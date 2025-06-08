Очередная японская машина! Накатани жёстко разобрался с мощным чемпионом

В Токио состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели объединительный поединок в легчайшем весе. Непобеждённый чемпион WBC Дзюнто Накатани разделил ринг с чемпионом IBF Рёсукэ Ниcидой, который также не знал поражений.

Накатани – один из главных японских боксёров современности. Дзюнто к своим 27 годам успел стать чемпионом мира в трёх весовых категориях и набить внушительный рекорд 30-0, победив при этом семь обладателей поясов. Несмотря на то что Накатани выступает в дивизионах «мухачей», он поражает своей физической мощью и нокаутирующей силой – 23 победы он одержал досрочно. Конечно, Дзюнто часто сравнивают с Наоей Иноуэ – другим непобеждённым японским вундеркиндом. И Накатани уверен, что их очное противостояние не за горами.

«Удивился, когда увидел Наою на канвасе. Для меня это был шок. Возможно, сказалось то, что он проводил бой в Америке. Но он очень опытный боец. Поднялся на ноги, избил соперника, нокаутировал в восьмом раунде. Он не единожды пропускал левый хук. Однако я не стану делать ставку на один удар. Готов пойти в размен. Готов ко всему. У нас будет несколько планов на бой. Уверен, все фаны бокса хотят увидеть нашу очную схватку», — прокомментировал последний бой Иноуэ Дзюнто.

Но пока у Накатани в соперниках оказался другой японец – Рёсукэ Нисида. Нисида на год старше своего оппонента, однако дебютировал в профессионалах на четыре года позже: к тому моменту Дзюнто уже стал чемпионом мира. Нисида не обладает такой ударной мощью, как Накатани, но является достаточно крепким и неуступчивым боксёром. Рёсукэ провёл на профессиональном ринге 10 поединков и во всех одержал победы.

Накатани с первых же секунд боя стал напирать на своего соперника, вкладывался в жёсткие боковые и апперкоты, менял этажи атак. Нисида, казалось, не был готов к такому началу поединка и старался много клинчевать, периодически отвечая Дзюнто, однако не так активно. Даже в тех моментах, когда Рёсукэ шёл вперёд и работал первым номером, он пропускал встречные серии от Накатани, который был гораздо эффективнее на старте боя.

Нужно отдать должное Рёсукэ, он выдержал стартовый натиск Дзюнто, хотя и много напропускал. К четвёртому раунду бой перешёл на ближнюю дистанцию, где боксёры довольно плотно разменивались. Накатани при этом всё равно выглядел предпочтительнее, больше попадал, в то время как Нисида много бил по воздуху и блоку.

В пятом раунде Рёсукэ стал пропускать уже целые серии, рефери даже был вынужден на время остановить поединок и пригласить врача, который осмотрел повреждения Нисиды, но, несмотря на практически полностью закрытый глаз, Рёсукэ продолжил бой. Правда, отбоксировал он ещё раунд: к середине боя гематома на лице Нисиды стала совсем устрашающей, и Рёсукэ сняли с поединка. Дзюнто Накатани переехал очередного чемпиона мира и доказал, что является одним из лучших боксёров P4P. Япония штампует крутых боксёров!