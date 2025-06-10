Погоня за Перейрой забыта. Вахитов дерётся с главной суперзвездой за корону кикбоксинга

14 июня в Роттердаме, Нидерланды, состоится юбилейный турнир Glory 100. Главная мировая лига кикбоксинга подготовила мощный кард с четырьмя титульными поединками, но, конечно, основное внимание приковано к главному событию вечера, которое окрестили как «дуэль легенд». В титульном поединке в тяжёлом весе сойдутся действующий обладатель пояса Рико Верхувен и российский боец бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов.

Артём Вахитов Фото: glorykickboxing.com

Возвращение Вахитова в Glory, да ещё и на юбилейном турнире в титульном бою в тяжёлом весе, – это главный камбэк в мировом кикбоксинге. Артём был настоящей звездой промоушена, владел поясом в полутяжёлом весе на протяжении нескольких лет и даже разменялся победами с самим Алексом Перейрой. Однако в 2022 году с Вахитовым сначала стали отказываться драться соперники, прикрываясь политическими причинами, а затем руководство промоушена исключило его из рейтинга и лишило пояса, за который впоследствии подрался Луис Таварес, отказавшийся от встречи с россиянином.

Тогда Артём взял паузу и решил пойти по стопам своего самого известного соперника в кикбоксинге – Алекса Перейры. Вахитов дебютировал в смешанных единоборствах и… как и Перейра, проиграл в первом же поединке. Затем последовали три победы, как и у бразильца, и вот россиянин уже был на пороге UFC, причём сам Перейра убедил Дану Уайта, что с Вахитовым нужно подписать контракт. Ещё одна красивая история и погоня намечались в смешанных единоборствах, но Артём так и не оказался в лучшей лиге мира. Причина проста – не устроили условия.

«Я не хочу показаться высокомерным. Понимаю, что у них есть свои правила, и уважаю их. Однако я профессиональный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и не так много возможностей. Переход в UFC был большой мечтой, но я не мог оправдать потерю заработка, которую повлечёт за собой этот контракт. Поэтому нам пришлось с уважением отказаться», — пояснил Вахитов.

Понять Артёма можно и нужно. Ему уже 34 года, за плечами – колоссальный опыт в кикбоксинге, чемпионство в Glory и победа над Перейрой. И при всём при этом россиянину предложили обычный контракт дебютанта в UFC, то есть, $ 10 тыс. + $ 10 тыс. Это примерно в 10 раз меньше, чем Вахитов получал за свои последние бои в Glory. И ведь далеко не факт, что Артёма точно так же, как и Перейру, быстро подвели бы вели к титульнику, подбирали бы ему стилистически удобных соперников. В общем, забуксовать без улучшения контракта можно было надолго, особенно если бы случились поражения, поэтому вполне логично, что Артём не стал частью UFC.

Возможно, он уже знал об интересе Glory и о том, что ему предложат, пожалуй, самый крупный бой в мировом кикбоксинге, который только можно организовать. «Дуэль легенд» — так окрестили предстоящий поединок россиянина против действующего доминирующего чемпиона лиги в тяжёлом весе Рико Верхувена. До таких громких поединков в смешанных единоборствах Вахитову пришлось бы идти несколько лет, но в кикбоксинге у Артёма громкое имя. Вероятно, гонорар и возможность сразиться с Верхувеном за титул на юбилейном турнире позволили россиянину забыть все обиды и то, как промоушен с ним поступил три года назад.

«Ссылка» Вахитова закончена, и он возвращается в Glory в статусе одной из главных звёзд, которой был до ухода. Артём поднялся в весе и теперь попробует стать чемпионом лиги в тяжах. Однако сделать это будет крайне непросто. Рико Верхувен – настоящая легенда мирового кикбоксинга. 36-летний нидерландец выступает в промоушене с 2012 года, побеждал Сергея Харитонова в Гран-при тяжеловесов, а в июле 2014 года стал чемпионом Glory. И с тех пор Рико удерживает у себя пояс почти 11 лет – фантастическая доминация. В лиге он проиграл всего один раз – в 2013 году, его рекорд – 27-1.

Рико Верхувен Фото: glorykickboxing.com

Победить такого монстра, как Верхувен, – задачка со звёздочкой, и даже, пожалуй, не с одной. Артём не выступал по правилам кикбоксинга два года, что может негативно сказаться на его форме. Но он не простаивал, строил карьеру в смешанных единоборствах, причём делал это как раз в тяжёлом весе. Противостояние Верхувена и Вахитова – это действительно «дуэль легенд». И как бы оно не закончилось для россиянина, кажется, он сделал правильный выбор.