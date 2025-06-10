«Второе пришествие» Нганну. Знаменитый тренер лепит звезду UFC из великана

В тяжёлом весе UFC возникла пауза. Джон Джонс и Том Аспиналл никак не проведут объединительный поединок для выявления главного тяжеловеса современности: соответственно, в ожидании застыли и другие топовые бойцы. Королевскому дивизиону UFC в целом очень не хватает свежей крови. Ранее большие надежды возлагались на Сириля Гана, который должен был заменить Фрэнсиса Нганну. Обоих, кстати, привёл в UFC знаменитый тренер Фернан Лопес, однако впоследствии Нганну ушёл от своего наставника.

Увы, два главных боя в карьере Сириль проиграл — всё тому же Нганну и Джону Джонсу, так и не сумев стать чемпионом. А в последнем поединке Гану подарили победу над Александром Волковым, но Драго показал всему миру, что Сириль – вовсе не тот боец нового поколения без слабых мест, каким нам его преподносили.

Однако Лопес не останавливается и готовит для UFC новую звезду в тяжёлом весе. В зале наставника уже давно тренируется французский боец с африканскими корнями Дэйв Фотсинг. Судя по совместным фотографиям в социальных сетях с Нассурдином Имавовым, который покинул зал Лопеса MMA Factory осенью 2023 года, Фотсинг занимается под руководством Фернана уже как минимум полтора года. Но делать акцент именно на работе с Дэйвом тренер стал недавно: проводит регулярные персональные тренировки, выкладывает совместные видео. Лопес явно делает ставку на новичка.

И в целом это легкообъяснимо. Если вы откроете страницу Дэйва, который взял себе прозвище Неукротимый лев, в социальной сети, то увидите там его совместную фотографию из зала с Сирилем Ганом, на которой бывший претендент на пояс UFC выглядит просто малышом. А ведь Ган обладает вполне внушительными габаритами – 193 см роста и порядка 115 кг вес. Но Фотсинг намного крупнее своего одноклубника и обладает огромной мышечной массой – складывается ощущение, что мир смешанных единоборств находится на пороге пришествия нового Нганну.

Сириль Ган и Дэйв Фотсинг Фото: Из личного архива Дэйва Фотсинга

Дэйву всего 22 года, и он только в начале своего пути в смешанных единоборствах. Однако при этом у него уже есть приличный бэкграунд в спорте… И нет, несмотря на колоссальную мощь в руках, Фотсинг не базовый ударник, а грэпплер. Дэйв выигрывал чемпионат Франции по грэпплингу, а также уже успел получить чёрный пояс по No-Gi джиу-джитсу. Похоже, у нового фаворита Лопеса точно не будет проблем с борьбой.

Судя по тем же видео в социальных сетях, сейчас Дэйв вместе со своим наставником активно работает над ударной техникой, которая очень напоминает стиль Нганну. Взрывные серии на руках, размашистые удары и огромная сила – Лопес действительно готов представить миру смешанных единоборств нового Фрэнсиса.

Дэйв Фотсинг Фото: Из личного архива Дэйва Фотсинга

В любительских смешанных единоборствах рекорд Фотсинга составляет 3-0, и он вовсю готовится к дебюту в профессионалах. Дэйв подписал контракт с крупнейшей французской лигой Ares FC, из которой в UFC попал, например, Нассурдин Имавов. Это ещё раз говорит о том, что на Фотсинга возлагаются большие надежды.