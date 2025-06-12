Автор одного из лучших нокаутов в истории угрожает Махачеву. Кто такой Хоакин Бакли

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте, США, пройдёт турнир UFC on ESPN 69. Возглавит его поединок двух топовых полусредневесов – бывшего чемпиона лиги и лидера P4P Камару Усмана и набирающего обороты Хоакина Бакли.

2022 год стал для обоих не самым удачным. Усман неожиданно уступил Леону Эдвардсу и прервал серию из пяти защит титула,, а Бакли осенью того года потерпел два поражения подряд – от Нассурдина Имавова и Криса Кёртиса. С тех пор карьеры бойцов развиваются по-разному: Усман ещё раз проиграл Эдвардсу, а затем и Хамзату Чимаеву и на полтора года пропал с радаров, Хоакин же по-настоящему перезагрузился.

Прежде всего Бакли принял решение вернуться в полусредний вес, где и начинал карьеру. Он дебютировал в ММА в 2014 году и после пяти побед, четыре из которых были одержаны нокаутами, перебрался в Bellator. Там был не самый лучший период в карьере американца, он потерпел два поражения в пяти боях и сменил лигу на LFA. К слову, сменил не только лигу, но и дивизион: Хоакин дебютировал в среднем весе, одержал две победы нокаутом и был подписан в UFC.

В лиге Даны Уайта американец дебютировал с досрочного поражения от Кевина Холланда, однако затем заставил обратить на себя внимание всего бойцовского мира. В октябре 2020 года он оформил нокаут, который считается одним из лучших в истории не только UFC, но и смешанных единоборств в целом. Вам наверняка попадалось видео того момента, где Бакли «вертушкой» с опорной ноги в прыжке вырубил Импу Касанганая — приём как будто взяли из лучших боевиков Голливуда.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship.

С тех пор к Хоакину было повышенное внимание, и, возможно, это сыграло с ним злую шутку. Бакли продолжал ярко выступать в октагоне, однако стал чередовать победы с поражениями. Не сумев добраться до титульной гонки в среднем весе, он принял решение вернуться в полусредний дивизион, что в корне изменило его карьеру.

Похудевший Бакли начал сносить всех соперников подряд. Хоакин одержал четыре победы и добрался до топовой оппозиции: американец сначала вырубил Стивена Томпсона, а затем избил главного болтуна UFC Колби Ковингтона, которого пришлось спасать врачам. Сейчас у Бакли активная серия из шести побед, и он уже подбирается к топ-5.

Успешные выступления помогли Бакли поверить в собственные силы. Кажется, где-то Хоакин даже заигрался: так, например, американец сделал выпад в сторону Ислама Махачева.

«Если Исламу улыбнётся удача в бою за титул и он победит Делла Маддалену, то он не останется в полусреднем весе, а завершит карьеру. Быстренько сбежит, потому что знает, что он ненастоящий полусредневес. Особенно он убежит от такого парня, как я», — заявил Бакли в интервью Red Corner MMA.

Хоакин Бакли Фото: Jordan Herald/Zuma/ТАСС

Понятно, что такие заявления Бакли делает ради привлечения внимания. Для этого же Хоакин инициировал конфликт с Ианом Гарри – американец старается выделяться не только в октагоне, но и за его пределами. При этом Бакли уже действительно находится в титульной гонке. У него третья по продолжительности победная серия среди всех действующих бойцов полусреднего веса: восемь побед у чемпиона Джека Делла Маддалены, семь – у Шавката Рахмонова, у Бакли и Майкла Мораеса — по шесть. Так что Хоакина вполне можно относить к числу реальных претендентов на пояс, за который скоро должны подраться Делла Маддалена и Махачев.

У Бакли в предстоящие выходные есть отличная возможность укрепить свои позиции. Победа над противником с таким большим именем, как у Камару Усмана, позволит Хоакину не только занять место нигерийца в топ-5, но и ещё раз заявить о себе как о полноправном претенденте на титул.