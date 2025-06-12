UFC в Азербайджане — прорыв. Вспоминаем, в какие ещё необычные страны заезжал промоушен

21 июня в Баку состоится турнир UFC Fight Night. Бойцовский вечер стартует в 19:00 мск, начало главного карда — в 22:00. Он станет первым мероприятием в истории лиги, которое пройдёт на территории Азербайджана.

Для Баку это открывает большие возможности. Азербайджан стал второй страной с постсоветского пространства – после России, до которой доберётся турнир UFC. Причём интересно, что Азербайджан в лучшей лиге мира представлен всего двумя бойцами, и оба выступят на турнире в Баку: Рафаэль Физиев разделит октагон с Игнасио Бохамондесом, а Назим Садыхов встретится с Николасом Моттой. Также в рамках турнира в лиге дебютирует ещё один боец из Азербайджана — Тофик Мусаев.

Рафаэль Физиев Фото: Getty Images

Конечно, кард турниров UFC всегда зависит от места проведения ивента, поэтому в Азербайджане свои поединки проведут и многие бойцы из стран СНГ: россияне Ризван Куниев, Тагир Уланбеков, Дарья Железнякова и Ирина Алексеева, казахстанец Азат Максум и Мыктыбек Оролбай из Кыргызстана.

UFC уже давно практикует «выездные» турниры. Изначально все мероприятия лиги проводились в США, затем постепенно начали добавляться ивенты в Японии, где смешанные единоборства на тот момент были популярнее, чем в Штатах. Потом география стала расширяться. В 1998 году лига приехала с турниром в бразильский Сан-Паулу, а с 2007 года промоушен стал смотреть в сторону Европы. Там состоялись ивенты в Манчестере, Лондоне и Белфасте, позже лига добралась до немецких Кёльна и Оберхаузена и ирландского Дублина. Интересно, что масштабные ныне турниры UFC в Абу-Даби впервые прошли на территории ОАЭ в далёком 2010 году, но потом сотрудничество с арабскими шейхами встало на паузу.

Прорывным в плане расширения географии турниров лиги стал 2012 год, тогда Дана Уайт со своими бойцами заехал в Стокгольм (Швеция), Макао (Китай), Рио-де-Жанейро и Белу-Оризонти (Бразилия), Сидней и Голд-Кост (Австралия), Сайтаму (Япония), Калгари, Торонто и Монреаль (Канада), Ноттингем (Великобритания). В 2016 и 2017 годах промоушен стал уделять внимание азиатской аудитории, помимо Макао, турниры лиги приняли Пасай (Филиппины), Сеул (Южная Корея), а также Сингапур.

В 2018 году расширилась география турниров в Южной Америке, Бразилия перестала быть единственным местом, где проходили ивенты лиги. Организация заглянула в Монтевидео (Уругвай), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Сантьяго (Чили) — столицы крупных южноамериканских государств. Но как позже станет понятно, то были разовые акции.

Зато с Россией в UFC хотели сотрудничать плотно. Два турнира в Москве и один – в Санкт-Петербурге прошли на высоком уровне, однако затем наступила пандемия, а после вмешалась политика, и те российские турниры так и остались единственными. Хотя Дана Уайт неоднократно говорил, что планирует вернуться в Россию.

Турнир UFC в России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пандемия, кстати, стала вызовом и для UFC. Дане Уайту и его команде пришлось создавать специальный «бойцовский остров» в ОАЭ, который наряду с UFC APEX на время стал постоянным домом для лиги. Лишь в 2022 году промоушен вернулся к привычной жизни и стал вновь проводить свои турниры в разных городах и странах. Был задействован Париж, часто ивенты проводились в Австралии и Бразилии, однако большинство мероприятий всё же проходили в США. В связи с ростом популярности Саудовской Аравии в мире единоборств Дана Уайт тоже решил обратить на неё внимание и организовал там уже два турнира. Единственный континент, где промоушен ещё не отметился — это Африка, хотя африканских бойцов, в том числе и бывших чемпионов, в лиге предостаточно.

За долгие годы существования UFC турниры проводились в десятках стран и городов. Теперь лига доберётся и до Баку, и это по-настоящему большое событие для Азербайджана и всего постсоветского пространства.