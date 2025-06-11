Яркий, но нестабильный. Что мешает карьере Мурзаканова

В минувшие выходные на турнире UFC 316 в октагон вернулся непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов. С момента его предыдущего поединка прошло 10 месяцев, у Профессионала за это время успел слететь один бой, а незадолго до турнира ещё и соперник сменился — вместо травмированного Джонни Уокера вышел нерейтинговый Брендсон Рибейро с рекордом 2-2 в UFC.

Азамат выступил так, как и должен выступать топ-боец против оппонента, уступающего ему в классе. Мурзаканов присмотрелся, нашёл дистанцию и уже к концу первого раунда разобрался с Рибейро, оформив очередной нокаут. Теперь у россиянина 15-0 в ММА, 5-0 в UFC и четыре победы нокаутом под эгидой промоушена. После боя Мурзаканов просил кого-то выше в рейтинге и пятираундовый бой: «Сколько бы соперников мне ни дали, я всех буду бить. Это пятый мой бой. Я и до этого говорил, что хочу драться за пояс. Теперь хочу проводить пятираундовые поединки. Дайте мне любого человека, который приблизит меня к титулу. Хочу главный бой вечера. На пять раундов».

Права на видео принадлежат UFC.

У Азамата пока складывается весьма противоречивая карьера в UFC. Каждый раз, когда выходит в октагон, он здорово себя показывает, все отмечают его технику и ударку, однако проблема в том, что у Мурзаканова нет стабильности в выступлениях. В 2021 году он подписал с UFC контракт и с тех пор провёл всего пять боёв, это очень мало. И нельзя сказать, что ему не дают возможностей — Азамату очень не везёт.

В 2017 году ещё до выступления на Претендентской серии Даны Уайта Мурзаканов мог дебютировать в UFC, но выбыл из-за травмы. В 2021-м, заполучив контракт, он мог дебютировать до конца года, однако у него слетели три соперника на двух разных турнирах. Затем были три победы за 13 месяцев – и снова пошли срывы. В сентябре 2023-го был шанс подраться с Волканом Оздемиром, но Азамат слетел с поединка. Спустя три месяца назначили бой с Халилом Раунтри — опять срыв по вине россиянина. И в обоих случаях это были соперники, которые выше в рейтинге. Получилось подраться только в августе 2024 года с Алонзо Менифилдом. А потом отменился бой с Никитой Крыловым, потому что Мурзаканов по неосторожности принял запрещённое вещество и получил дисквалификацию на полгода. Крылов тоже был выше Азамата в рейтинге. Как и Джонни Уокер, слетевший с UFC 316. Так уж складывается, что Мурзаканову четыре раза дали людей, находящихся выше него в рейтинге, но каждый раз всё отменялось.

Азамат Мурзаканов Фото: Getty Images

После победы над Рибейро Азамат поднялся на 11-е место. Очевидно, что дальше ему снова могут предложить человека из топ-10. Из тех, у кого сейчас нет назначенных боёв, это (не считая чемпиона Магомеда Анкалаева) Алекс Перейра, Иржи Прохазка, Карлос Ульберг, Ян Блахович, Доминик Рейес, Александар Ракич и Волкан Оздемир. Первую тройку можно не учитывать, они уже претенденты на титул, а вот любого из оставшихся вполне можно свести с Мурзакановым. Например, Оздемира.

Азамату уже 36 лет, возраст поджимает, а накопленного за карьеру ущерба немало. Не стоит забывать, что у россиянина и до профессиональных ММА был солидный бэкграунд. Например, он дважды побеждал Магомеда Анкалаева в поединках по рукопашному бою. Возможно, если бы не травмы и сорванные бои, то сейчас мы бы говорили о Мурзаканове как о полноценном претенденте на титул. Но пока ему приходится довольствоваться местом за пределами топ-10 и боями в прелимах.

Карьере Профессионала очень не хватает стабильности. Если Азамат сможет проводить хотя бы по два поединка за год, то его перспективы быстро расцветут. У полутяжёлого веса сейчас не лучшие времена, так что яркий ударник в лице Мурзаканова UFC точно нужен. Осталось начать пользоваться своими шансами и продвигаться выше.