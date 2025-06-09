«Покинем Казахстан только в гробах». Большой скандал в женском боксе

В начале июня в Казахстане прошёл вечер бокса, в рамках которого местная спортсменка Ангелина Лукас билась с Даниэлой Асенхо из Чили. Лукас победила техническим нокаутом, так как соперница отказалась от продолжения боя после шести раундов. Так Ангелина взяла реванш за своё единственное поражение в карьере (рекорд 15-1), которое она потерпела в октябре 2023-го, и защитила пояс IBO во втором наилегчайшем весе.

Этот поединок не привлёк бы к себе больше внимания, но Асенхо и её тренер Алехандро Конча подняли большой скандал, вернувшись домой, и рассказали немало жутковатых подробностей об организации реванша.

Изначально в окружении Даниэлы удивлялись, почему она отказалась от продолжения боя, так как известна своим характером. К примеру, с Габриэлой Фундорой она билась до финального гонга, хоть и сломала грудную кость.

Бой Ангелины Лукас и Даниэлы Асенхо Фото: Страница Ангелины Лукас в социальной сети

В разговоре с Grupo Diario Sur Асенхо и тренер рассказали, как всё было на самом деле. Во всяком случае, по их версии. В Казахстане к ним в номер пришёл промоутер, чтобы выплатить часть гонорара: «Как будто это фильм про гангстеров, он начал выкладывать доллары на кровать». И с помощью переводчика он сказал: «Асенхо сегодня ни при каких обстоятельствах не победит. Если она победит, моя жизнь будет в опасности. Они перережут мне горло, а вы не сможете покинуть Казахстан».

«Когда он сказал, что если мы победим, то не сможем покинуть страну, мы не знали, что думать — уедем ли мы отсюда в гробах или просто исчезнем, ведь у нас ещё не было обратных билетов», — сказал тренер чилийской спортсменки.

Кроме того, сам путь в Казахстан выдался непростым. 28 мая Асенхо и Конча отправились в путь и прибыли в пункт назначения (Тараз) только 30-го числа. Сначала была пересадка в Сан-Паулу, затем — в Стамбул, а там случилась задержка, и организаторы предложили Даниэле и тренеру лететь в Узбекистан. Там их забрали и привезли в Казахстан, но, по их словам, на таможне все были настроены очень враждебно, а столь длинная поездка (прибыли в Тараз на день позже, чем планировали) была организована для того, чтобы дополнительно измотать Асенхо.

Также отмечается, что, когда чилийке выдавали перчатки, они были запечатаны, а перчатки Лукас — вскрыты. Асенхо попросила примерить перчатки соперницы, однако ей было отказано, а также гостей не допустили к проверке тейпирования Лукас, хотя эта процедура не является чем-то необычным и считается нормой.

«Мы хотели закончить этот бой и вернуться в Чили. Просто хотим об этом забыть», — сказал Конча. По словам тренера, Асенхо в ринге не могла боксировать в полную силу, так как боялась за жизнь, и в итоге выдумала травму спины, чтобы выйти из боя. Спортсменка уже подала жалобу в IBO, где им предложили провести реванш, но Даниэла отказалась, так как не хочет иметь дело с такими людьми. К слову, промоутером турнира был Тариэль Джафаров, который, как пишут, находится в отношениях с Лукас.

Бой Ангелины Лукас и Даниэлы Асенхо Фото: Страница Ангелины Лукас в социальной сети

Надо сказать, что Ангелина нередко оказывается фигуранткой различных скандалов. В своё время она критиковала сборную Казахстана, откуда её потом выгнали, и подозревала соотечественницу Назым Кызайбай в использовании допинга. В октябре прошлого года случился скандал, когда Лукас билась за пояс IBO с аргентинкой Деборой Лопес. Отмечалось, что рефери прощал казашке запрещённые удары и даже укусы, а Лопес после боя говорила о жульничестве соперницы: «Я счастлива, мы счастливы, мы наслаждаемся этим, потому что мы выиграли бой, а они много жульничали. Они поменяли перчатки, сделали много вещей, чтобы помешать нам победить. Однако мы победили, а они украли у нас бой! Но мы довольны проделанной работой».

Однако те скандалы сошли на нет, а на слова Асенхо Лукас отреагировала через социальные сети, назвав слова соперницы сказками, а ещё обвинив чилийку в том, что она сама пропустила нужный рейс и прилетела позже положенного, а ещё не сделала вес и отказалась сбрасывать 500 г. Но в любом случае заявления Асенхо весьма серьёзные, так что, возможно, последует и более жёсткая реакция.