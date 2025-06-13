Замахивается на Усика, но избегает топ-боёв. Что не так с Джеем Опетайей?

В прошлые выходные австралийская звезда Джей Опетайя проводил очередную защиту титула IBF в первой тяжёлой весовой категории. Соперником чемпиона стал итальянец Клаудио Скуэо, который, несмотря на приличный рекорд (17-0 к моменту боя), практически никому не известен и в рейтинге IBF занимает 14-ю строчку. Поединок заранее окрестили «мисматчем» и в целом были правы.

В первых двух раундах Скуэо пытался создать конкуренцию, поработал первым номером, где-то сумел прижать Опетайю к канатам. А дальше было избиение — нахватался ударов по корпусу, выживал, в одном моменте повезло, что рефери не отсчитал нокдаун, ошибочно посчитав, что Опетайя пробил ниже пояса. В итоге всё закончилось нокаутом в пятом раунде и защитой титула чемпиона IBF.

Джей Опетайя Фото: Chris Hyde/Getty Images

Разумеется, после такого боя, а вернее, выбора соперника Джей получил немало критики от болельщиков. В том числе из-за того, что в различных интервью австралиец замахивается на большие имена, однако на деле боксирует с оппозицией не самого высокого уровня. Даже с поправкой на то, что первый тяжёлый вес сейчас переживает не лучшие времена. Даже после победы над Скуэо Опетайя метит в абсолютные чемпионы и потом рассчитывает драться с Александром Усиком: «Хочу в тяжёлый вес. Но сначала нужно взять все пояса здесь. Это та цель, которую я давно перед собой поставил. И сейчас я хочу наконец-то сделать это и двигаться дальше. Я не хочу потом прыгать по весам туда и обратно. Как только перейду в тяжи, обратного пути уже не будет. Глобальная цель — бой с Усиком. С удовольствием встретился бы с ним в ринге. Хотел бы подраться с Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе».

До этого были ещё разговоры об унификациях с другими чемпионами и рассуждения на тему поединка с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым. И все эти слова абсолютно не подтверждаются делом. В последних боях Опетайя побеждал Скуэо, Дэвида Ньику и Джека Мэсси. Всех их Джей нокаутировал в пределах шести раундов и трижды защитил пояс. Однако много ли дают чемпиону такие бои? Вряд ли. Они даже не позволяют полноценно оценить уровень Опетайи. У него отличный набор навыков, хорошие габариты, есть скорость и удар. Но, например, в бою со стареющим Майрисом Бриедисом, которого уже можно назвать серьёзной оппозицией, у Опетайи были проблемы, хоть и в целом он показал много толкового на ринге.

Другой чемпион из первого тяжёлого веса Хильберто Рамирес, владеющий поясами WBA и WBO, уже отметился колким панчем в адрес Джея после его победы над Скуэо: «Что тут комментировать? Он сделал то, что и должен был сделать против очередного оппонента из второй или третьей лиги. Это в его стиле. Ничего нового. Вот так вот он провёл всю карьеру. Именно поэтому его знают только в Австралии. Надеюсь, он найдёт оппонента, который позволит вывести его скиллы и рыночную стоимость на новый уровень».

Рамирес, к слову, сделал то, о чём Опетайя только говорит — объединил пояса. Сначала забрал титул WBA у Арсена Гуламиряна, а потом подрался с чемпионом WBO Крисом Биллам-Смитом и победил. Сейчас у Хильберто бой с Юниером Дортикосом — крепким ветераном и бывшим чемпионом мира. И его оппозиция в первом тяжёлом весе выглядит явно солиднее, чем у Опетайи.

Хильберто Рамирес Фото: Kirby Lee/Getty Images

Если Джей действительно планирует бороться за звание абсолютного чемпиона мира, то пора начинать биться с чемпионами, а не просто обозначать желание это сделать. В противном случае Опетайя может остаться боксёром, рядом с которым всегда будут вопросы и сомнения из разряда «а что, если бы?» Джей — очень хороший боксёр, и у него действительно есть отличный потенциал, который он пока расходует впустую. Есть слухи, что к концу года Опетайя может наконец-то подраться с тем же Рамиресом, но если этого не случится, то вопросов к австралийцу будет очень много. Пора подтверждать слова делом. Хочется видеть Опетайю в хороших боях с топ-соперниками.