Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном

Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Давид Аванесян — один из тех боксёров, которому действительно везёт на топовых соперников. Российско-армянский спортсмен за карьеру успел встретиться с такими звёздами бокса, как Шейн Мозли, Теренс Кроуфорд и Джарон Эннис. Сейчас Аванесяну 36 лет, но он продолжает оставаться действующим боксёром. Мы поговорили с Давидом про дальнейшие планы, вспомнили скандал с Кроуфордом и оценили других звёзд джентльменского спорта.

— Как обстоят сейчас ваши дела в карьере, на каком находитесь этапе?

— Честно говоря, сейчас в моей карьере какое-то затишье, нахожусь в режиме ожидания каких-либо предложений. Но я постоянно тренируюсь, поддерживаю форму. Был на сборах в Саудовской Аравии, после чего полетел в Америку на спарринги с Джароном Эннисом, и должен был выступить с ним в одном карде. Планировался бой с Шахрамом Гиясовым, но что-то не срослось там, и я решил не сидеть там в ожидании и вернулся домой. Поэтому сейчас нет даже предварительной даты моего следующего боя.

— Следили за карьерой Теренса Кроуфорда после вашего с ним поединка? (После проигранного боя команда Аванесяна обвинила соперника в использовании утяжелённых перчаток. — Прим. «Чемпионата»)

— Я вообще не хочу разговаривать об этом человеке. У меня о Кроуфорде осталось впечатление негодяя, а я о нехороших людях вообще не люблю даже упоминать. Апелляцию мы тогда не подавали, потому что проконсультировались с юристами, и они нам популярно объяснили, что это Теренс Кроуфорд и, чтобы с ним о чём-либо подобном спорить, потребуются огромные деньги. И если даже вложить их, то не факт, что всё закончится благополучно в нашу пользу.

— В сентябре Кроуфорд проведёт бой против Сауля Альвареса. Что думаете по поводу этого поединка?

— Ну это будет интересный бой, потому что это два звёздных боксёра. Но я надеюсь, что Альварес его проучит и поставит на место. Для меня фаворит в этом бою — Канело.

— Вспоминая бой с Джароном Эннисом, какие из боксёрских качеств можешь выделить в нём?

— У Энниса очень много прокачанных боксёрских качеств. Он умеет практически всё. Он способен работать в левше и также отлично работает в правше. Он бьёт с обеих рук, и это реально думающий боксёр. Мне довелось с ним пройти тренировочные сборы, мы много общались с ним и познакомились поближе. Могу сказать, что он очень приятный парень и хороший человек за пределами ринга.

Ты можешь быть каким угодно чемпионом, каким угодно великим бойцом, но если ты плохой человек, то грош тебе цена. И да, он реально может составить хорошую конкуренцию в ринге с Кроуфордом.

Джарон Эннис Фото: Steve Marcus/Getty Images

— Есть вероятность, что ваш следующий бой будет против кого-либо из топов дивизиона?

— Ну хотелось бы, конечно, чтобы соперник был из топов. Мне уже неинтересно проводить какие-то проходные бои. Мы общались с моим менеджером и пришли к общему мнению, что да, будем рассматривать предложения о боях с топовыми бойцами.

— Тебе 36 лет, до какого возраста планируешь выступать?

— Последнее время я очень много слышу о том, что мне уже 36 лет (смеётся). Если честно, то я никогда не думал, что буду выступать до какого-либо определённого возраста. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что в нашем деле нужно успеть уйти вовремя. Пока чувствую себя хорошо, но и не забываю о том, что надо не забыть вовремя уйти.

— Как считаешь вообще, вредит ли бокс мозгу? Сергей Ковалёв после завершения карьеры жаловался на то, что из-за бокса у него возникли проблемы с памятью, например.

— Ну в любом случае бокс просто так не проходит. Я знаю это изнутри. Даже если не брать официальные бои, а брать спарринги, то ты хочешь или нет, но пропускаешь много ударов. В боксе много бьют в голову, и если есть какие-то предрасположенности к проблемам с головой, то в таком случае всё может усугубиться.

— Отдал бы своих детей в бокс?

— Пацанов бы отдал. Хотя и девочке тоже нужно будет удар поставить, потому что времена сейчас такие, что за себя надо уметь постоять, пока папа не приедет.

— Расскажи о жизни в Англии, где неоднократно бывал? Насколько там люди любят бокс и какая там в целом атмосфера?

— С 2014 года большая часть моей жизни протекала в Англии. Я много где успел побывать в этой стране. Если вспоминать по городам, то это Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Блэкпул, Ноттингем, я их так быстро сейчас даже не перечислю, очень во многих местах довелось там побывать. Много хороших воспоминаний о тех краях. Это удивительная страна.

Хотел сказать, что фанаты в Англии — номер один, но вспомнил, как боксировал в Испании в Бильбао, и там, конечно, были самые ярые фанаты. Но если говорить об англичанах и сравнивать их с нашими любителями бокса, то они, конечно, намного больше и углублённей разбираются в самом боксе. Если у нас в России ты скажешь, что у тебя рекорд 15-0, то все подумают, что ты действительно какой-то топовый боксёр, а в Англии они детально проанализируют твой рекорд, посмотрят твою оппозицию и сделают для себя вывод. Они очень конкретные фанаты спорта в целом, не только бокса.

— Что ты чувствуешь, когда находишься в Армении, откуда вот только вернулся?

— Я всегда говорил, что у меня в сердце две страны — Россия и Армения. Я родился, вырос и живу в России, но я армянин и я люблю эту страну тоже. Мне приятно находиться там, чувствую тепло на душе.

— Что думаешь про смену гражданства некоторыми российскими боксёрами? Правильное ли это решение?

— Я не судья, чтобы кого-либо судить. Но как спортсмен понимаю тех ребят, которые дошли до какого-либо определённого высокого уровня и у них просто уходит время. Им нужно забраться на трамплин, чтобы обеспечить свою дальнейшую жизнь, а у них забирают эту возможность. Я думаю, ничего плохого в этом нет. Всё это получается из-за того в целом, что такая ситуация в стране и в мире, я никого не осуждаю за это. Все спортсмены знают, что спортивная жизнь короткая.

— В этом году состоится третий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Каким ты видишь результат третьего боя? И какими остались впечатления от первых двух поединков?

— И в первом, и во втором бою я думал, что Бивол победит решением судей. Я знал, что Артур сможет победить только досрочно. Во втором бою Бивол подтвердил моё мнение, но первый был равным.

Что касается третьего боя, то, опять же, у панчера всегда есть шанс победить, в любую секунду. Но то, как Бивол показал себя во втором бою, то думаю, что в третьем поединке ничего не поменяется. Главное для Димы — не пропустить удар.

— Какие в целом планы у тебя после боксёрской карьеры? Будешь оставаться в боксе в какой-то другой роли?

— В целом планы остаться человеком в первую очередь, примерным отцом и хорошим человеком для своих близких и родных людей.

Даже не знаю, в любом случае я буду тренироваться и после карьеры. Не знаю, буду ли я тренировать когда-либо. Не хочется жить и тренировать, чтобы у меня был основной заработок как у тренера. Но мне нравится мотивировать детей, делиться с ними опытом, проводить с ними зарядки, тренировки. Мне нравится движение с молодёжью и направлять их на правильный путь.