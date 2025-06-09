Бразильская Львица возвращается. Нуньес дождалась достойную соперницу

В ночь c 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» прошёл очередной номерной турнир – UFC 316. В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретилась с обладательницей титула в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.

Американка провела поединок просто великолепно, тотально доминировала. И в итоге уже во втором раунде добилась победы. Харрисон продемонстрировала свои навыки работы в партере, вышла на рычаг локтя и финишировала соперницу. А затем повесила на своё плечо чемпионский пояс. Но после завершения этой торжественной процедуры случилось событие, которое ничуть не уступает по важности и значимости самому титульнику.

В октагон вышла бывшая чемпионка UFC сразу в двух дивизионах Аманда Нуньес. Правда, оказалась она в клетке со второй попытки. Сначала охрана не хотела пропускать Львицу, однако под натиском боссов лиги и лично Даны Уайта сдалась – бразильянка оказалась в октагоне. Она подошла к Кайле и провела стердаун. Видимо, недавние новости о возвращении Аманды не были просто слухами, а имели под собой почву. Нуньес ещё до поединка Пенья – Харрисон заявила, что планирует возобновить карьеру. А теперь, видимо, сразу получит возможность сразиться за чемпионский пояс.

Ещё перед выходом в клетку обещала дать шанс Аманде сама новоиспечённая чемпионка. Она была уверена в собственном успехе, поэтому заранее поделилась дальнейшими планами: «Спасибо Джулианне, что стану лучшей версией себя благодаря ей. После того как надеру Пенье задницу, пойду за Амандой Нуньес».

Кайла Харрисон и Аманда Нуньес Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Стоит отметить, что Аманда действительно провела фантастическую карьеру. Достаточно напомнить, что 15 последних поединков в UFC девушка провела с рекордом 14-1. А единственное поражение пришлось на противостояние с Пеньей. Но затем девушки провели реванш, который уверенно забрала уже Нуньес. Аманда покинула организацию в 2023 году на серии из двух побед. И теперь приняла решение вернуться. Конечно, изначально складывалось впечатление, что основной причиной ухода действительно стало желание Львицы ухаживать за маленьким ребёнком. Она напомнила об этом и теперь. Но есть ощущение, что одной из причин было и отсутствие серьёзных конкуренток в дивизионе, в котором доминировала бразильянка.

Теперь, кажется, Аманда нашла самую достойную соперницу. Кайла просто великолепно ворвалась в UFC. У неё за спиной солидный послужной список ещё до MMA. Две золотые олимпийские медали дорогого стоят. А переход в лучшую лигу на планете получился просто фантастическим. Девушка провела три поединка на громких номерных турнирах. И неизменно завершала их уверенными победами. Лишь один бой дошёл до судейского решения. Поединки же с Холли Холм и Пеньей не вызвали ни малейших вопросов относительно высочайшего уровня американки. Девушка быстро добралась до вершины, о которой так мечтала.

Кайла Харрисон Фото: Elsa/Getty Images

Теперь у Кайлы новая цель – первая защита пояса. И соперницей станет легендарная Нуньес. Да, бразильянка возвращается против очень длительного простоя. Но, пожалуй, сейчас просто невозможно представить себе в женских ММА афишу громче.