Величайший в своём весе. Теперь Двалишвили должен получить признание

Незадолго до турнира UFC 316 комментатор Джон Аник выразил следующую мысль о Мерабе Двалишвили: «Я считаю, что он уже заслуживает звания величайшего бойца в истории легчайшего веса. Говорю это как человек, у которого Доминик Круз был бы свидетелем на свадьбе, если бы я женился в эти выходные, — он один из моих лучших друзей. Но когда я смотрю на выступления Мераба Двалишвили в современных MMA, я вижу, что он мог бы иметь рекорд 14-0 в UFC. Он проиграл Фрэнки Саензу раздельным решением судей и затем столкнулся со спорным финишем против Рики Симона. Но после этих двух поединков у Мераба 12 побед подряд».

Тренер Шона О’Мэлли Тим Уэлч тоже утверждал, что именно грузинский боец — лучший в истории дивизиона: «Я не понимаю, как можно спорить с тем, что Мераб — лучший в истории. Просто посмотрите на его рекорд. Был ли вообще когда-нибудь боец легчайшего веса, который победил столько чемпионов подряд? Довольно легко сказать, что Мераб — величайший».

То же самое говорил Генри Сехудо, указывая на мощное резюме грузинского бойца. А теперь Двалишвили добавил в свою копилку ещё одну победу над бывшим чемпионом UFC, да и к тому же финишировал О’Мэлли. И теперь, вероятно, всем нужно признать, что это действительно величайший боец в истории легчайшего веса. Доминика Круза упоминают неспроста, ранее этот статус практически безальтернативно принадлежал ему, даже несмотря на то, что в дивизионе раньше выступали ещё такие бойцы, как Ти Джей Диллашоу и Алджамейн Стерлинг.

Доминик Круз был чемпионом WEC, где тоже успел защитить титул. Позже, после того как промоушен был поглощён UFC, Круз автоматически стал там чемпионом, дважды защитил титул, а позже вернул себе пояс, который освобождал на время травм, победив Диллашоу. Достижения Круза сложно рассматривать в отрыве от WEC, потому что в своё время лучшие бойцы легчайшего веса выступали именно там, и Доминик их побеждал. Причём и выступал весьма впечатляюще. Да и в UFC Круз по-прежнему удерживает рекорд дивизиона по числу титульных защит (вместе со Стерлингом и Диллашоу).

У Диллашоу больше титульных побед, чем у Круза и кого бы то ни было ещё в легчайшем весе. Он также двукратный чемпион дивизиона, то есть возвращал себе титул после того, как его лишался. И пытался это сделать в третий раз, однако проиграл Стерлингу. Также у Ти Джея рекорд по количеству титульных боёв в легчайшем весе и больше всех нокаутов в дивизионе. У Стерлинга, как и у Круза с Диллашоу, три защиты титула, но у Алджо они шли подряд. Всего у Стерлинга четыре титульные победы и больше всего побед в истории дивизиона в принципе (14). А в какой-то период времени ему удавалось держать рекорд по длительности победной серии в легчайшем весе, пока это достижение не превзошёл Мераб.

Двалишвили провёл в UFC три титульника, выиграл во всех, оформил две защиты и выдал самую длинную серию побед в истории легчайшего веса — 12. А общая победная серия (ещё один бой был в промежуточном весе) уже составляет 13 поединков. Лучше было только у Камару Усмана (15), Ислама Махачева (15) и Андерсона Силвы (16). И только россиянин тут может улучшить свой результат.

И если Двалишвили статистически ещё немного уступает Крузу, Стерлингу и Диллашоу, то с точки зрения резюме он уже их превзошёл и с запасом. Помимо крепких бывших претендентов на титул (Джон Додсон, Марлон Мораес), Мераб побил таких звёзд, как Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли (дважды), а среди них затесался ещё и Умар Нурмагомедов, у которого все шансы в дальнейшем добраться до пояса.

«Как победить Мераба? Понятия не имею. Мераб уже один из величайших бойцов в истории дивизиона, и было бы интересно увидеть его реванш с Умаром. Когда ты дважды побеждаешь таких бойцов, твоё наследие становится ещё больше», — уже обозначил Дана Уайт после триумфа Мераба на UFC 316.

Если заслуги Двалишвили признаёт уже Дана Уайт, то пора это сделать и остальным. К Мерабу можно по-разному относиться в том числе из-за его спорных заявлений, однако с точки зрения спортивных достижений Двалишвили впечатляет и вполне может считаться лучшим бойцом в истории легчайшего веса уже сейчас.

Мераб Двалишвили Фото: Elsa/Getty Images

Сам Мераб скромничает: «Для меня огромная честь, что моё имя упоминается в этом контексте. Это всё-таки вам решать, достоин я этого или нет. Но как я могу такое говорить, когда Алджамейн Стерлинг кучу лет бил меня и бьёт меня по сей день. У него 20 с чем-то побед в UFC, он побил много сильных парней, так что он величайший. У него много поединков в UFC, много побед, он был великим чемпионом, и он надирал мне задницу. Так что он лучший, старший брат».

Но, несмотря на слова Двалишвили, всё больше людей стали признавать, что именно грузин — величайший в своём весе.