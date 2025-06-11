«Справедливости в ММА нет. Давно нет». Чемпион PFL — об изнанке жёсткого спорта

Гаджи Рабаданов в 2024 году проявил себя в качестве яркого нокаутёра и стал чемпионом PFL в лёгком весе. Россиянин зашёл и в новый сезон, где уже успешно стартовал. Совсем скоро ему предстоит биться за выход в финал Гран-при PFL, и это можно будет увидеть в онлайне-кинотеатре «Окко».

В интервью «Чемпионату» Гаджи высказался о бое с Кевином Ли, объяснил, почему участвует в новом сезоне, и рассказал о проблемах формата. Также Рабаданов порассуждал на тему спортивной составляющей в ММА и прокомментировал переход Ислама Махачева в полусредний вес.

— Как так получилось, что после шести побед подряд решениями пошла серия из трёх нокаутов?

— Как получилось… Получилось это в результате тяжёлой работы. Я всегда понимал, что надо что-то менять. Видел, что выигрываю бои, а карьера стоит на месте. Понимал, что нужно менять что-то, и, чтобы привлечь к себе какое-то внимание, мне нужны были финиши и яркие, сочные победы. Так что теперь я даю то, что хотят люди.

— Наверное, твой сильнейший удар — левый хук. Как получилось сделать его настолько опасным?

— Думаю, я могу ударить тяжело с обеих рук. Просто пока не представился случай для правой. Так что скоро мы и это увидим, надеюсь.

— Было немало бойцов, у которых борцовская или джитсерская база, но в какой-то момент они решают, что вырубать людей им интереснее. У тебя тот же случай?

— Да я всегда знал, что вырубать людей интереснее, однако мне не хватало навыков для этого. Теперь над этими навыками работаю и вижу, что у меня получается. Это меня ещё больше заводит.

— Со спортивной точки зрения твой реванш с Уилсоном выглядел более интересным, но при этом у Кевина Ли есть большое имя. Ты сам рад такой замене?

— Да, считаю, что мне давно нужна была такая звезда, как Кевин. Мне нужно большое имя для моего послужного списка. Его как-никак в России знают, да и во всех мировых ММА – тоже. Так что это именно тот бой, который мне нужен. Думаю, даже больше, чем реванш с Уилсоном.

— Сильно пришлось корректировать план во время подготовки?

— Нет. Никаких корректировок не было, я всегда готовлюсь одинаково. Единственное – меня смущало, что Кевин Ли, так скажем, слишком легко получил такую возможность, сразу оказался в полуфинале Гран-при, но я стараюсь из этого извлекать больше плюсов для себя, поэтому всё нормально.

Кевин Ли Фото: Chris Unger/Getty Images

— Ли когда-то пытался раскрутить потенциальный бой с Хабибом. Были его знаменитые фразы про «дыры в игре Хабиба». Какие «дыры» ты видишь в «игре» Ли?

— Это уже как мем такой. Кевин Ли и «дыры в игре» (смеётся). Везде в комментариях тоже об этом читаю. У него есть слабые стороны, есть слабые места. Я это знаю и буду работать. Чувствую, что могу попасть по нему. Поэтому посмотрим – бой всё покажет.

— В формате Гран-при у тебя получается к каждому бою подводить себя в оптимальной форме, учитывая, что в сжатые сроки проводится несколько поединков?

— Честно сказать, этот формат Гран-при конкретно выматывает. Каждые два месяца ты должен драться и делать вес. А у меня это второй год подряд, поэтому немного тяжело. Здесь больше надо сфокусироваться на том, чтобы оставаться здоровым, голодным, сохранять боевой настрой, мотивацию. Это гораздо важнее, чем тяжёлые тренировки. Поэтому теперь у меня есть опыт. Я постараюсь как-то собраться с силами, добить этот Гран-при. Умно подойти ко всему.

— Для тебя изменилось что-то в этом сезоне? В прошлом году тебя вряд ли сразу называли фаворитом. А тут ожидается, что Рабаданов должен дойти до финала. Такие ожидания, уже более завышенные, не давят?

— Я не обращаю никакого внимания на какую-то аналитику, на какие-то прогнозы. И всегда знаю, что мне надо доказывать. Что бы я ни делал, найдутся критики, те, кто не будет на меня ставить. Поэтому на это всё не обращаю никакого внимания. Я всегда сосредоточен, и меня абсолютно не волнуют никакие прогнозы. Знаю, что могу, и по-любому иду за вторым поясом.

Гаджи Рабаданов Фото: PFL

— Ты сейчас единственный чемпион, который выиграл в прошлом году Гран-при и зашёл в новый сезон. Почему так получилось и были ли другие варианты?

— Варианты какие были? Отсидеться пару лет и получать бои максимум один-два раза в год. Вот это был один из вариантов. Но я своими лучшими годами в карьере так рисковать не могу. Так что, пока на пике, пока у меня идёт, я должен выжимать из этого всё. Должен оставаться на слуху, и заявиться в новый сезон Гран-при было исключительно моим желанием, меня никто к этому не принуждал.

— В одном из интервью ты говорил, что у тебя были сложности с тем, чтобы получить призовые за победу в Гран-при. Получилось всё вывести?

— Я чувствую, что вы, журналисты. немного как будто бы на налоговую работаете (смеётся). Да, деньги я получил. Всё вывел, всё получилось, всё нормально, и никаких проблем с этим нет, поэтому не переживайте за меня.

— В PFL не заговаривали о варианте проведения боя с Усманом Нурмагомедовым?

— Нет, они и не могут об этом говорить. Они же знают ответ. Поэтому такой риторический вопрос. Они же понимают, [что этого боя не будет], поэтому таких предложений нет и не будет, я думаю.

— Сейчас Усман простаивает, он вроде чемпион Bellator, но организации вроде уже и не существует. И многие бойцы уходят из PFL. Есть такое, что в промоушене не лучшим образом распоряжаются своим ростером бойцов?

— Честно, до сих пор сам не до конца понял всю политику лиги. Поэтому не думаю о подобных вещах, не углубляюсь. Я знаю свои контрактные обязательства, знаю, что у меня новый сезон, поэтому в другие детали не вникал. Но знаю, что у некоторых бойцов есть определённые недопонимания с лигой. У меня всё хорошо, всё налажено.

— Твой контракт продлился автоматически после того, как ты выиграл Гран-при?

— Да, контракт продлился, и я автоматически ещё один сезон в PFL. После завершения этого Гран-при уже посмотрим, какие там у нас опции. Сядем за переговоры.

— То есть контракт закончится в этом году?

— Не могу сказать, закончится или нет, но, по-моему, по истечении Гран-при мы должны уже сесть за стол переговоров.

Гаджи Рабаданов Фото: Cooper Neill/Getty Images

— Есть ли в планах переход в UFС?

— Вперёд загадывать и заглядывать не буду, я сейчас в лиге PFL. Эта лига даёт мне большую площадку, большие возможности. Сидеть здесь и говорить, что я хочу в UFC, неправильно. У меня есть контракт, я в этой лиге, меня всё устраивает. В дальнейшем посмотрим. В любом случае всегда буду открыт к новым вызовам, к новым предложениям. Поэтому не буду зарекаться. Но на данный момент – новый Гран-при, новый сезон, уже полуфинал, а дальше посмотрим.

— У тебя есть возможность проводить спарринги с Хабибом, Усманом, Исламом, и в целом у команды сильный ростер именно в лёгком весе. Насколько это ценнее опыта, который ты получаешь в боях?

— Ну, Хабиб уже давно в отставке. Ислам и Усман — да. У нас много легковесов. Именно ростер легковесов у нас в зале большой, и, помимо Ислама и Усмана, есть очень крепкие ребята. Всегда есть с кем конкурировать. С этим проблем нет, я думаю, это большой плюс для меня как для легковеса. Потому что мне всегда есть с кем поработать, всегда есть от кого чему-либо научиться. Это огромное преимущество перед другими залами. Так что, конечно, это большой плюс.

— Сейчас бойцы из вашей команды проводили сборы в Сильди. Можешь вообще описать эту базу? По фото, видео всё выглядит впечатляюще.

— Ребята хвалят все, все довольны. Зал отличный, база отличная. Просто я там не был ещё. С моим графиком эта поездка мне пока не подходит. Я не могу, потому что уже через две недели драться. Смена высоты и так далее мне сейчас не нужны, поэтому туда не попал. Но по приезде, скорее всего, там окажусь и уже дам лично отзыв свой.

Зубайра Тухугов, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

— Ислам Махачев и полусредний вес. К такому переходу нужно набрать массу и не спешить сразу выходить в новой весовой?

— На мой взгляд, не нужно искусственно набирать какую-то массу, но в любом случае Ислам — профессионал, у него хорошая команда. Думаю, он подойдёт к этому как никогда ответственно и сделает всё правильно. Я с этим сам не сталкивался, однако определённо искусственно набирать вес и заплывать не нужно.

— Как оцениваешь бой Ислама и Делла Маддалены? Насколько это сложный вызов или, наоборот, удачный расклад для Махачева?

— Давно считал, что Махачев будет гораздо лучше себя чувствовать на категорию выше именно в физическом плане, потому что весогонка так или иначе с каждым разом истощает, ты не можешь реализовать в клетке весь свой потенциал. Знаю, насколько хорош Ислам, когда он полон сил и энергии, поэтому говорил, что переход в 77 кг будет для него намного лучше. А что касается Делла Маддалены, то бой всё покажет.

— Ислам ещё говорил, что готов даже в средний вес пойти. Перебор?

— Не знаю, всё возможно. Однако не будем заглядывать так далеко, посмотрим. Сначала нужно объединить два титула, а потом увидим, что ему предложат в UFC.

— Как в команде реагируют на заявления Илии Топурии в адрес Ислама?

— Никак не реагируют. Как нам реагировать? Человек пытается всячески привлечь к себе внимание, продаёт бои. С точки зрения бизнеса он делает всё правильно, каких-то сильных оскорблений с его стороны я тоже не слышал, чтобы ждать от нас какой-то острой реакции. Поэтому всё нормально, подогревает интерес к бою, раскручивает, делает бизнес.

— В будущем Усман Нурмагомедов займёт место Ислама в UFC?

— Может. Всё возможно. У Усмана есть для этого всё. Он молод, непобеждённый боец, всесторонне развит, так что почему нет? Но я не сторонник заглядывать далеко вперёд. Поэтому время покажет.

Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Ислама Махачева

— С кем тебе интереснее проводить спарринги — с Исламом или Усманом?

— Каждый по-своему хорош, по-своему сложен. Два разных спортсмена, каждый хорош в своём. Конечно, с каждым из них интересно. Я от обоих учусь, беру что-то для себя. Какое одно качество взял бы у каждого из них? Тяжёлый вопрос.

— Как болельщику какой бой тебе интереснее — Махачев — Топурия или Махачев — Царукян? Со спортивной точки зрения.

— Думаю, с Топурией было бы интереснее. Потому что он чемпион, у него большое имя. Спортивная точка зрения… Кто сейчас смотрит на это? Если хочешь спортивную точку зрения, то заявись на чемпионат России по самбо или по рукопашному бою и там участвуй. Вот тебе и спортивный интерес. Конечно, тут шоу в первую очередь, деньги, имена. Поэтому, конечно, мне интереснее бой с Топурией. Спортивный интерес никогда не заканчивается, всегда будут те, кто наступает тебе на пятки, дышит в затылок. Новое поколение растёт.

Спортивный интерес никогда не останавливается, поэтому на это всё нужно смотреть немного по-другому. Я смотрю на свою карьеру. Например, я выиграл пять боёв, а у меня ощущение, что карьера стоит на месте. Вот спортивная точка зрения. Я выиграл Гран-при, стал чемпионом, а ощущение, будто карьера буксует. И когда меня спросили — Джей-Джей Уилсон или Кевин Ли, то, конечно, я сказал Кевин Ли. А спортивного интереса у меня и в любительской карьере хватало.

— Умар Нурмагомедов планирует вернуться в октябре. Как быстро он способен дойти до второго титульного шанса?

— Тоже сложно сказать. Опять-таки отсылка к предыдущему вопросу. Мы не знаем, как судят матчмейкеры — по спортивному интересу или делают бизнес? Вот почему Евлоев до сих пор не чемпион и не дрался за титул? Мы говорим об Умаре, но не знаем, какая политика у UFC в его отношении. Он может и через бой вернуться в гонку, а может, ещё пять боёв придётся провести.

— То есть говорить о какой-то справедливости в ММА мы не можем?

— Нет, конечно. Давно нет.

— Почти год назад ты соглашался со словами Махачева, что четыре лучших легковеса мира — это он, Арман Царукян, Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. Сейчас ты входишь в эту четвёрку?

— Всегда себя считаю одним из лучших. Если убрать двух моих одноклубников, братьев, то я могу победить любого. Поэтому, если быть честным, верю, что я один из лучших легковесов и могу выиграть у любого. Вот мой ответ.