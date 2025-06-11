Камару Усман слишком быстро постарел. Следующий бой станет для него последним

В ночь с 14 на 15 июня в США состоится турнир UFC on ESPN 69. В главном событии вечера в октагоне встретятся пятый и седьмой номера рейтинга полусреднего веса — Камару Усман и Хоакин Бакли.

Ещё три года назад Усману не было равных. Нигерийский кошмар не оставлял шансов своим оппонентам, провёл к тому моменту пять успешных защит пояса и вполне оправдывал своё прозвище. Могла быть и шестая защита, но Камару неожиданно улетел в глубокий нокаут от Леона Эдвардса — в бою, который он безоговорочно выигрывал. И это была точка невозврата для бывшего лидера P4P.

Усман не сумел взять реванш у британца: во втором поединке Камару проиграл уже судейским решением. А после этого нигериец зачем-то принял поединок с Хамзатом Чимаевым на коротком уведомлении и в чужой весовой категории. Да, Камару дал тяжёлый бой Борзу, но при этом потерпел третье поражение. Следом Усман взял паузу и не выходил в октагон полтора года.

С одной стороны, ничего страшного в трёх поражениях Камару нет, и каждое из них можно оправдать, чем успешно занимается его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Давайте посмотрим на последние три поражения Камару. Он проиграл Леону, но избивал его, просто пропустил удар. Далее снова подрался с ним, приехал в Лондон, и вот что я скажу вам: на тот момент Усман не мог ходить. Ему пришлось сделать пять инъекций, чтобы он мог выйти на этот бой, и я всё равно считаю, что он победил. И после этого был Хамзат – за 10 дней до боя с ним Камару ещё тусовался в Милане. Никто на самом деле не избил его, понимаете? Один раз соперник поймал его, один раз в близком бою он уступил решением», — сказал Абдель-Азиз.

Но, с другой стороны, всем стало очевидно, что того Усмана, который зачистил дивизион и держал в страхе соперников, уже нет. И основная причина кроется в том, что Камару слишком быстро постарел. Мало кто обращал внимание на возраст нигерийца, когда он побеждал, а ведь на момент первого боя с Эдвардсом Усману было уже 35 лет — весьма солидно для его весовой категории. Но это не бросалось в глаза, возможно, потому, что дрался он с ровесниками: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Гилберт Бёрнс — все они одного примерно одних лет с нигерийцем. А вот тот же Леон на пять лет младше (Чимаев — на семь), и возраст Камару стал иметь большое значение.

Начали проявляться травмы. Да, о проблемах Усмана с коленом было известно давно, но раньше оно не мешало ему доминировать. Теперь же травма служит оправданием и, по всей видимости, боль действительно сильно беспокоит его — вероятно, и полуторагодовая пауза была связана в том числе и с этим. Помимо этого, Камару потерял в скорости и, что немаловажно, в агрессии. В последнем бою с Хамзатом были лишь проблески того самого Нигерийского кошмара: он больше был похож на ветерана, который вышел на поединок не с целью победить, а с целью заработать хороший чек.

Сейчас Камару 38 лет, и это уже то время, когда точно нужно задумываться о завершении карьеры. Усман вместе с Абдель-Азизом могут хоть сколько говорить о том, что сейчас Нигерийский кошмар находится в лучшей форме, но возраст не обмануть. Некогда один из самых устрашающих бойцов дивизиона постарел, причём довольно быстро. У него уже не те рефлексы, не та скорость, что были раньше. Сейчас он выходит на поединок с парнем, который на семь лет младше, который перебрался из дивизиона выше и который умеет плотно бить. Есть ощущение, что бой для Камару может закончиться ещё одним нокаутом и станет последним в карьере. Во всяком случае, точно не хочется, чтобы легендарный боец превращался в одного из тех ветеранов, которые за деньги становятся трамплином для молодых бойцов, жертвуя своим здоровьем.