Нганну хочет вернуться в UFC? Насколько это реально

В 2023 году один из сильнейших тяжеловесов планеты Фрэнсис Нганну скандально покинул UFC, отказавшись продлевать контракт с промоушеном. Много было сказано с обеих сторон. Дана Уайт сказал, что Хантер Кэмпбелл примерно 350 раз ужинал с бойцом и Нганну предлагались лучшие условия в истории организации. Фрэнсис же считал свой контракт несправедливым, а ещё говорил о плохом отношении к бойцам.

«Это то, что UFC делает лучше всего – контролирует тебя. И когда они видят, что ты что-то задумал, то просто делают так, чтобы твои деньги закончились. Они знают, сколько ты зарабатываешь и сколько тратишь. В последние три года я отказывался переподписывать контракт. И что произошло? Меня заморозили. От 10 до 12 месяцев между каждым боем. Почему? Потому что я отказывался от контракта. А теперь я такой: «Ладно… Давайте подождём». Они знают, что у тебя закончатся деньги. В тот момент мне нужно было проводить по два-три боя в год, чтобы поддерживать нужный уровень жизни. Они знают об этом».

Дана Уайт и Фрэнсис Нганну Фото: Chris Unger/Getty Images

Во многом конфликт был и в том, что Нганну хотел биться в боксе, но не мог этого сделать. И боец планировал продавить в новый контракт разрешение на бой с Тайсоном Фьюри по боксу. В итоге Дана сдался: «Он может идти куда хочет и делать что хочет. На этом мы закончили». После этого, разумеется, выпады в адрес друг друга были. В том числе Уайт несколько подчёркивал, что Нганну никогда не будет в UFC. А сам Фрэнсис получил, что хотел — провёл два денежных боя в боксе, прилично заработал, разок выступил в PFL, стал там курировать направление PFL Africa.

Казалось бы, карьера удалась, но внезапно, спустя два года после ухода Нганну из UFC, тренер камерунца Эрик Никсик начал рассуждать о возможном возвращении: «Он снова тренируется в зале с командой и выглядит счастливым. Фрэнсис просил о поединке с Деонтеем Уайлдером. Если это произойдёт, отлично. Но сейчас тяжёлый вес вроде как в беспорядке. UFC? 100% Фрэнсис был бы открыт к этому. Думаю, это вопрос бизнеса, а не эго. По крайней мере, это так со стороны Нганну. Он просто хочет, чтобы к нему относились как к независимому подрядчику — справедливо оплачивали и давали свободу использовать другие возможности. Он это и сделал. Ушёл, побоксировал, заработал много денег и проявил себя. Теперь вопрос не в деньгах, а в мотивации. Лучшая конкуренция в UFC. Дана Уайт — умный бизнесмен. Думаю, он достаточно уравновешен, чтобы оставить прошлое в прошлом. Давайте смотреть вперёд. Посмотрите на дивизион в тяжёлом весе прямо сейчас — что мы делаем? Том Аспиналл держит временный пояс почти 600 дней. Нужно идти вперёд. Я не говорю, что Фрэнсис — это решение, но он хотя бы добавит ценности дивизиону тяжеловесов. Вернёшь его, забудешь старые обиды, все заработают деньги, все будут счастливы, и это заставит двигаться дивизион».

На такие новости незамедлительно отреагировал Джон Джонс: «Слышал, что Фрэнсис Нганну всё ещё заинтересован в нашем поединке… Сейчас обсудим. Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не просто шумиха. Он владел поясом UFC, а я защищал свой более 10 лет. Два короля с разных дорог. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия. Это именно тот поединок, который добавит что-то особенное в мою историю. По крайней мере, я так считаю».

Нганну не стал опровергать ничего из сказанного его тренером, а просто обратился к Джону Джонсу: «Ты позаботься о UFC, а я о PFL. И мы наконец узнаем, кто король тяжёлого веса».

Джон Джонс Фото: Getty Images

Насколько всё это реально? Разумеется, на ближайшей пресс-конференции о возможности камбэка Нганну спросили и Дану Уайта. Босс UFC улыбнулся и попытался съехать в сторону боя Джонс — Аспиналл: «Нганну не на контракте с нами. Аспиналл — тот самый парень. Попробуем ли мы подписать Нганну? Нет. Вероятно, нет».

Категоричность уже куда-то пропала, а зная Уайта, возвращение Нганну точно нельзя исключать. Особенно учитывая, что весной уже появлялись слухи об истечении контракта Фрэнсиса с PFL. Довольно надёжный журналист Джон Нэш сообщал, что контракт Нганну закончится в конце марта и соглашение не будет продлено, если хотя бы одна из сторон не захочет этого. То есть, вполне вероятно, Фрэнсис уже сейчас является свободным агентом. Сюда же можно притянуть слова Даны Уайта, что осенью 2025 года болельщиков ждёт такой бой, который они и представить не могли. Может ли это быть поединок Джонса и Нганну?

Глава PFL Донн Дэвис опровергал инсайды о контракте Нганну, а на фоне последних заявлений попытался вписаться в эту тему, предложив UFC кросс-промоушен, чтобы организовать бой Фрэнсиса с Джонсом. Зная, насколько Уайт презирает PFL, гораздо легче поверить в примирение с Нганну, чем в такой вариант. К тому же, как правильно заметил тренер бывшего чемпиона, Дана — бизнесмен. И если что-то хорошо для бизнеса, то он готов наступить на горло своему эго. Такие примеры уже были даже с тем же Джоном Джонсом. А с Тито Ортисом Уайт собирался даже драться, но это не мешало тому выступать в UFC.

А возвращение Нганну на фоне кошмарного состояния тяжёлого дивизиона – это точно хорошая новость для UFC. И если есть такая возможность, то нужно за неё цепляться. Правда, будет жаль Тома Аспиналла, он тут единственный, кто может проиграть из-за всей ситуации. Британец уже тоже обозначил, что готов подраться с Нганну, но вряд ли у UFC такие приоритеты. Однако абсолютно любой бой с участием Фрэнсиса привлечёт огромное внимание.