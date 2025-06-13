По-прежнему не проигрывает и уже в финале. Хайбулаев в шаге от титула

В ночь на 13 июня в Нэшвилле, США, прошёл очередной турнир PFL World Tournament 5. В рамках ивента прошёл полуфинальный поединок в Гран-при полулёгкой весовой категории. Непобеждённый россиянин Мовлид Хайбулаев бился за выход в финал с корейцем Тхэ Кюн Кимом.

Хайбулаев — победитель сезона PFL 2021 года. После этого Мовлид не очень часто выступал — провёл два боя в 2023-м, а дальше боролся с травмами, которые не позволяли ему вернуться в клетку. Российский боец заявился на сезон-2025 и в апреле, спустя почти два года простоя, возобновил выступления. На предыдущей стадии Гран-при Хайбулаев столкнулся с серьёзными проблемами в поединке с Джереми Кеннеди. Канадец был близок к тому, чтобы лишить Мовлида нуля в графе «поражения», но в итоге россиянин нашёл ключи к победе и пробился в полуфинал.

Тхэ Кюн Ким, в свою очередь, в PFL оказался только в 2025 году. За пределами лиги кореец собрал рекорд 8-1, проиграв лишь россиянину Роману Богатову в бою за титул Brave CF. В PFL Ким стартовал с уверенной победы в четвертьфинале. Там Тхэ Кюн столкнулся с ирландцем Нейтаном Келли и задушил соперника уже в первом раунде. Так Ким вышел в полуфинал, где его соперником стал Хайбулаев.

Начало боя выдалось максимально неторопливым, без каких-либо попыток активных действий. Но уже к концу первой минуты Хайбулаев нашёл способ сблизиться и оформить тейкдаун, сразу оказавшись в топ-позиции и нанеся оттуда несколько плотных ударов. Ким смог встать, но Мовлид не потерял контроль. Россиянин зашёл за спину и оттуда регулярно сваливал соперника на канвас, а тот так же регулярно оказывался на ногах. Тем не менее Хайбулаев раунд забрал без проблем.

Во втором раунде Мовлид уже не ждал и сразу пошёл в борьбу. Хайбулаев спокойно перевёл корейца, угрожал кимурой, но Ким выбрался и встал, а потом сбросил с себя соперника. К сожалению для корейца, это был лишь локальный успех. В стойке бойцы провели не так много времени, Хайбулаев пару раз попал справа, а следом оформил красивый тейкдаун. Кореец воспользовался ошибкой Мовлида и встал, а в последнюю минуту даже сам оформил перевод, который, впрочем, не помог ему забрать раунд. В финальном отрезке Хайбулаев начал с того, что забрал несколько эпизодов в стойке: хорошо контратаковал, попал на скачке. А затем россиянин опять начал бороться и бой вошёл в привычное русло — перевод, попытка контроля, Ким поднимается, снова перевод. И так по кругу. Только в последние 30 секунд кореец выбрался, побежал вперёд, но спастись от поражения не смог.

Хайбулаев уверенно довёл дело до победы единогласным решением судей. Ким за весь бой сумел продемонстрировать лишь свою стойкость и умение выживать под борцовским прессингом. Этого, безусловно, было очень мало. Мовлид сохранил статус непобеждённого и спокойно отправляется в финал. Там предстоит биться с Хесусом Пинедо.