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Мераб Двалишвили – Кори Сэндхаген, когда поединок, бой за титул UFC, следующий соперник Двалишвили

Вместо россиян — парень, который им проигрывал. Сэндхаген выстрадал бой за пояс?
Игорь Некрасов
Сэндхаген выстрадал бой за пояс?
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Кори обходит Нурмагомедова и Яна в титульной гонке.

В прошедшие выходные на UFC 316 состоялся чемпионский поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Грузинский боец уверенно защитил пояс во второй раз, задушив бывшего обладателя титула в третьем раунде.

Двалишвили действительно набрал феноменальный ход. В последних боях он победил Генри Сехудо, Петра Яна, Умара Нурмагомедова и дважды Шона О’Мэлли, буквально зачистив весь дивизион. Казалось, что логичным продолжением карьеры Мераба станут реванши с Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Особенно предпочтительно выглядел Ян, располагавшийся в рейтинге на второй строчке – сразу за О’Мэлли. Пётр сразу же бросил вызов чемпиону, однако ответа не получил и, по всей видимости, следующий поединок проведёт против 13-го номера рейтинга Маркуса Макги. А Двалишвили неожиданно обратил своё внимание на Кори Сэндхагена.

«Мне нравится этот соперник. Кори, давай сделаем это. Я не люблю бросать вызов прямо в октагоне. Но это тот парень, который больше всего этого заслуживает, я его уважаю, люблю его шутки», — сказал Двалишвили сразу после победы над О’Мэлли.

Бой Кори с Яном был бы вполне логичным:
У Яна «новый» соперник? Сэндхаген прошёл экс-чемпиона и готов к реваншу
У Яна «новый» соперник? Сэндхаген прошёл экс-чемпиона и готов к реваншу

Учитывая, что такой поединок косвенно одобрил сам Дана Уайт, то, вероятно, многострадальный Кори Сэндхаген всё-таки доберётся до боя за полноценный титул, хотя в данный момент карьеры вряд ли его заслуживает. Американец сейчас располагается на четвёртой строчке в рейтинге, идёт позади и Петра Яна, и Умара Нурмагомедова, проигрывал обоим российским бойцам, но именно он станет следующим соперником Двалишвили.

Сэндхаген буквально выстрадал свой поединок за полноценный пояс. В UFC он выступает с 2018 года и уже давно обосновался в топе легчайшего дивизиона. Кори всегда где-то рядом с титулом, однако ни разу за семь лет так и не подрался за него. Был в его карьере только поединок за временный пояс, в котором он уступил Петру Яну.

У Петра намечается другой соперник:
Ян наступает на те же грабли. Но это может принести ему титульник
Ян наступает на те же грабли. Но это может принести ему титульник

Сэндхаген действительно давно выступает на высоком уровне, подрался почти со всеми, кто есть в топ-10. Но тут же стоит сказать, что свои главные бои он проигрывал. В 2020 году уступил Алджамейну Стерлингу, после чего тот в следующем же поединке завоевал титул. Дальше было поражение в бою с Яном за временный пояс. Ну а в прошлом году Кори проиграл Умару Нурмагомедову, который также стал следующим претендентом на пояс.

С учётом всего вышеперечисленного вряд ли можно сказать, что сейчас Сэндхаген является главным претендентом на титул, и уж тем более нельзя согласиться со словами Мераба, что Кори «больше всех достоин». Но если учитывать, что Двалишвили подрался со всеми топами, кроме американца, то, наверное, этим можно объяснить выбор в пользу Сэндхагена. Ну и надо сказать, что Кори – работоспособный парень, никогда не отказывавший UFC и выходивший на все бои, которые предлагал ему промоушен. Сэндхаген дал второй шанс Нурмагомедову, слетевшему с их первого поединка – и это тоже заслуживает уважения.

Кори Сэндхаген

Кори Сэндхаген

Фото: Josh Hedges/Getty Images

Со спортивной точки зрения Сэндхаген – крепкий боец с хорошей ударной техникой. Кори, как и предыдущий соперник Мераба, достаточно высокий для легчайшего веса и хорошо пользуется преимуществом в росте. Он достаточно разнообразно работает в стойке, у Кори поставленный бокс, при этом он хорошо чередует его с киками и коленями. Однако вряд ли Сэндхаген сможет удивить этим Двалишвили. Мераб дважды победил О’Мэлли, уверенно разобрался Петром Яном, чья ударная техника уж точно не хуже, чем у Кори.

А вот в борьбе Сэндхаген не так хорош, Стерлинг, например, поймал Кори на удушающий уже в первом раунде, и это тревожный звоночек для американца. Есть большие сомнения, что он сумеет справиться с постоянными тейкдаунами грузинского чемпиона: в бою с Нурмагомедовым, например, Сэндхаген пропустил пять проходов в ноги, хотя Умар лезет в борьбу не так часто, как Мераб. Если учесть всё это, на бумаге поединок выглядит как мисматч. Кори вытянул счастливый билет, заслужив титутьник, по сути, только тем, что долго находится в топе, и благодаря тому, что Мераб умудрился перебить всех в дивизионе, кроме Сэндхагена.

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