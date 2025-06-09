Титульник Вахитова в Glory и россияне в PFL. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая принесёт любителям единоборств множество ярких турниров и противостояний. Очередной ивент UFC возглавит противостояние бывшего доминирующего чемпиона Камару Усмана и автора одного из самых ярких нокаутов в истории промоушена Хоакина Бакли. Известный российский кикбоксёр Артём Вахитов, который должен был присоединиться к лиге Даны Уайта, возвращается в кикбоксёрскую лигу Glory, где оспорит чемпионский титул в тяжёлом весе. В PFL настало время полуфиналов, в том числе и с участием россиян. И, конечно, никуда без профессионального бокса.

В ночь на 13 июня. Мовлид Хайбулаев — Тай Кюн Ким

В США состоится турнир PFL World Tournament 5, в рамках которого пройдут первые полуфиналы нового Гран-при. В полулёгком весе за выход в финал будет сражаться россиянин Мовлид Хайбулаев. Мовлид уже побеждал в Гран-при лиги в 2021 году, но с 2023 года Хайбулаев не выступал. Вернулся он в клетку в этом году и в четвертьфинале с трудом одолел Джереми Кеннеди. Теперь на пути непобеждённого россиянина будет кореец Тай Кюн Ким, в активе которого восемь побед в девяти боях, шесть из которых досрочные.

В ночь на 14 июня. Алексей Дронов — Эктор Перес

Российский тяжеловес Алексей Дронов продолжает покорять американский профессиональный бокс. Теперь наш 23-летний соотечественник проведёт бой с Эктором Пересом — не хватающим звёзд с неба, но опытным боксёром с рекордом 7-7. Есть ощущение, что Дронов должен легко проходить оппонента, однако расслабляться не стоит — на профессиональном уровне случается всякое. В случае уверенной победы Алексей наверняка получит более статусного оппонента.

Алексей Дронов Фото: РИА Новости

14 июня. Рико Верхувен – Артём Вахитов

В Нидерландах состоится юбилейный турнир Glory 100. Возглавит масштабное событие титульный поединок в тяжёлом весе между доминирующим чемпионом Рико Верхувеном и российским экс-чемпионом Артёмом Вахитовым. Вахитов так и не добрался до UFC, хотя его потенциальный поход за Алексом Перейрой был красивой историей. Вместо этого Артём возвращается в привычный кикбоксинг и проведёт титульный поединок в тяжёлом весе, хотя раньше выступал в Glory в полутяжах и владел поясом. Теперь же Вахитову предстоит оспорить титул Рико Верхувена, который за многие годы выступления в лиге стал настоящей легендой промоушена: нидерландец владеет поясом в тяжах почти 11 лет и не собирается с ним расставаться.

14 июня. Всеволод Шумков – Риливан Лаваль

В Екатеринбурге пройдёт боксёрский вечер «Путь в RCC Boxing». Уже по сложившейся традиции турнир с участием проспектов возглавят более статусные боксёры: на этот раз это будут Всеволод Шумков и Риливан Лаваль. Бронзовый призёр чемпионата мира в любителях Шумков проведёт свой третий поединок в профессионалах. В соперниках у него окажется Лаваль по прозвищу Настоящий шоумен. В активе африканца 20 побед в 22 поединках и титул чемпиона Африки, так что для Всеволода это будет хорошая проверка на прочность.

В ночь на 15 июня. Камару Усман – Хоакин Бакли

В США состоится турнир UFC on ESPN 69. В главном событии вечера в клетке сойдутся пятый и седьмой номера полусреднего веса Камару Усман и Хоакин Бакли соответственно. Бойцы подходят к очному поединку в совершенно разной форме. Некогда доминирующий чемпион Усман идёт на серии из трёх поражений – дважды проиграл Леону Эдвардсу и уступил Хамзату Чимаеву. А вот Бакли по-настоящему перезагрузил карьеру, вернувшись в полусредний вес: на счету Хоакина шесть побед подряд, четыре из которых досрочные. Победа над Усманом сделает Бакли одним из главных претендентов на титул, который в скором времени оспорит Ислам Махачев.

Камару Усман Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ночь на 15 июня. Энди Крус – Хиронори Мисиро

На турнире по профессиональном боксу в США выступит олимпийский чемпион Энди Крус. Непобеждённый кубинец проведёт претендентский поединок против японца Хиронори Мисиро. Оба боксёра входят в рейтинг IBF, изначально их поединок позиционировался как бой за статус обязательного претендента на поединок с Василием Ломаченко, но украинец на днях объявил о завершении карьеры. Поэтому, вероятнее всего, победитель противостояния встретится с Рэймондом Муратальей, который недавно победил Заура Абдуллаева, а на кону будет стоять уже полноценный титул, поэтому и для Круса, и для Мисиро предстоящий бой крайне важен.