни, где один из бойцов тоже провалил взвешивание. Так американец лишился и неплохого гонорара в $ 1 млн.

Сам Дэвис угрызений совести не испытывал и просто заявил, что перерос весовую категорию: «Я держу этот вес уже более четырёх лет. Я просто перерос эту категорию. Я пытался. Вчера поздно лёг спать, сегодня рано встал, чтобы уложиться в вес. Просто перерос эту категорию. Я чувствовал это ещё в прошлый раз, когда дрался с Беринчиком. Благодарю бога, что тогда смог сделать вес. Вы не знаете, каких усилий это мне стоило».

А вот промоутер Боб Арум придерживался другого мнения и раскритиковал боксёра: «Видно, когда боец пытался сделать лимит веса и не смог. Видно, ведь он обезвожен. Так вот, это точно не о Кейшоне. Он даже не пытался вложиться в весовую категорию. Я так вижу ситуацию. Без понятия, чем думал Дэвис. Не знаю, чем занимались все его тренеры. Ничего не понимаю. Печально это, и больше всего огорчает тот факт, что это был ивент в его родном городе».

Кейшон Дэвис Фото: Jamie Squire/Getty Images

Однако такого скандала оказалось для Дэвиса мало. Он прибыл на турнир, где должен был драться в главном событии, так как в рамках этого же ивента выступали его братья Келвин и Кеон. Сначала все болельщики в социальных сетях поголовно отмечали, что Кейшон совсем не выглядит расстроенным после мощного провала с поясом, а ещё выкладывали видео, где экс-чемпион с удовольствием ест чипсы и попкорн. Как правило, все эти посты сопровождались словами о том, что Дэвис очень их разочаровал и болеть за него больше не хочется.

Это была разминка. На турнире старший брат Кейшона Келвин проиграл решением Нахиру Олбрайту. С ним, к слову, ранее бился и средний Дэвис и сумел победить только решением большинства судей, а позже результат поединка аннулировали из-за положительного теста Кейшона на марихуану. Так вот, после победы над Келвином Дэвисом Олбрайт внезапно заявил, что на него напали двое братьев его соперника: «Кейшон и Кеон набросились на меня. Они подходили ко мне очень решительно, боднули меня головами. Я собирался ответить, но моя команда оттащила Кейшона. Никогда такого не видел».

Несмотря на то что первый очаг инцидента удалось быстро погасить, команды бойцов вновь схлестнулись в подтрибунном помещении арены, и там уже пришлось вмешиваться полиции, которая в итоге вывела Кейшона. Интересно, что Дэвис был с ребёнком, однако это не мешало ему активно участвовать в потасовке. Реакция на действия экс-чемпиона в Сети строго негативная. Люди недоумевают, как Кейшон умудрился настроить против себя почти весь боксёрский мир. А авторитетный журналист Дэн Рафаэль иронизирует над прозвищем Дэвиса (Бизнесмен) и называет его Плохим Бизнесменом.

Будучи на очень хорошем счету у промоутеров и болельщиков, Дэвис вдруг стал «плохим парнем» и собственными руками закапывает свою карьеру. Дальше у Кейшона вполне могут возникнуть проблемы с законом из-за нападения на Олбрайта, а болельщики в то же время требуют дисквалифицировать бывшего чемпиона. Действительно очень плохой бизнес от Дэвиса. А особенно иронично, что не так давно он обещал стать новым лицом бокса. Точно ли оно должно быть именно таким?