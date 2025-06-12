«Золотой мальчик», да не тот. Как разваливалась карьера суперталанта Шахбазяна

В ночь с 14 на 15 июня в США состоится турнир UFC on ESPN 69. В карде турнира свой очередной поединок проведёт Золотой мальчик Эдмен Шахбазян, которому предстоит разделить октагон с Андре Петроски.

27-летний Эдмен Шахбазян – американский боец с армянскими корнями. Родился и вырос он в США, но при этом в смешанных единоборствах он часто появляется с флагом Армении. Эдмен с детства стал заниматься различными видами единоборств, начал он с карате, где за несколько лет добрался до чёрного пояса. Но одного карате парню было мало: уже с ранних лет он мечтал о смешанных единоборствах и UFC.

Первое соприкосновение с лучшей лигой мира у Эдмена было ещё до того, как он оказался в промоушене. Шахбазян увлёкся боксом, джиу-джитсу, грэпплингом, универсальность и желание развиваться привели его в зал к легендарной Ронде Роузи, спарринг-партнёром которой он стал. В 15 лет тренироваться с самой известной девушкой-бойцом в мире – это большой успех. За ним закрепилось прозвище Золотой мальчик: как пояснял сам Эдмен, это было связано с юным возрастом и большим талантом бойца.

В 2017 году в возрасте 20 лет он дебютировал в смешанных единоборствах. За год он провёл шесть поединков – феноменальный показатель для современных ММА. Но ещё больше удивляли его результаты: все шесть поединков он завершил в первом раунде, нокаутировав всех своих соперников. Победная серия и знакомство с Рондой Роузи привели Шахбазяна в Претендентскую серию Даны Уайта, где он доказал, что оказался там не из-за связей: Эдмен снёс за 40 секунд Антонио Джонса, впечатлил руководство лиги и получил контракт. А дебютировал в промоушене Эдмен в финале The Ultimate Fighter, победив раздельным решением судей Даррена Стюарта.

Дальше – больше. В 2019 году он продолжил активно выступать уже в лучшей лиге мира и сносить своих соперников. Чарльза Бёрда он забил локтями и финишировал, Джека Маршмана задушил, а Брэда Тавареса брутально вырубил хай-киком. И все три победы были добыты в стартовых отрезках. 21-летний Шахбазян шёл с рекордом 11-0, имея в активе 10 финишей в первом раунде. Золотой мальчик вполне оправдывал своё прозвище и грезил рекордом Джона Джонса.

«Я хочу стать самым молодым чемпионом в истории организации. Это моя цель. Джон Джонс — отличный боец, но я намерен побить его рекорд», — отмечал Шахбазян.

Но Эдмен оказался слишком самоуверен. Да, у него был красивый рекорд, но при этом ещё не попадалось ни одного серьёзного соперника с громким именем. И на первой же топовой оппозиции Шахбазян споткнулся. Очевидно, что на Золотого мальчика делали большие ставки, и поэтому дали Эдмену шанс выступить в главном событии вечера против восьмого номера рейтинга среднего веса Дерека Брансона. Брансон был на 13 лет старше Шахбазяна, уже прошёл через всех топовых бойцов дивизиона, многим из которых проиграл нокаутами, и, казалось, всё было на стороне Эдмена. Причём поединок удалось организовать только с третьей попытки, дважды до этого бой срывался. Неожиданно для многих Шахбазян не сумел справиться с опытным Брансоном: Дерек финишировал Эдмена в третьем раунде и нанёс ему первое поражение в карьере. Брансон очевидно был лучше в борьбе, однако при этом и в стойке не уступал молодому оппоненту и нанёс Эдмену серьёзную сечку, из-за которой того едва не сняли с боя.

Дерек Брансон наносит удар Эдмену Шахбазяну Фото: Chris Unger/Getty Images

Шахбазян решил взять паузу, теперь он мог себе это позволить: погоня за рекордом Джонса осталась в мечтах. За три года карьеры Эдмен провёл 12 поединков – это очень высокий темп даже для молодого бойца. Спустя год Золотой мальчик вернулся в октагон, но не смог одолеть скандинавского Джокера Джека Херманссона – Шахбазян проиграл судейским решением.

Дальше карьера некогда одного из главных проспектов лиги если не пошла под откос, то сильно забуксовала. Эдмен чередовал победы и поражения, в шести последних боях успехов и неудач у него поровну – по три. Шахбазян стал проигрывать и в партере, и в стойке, и, конечно, от перспективного молодого проспекта мало что осталось.

Эдмену 27 лет, он идёт с рекордом 14-5, и нестабильность выступлений не даёт ему попасть в топ-15. В соперниках у Золотого мальчика на очередном турнире UFC будет крепкий Андре Петроски с рекордом 16-4 и с серией из трёх побед. Шахбазян по-прежнему молод по меркам смешанных единоборств и вполне может претендовать на более статусные поединки, однако для этого ему нужно вернуть стабильность и выйти на победную серию. Бой с Петроски для Эдмена – очередной шанс доказать в первую очередь самому себе, что его ещё рано списывать со счетов.