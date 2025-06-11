Вместо россиян — парень, который им проигрывал. Сэндхаген выстрадал бой за пояс?

В прошедшие выходные на UFC 316 состоялся чемпионский поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Грузинский боец уверенно защитил пояс во второй раз, задушив бывшего обладателя титула в третьем раунде.

Двалишвили действительно набрал феноменальный ход. В последних боях он победил Генри Сехудо, Петра Яна, Умара Нурмагомедова и дважды Шона О’Мэлли, буквально зачистив весь дивизион. Казалось, что логичным продолжением карьеры Мераба станут реванши с Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Особенно предпочтительно выглядел Ян, располагавшийся в рейтинге на второй строчке – сразу за О’Мэлли. Пётр сразу же бросил вызов чемпиону, однако ответа не получил и, по всей видимости, следующий поединок проведёт против 13-го номера рейтинга Маркуса Макги. А Двалишвили неожиданно обратил своё внимание на Кори Сэндхагена.

«Мне нравится этот соперник. Кори, давай сделаем это. Я не люблю бросать вызов прямо в октагоне. Но это тот парень, который больше всего этого заслуживает, я его уважаю, люблю его шутки», — сказал Двалишвили сразу после победы над О’Мэлли.

Учитывая, что такой поединок косвенно одобрил сам Дана Уайт, то, вероятно, многострадальный Кори Сэндхаген всё-таки доберётся до боя за полноценный титул, хотя в данный момент карьеры вряд ли его заслуживает. Американец сейчас располагается на четвёртой строчке в рейтинге, идёт позади и Петра Яна, и Умара Нурмагомедова, проигрывал обоим российским бойцам, но именно он станет следующим соперником Двалишвили.

Сэндхаген буквально выстрадал свой поединок за полноценный пояс. В UFC он выступает с 2018 года и уже давно обосновался в топе легчайшего дивизиона. Кори всегда где-то рядом с титулом, однако ни разу за семь лет так и не подрался за него. Был в его карьере только поединок за временный пояс, в котором он уступил Петру Яну.

Сэндхаген действительно давно выступает на высоком уровне, подрался почти со всеми, кто есть в топ-10. Но тут же стоит сказать, что свои главные бои он проигрывал. В 2020 году уступил Алджамейну Стерлингу, после чего тот в следующем же поединке завоевал титул. Дальше было поражение в бою с Яном за временный пояс. Ну а в прошлом году Кори проиграл Умару Нурмагомедову, который также стал следующим претендентом на пояс.

С учётом всего вышеперечисленного вряд ли можно сказать, что сейчас Сэндхаген является главным претендентом на титул, и уж тем более нельзя согласиться со словами Мераба, что Кори «больше всех достоин». Но если учитывать, что Двалишвили подрался со всеми топами, кроме американца, то, наверное, этим можно объяснить выбор в пользу Сэндхагена. Ну и надо сказать, что Кори – работоспособный парень, никогда не отказывавший UFC и выходивший на все бои, которые предлагал ему промоушен. Сэндхаген дал второй шанс Нурмагомедову, слетевшему с их первого поединка – и это тоже заслуживает уважения.

Кори Сэндхаген Фото: Josh Hedges/Getty Images

Со спортивной точки зрения Сэндхаген – крепкий боец с хорошей ударной техникой. Кори, как и предыдущий соперник Мераба, достаточно высокий для легчайшего веса и хорошо пользуется преимуществом в росте. Он достаточно разнообразно работает в стойке, у Кори поставленный бокс, при этом он хорошо чередует его с киками и коленями. Однако вряд ли Сэндхаген сможет удивить этим Двалишвили. Мераб дважды победил О’Мэлли, уверенно разобрался Петром Яном, чья ударная техника уж точно не хуже, чем у Кори.

А вот в борьбе Сэндхаген не так хорош, Стерлинг, например, поймал Кори на удушающий уже в первом раунде, и это тревожный звоночек для американца. Есть большие сомнения, что он сумеет справиться с постоянными тейкдаунами грузинского чемпиона: в бою с Нурмагомедовым, например, Сэндхаген пропустил пять проходов в ноги, хотя Умар лезет в борьбу не так часто, как Мераб. Если учесть всё это, на бумаге поединок выглядит как мисматч. Кори вытянул счастливый билет, заслужив титутьник, по сути, только тем, что долго находится в топе, и благодаря тому, что Мераб умудрился перебить всех в дивизионе, кроме Сэндхагена.