Настоящий монстр кикбоксинга. Кого должен победить Вахитов ради трона Glory

14 июня в Роттердаме состоится юбилейный турнир по кикбоксингу Glory 100. В главном событии вечера зрители увидят титульный бой в тяжёлом весе между действующим чемпионом Рико Верхувеном и российским экс-обладателем пояса в полутяжёлом весе Артёмом Вахитовым. Предварительный кард турнира будет доступен на YouTube-канале GLORY Kickboxing, начало – в 16:00 мск. Основной кард покажет стриминговый сервис DAZN, начало – в 19:00 мск.

Анонс этого поединка был максимально неожиданным. Вахитов уже три года не выступал в Glory и переквалифицировался в бойца ММА. Более того, Артём пробился в UFC и должен дебютировать в промоушене, но неожиданно россиянин объявил, что не подпишет контракт с лигой Даны Уайта.

«Не хочу показаться высокомерным. Понимаю, что у них есть свои правила, и уважаю их. Однако я профессиональный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и не так много возможностей. Переход в UFC был большой мечтой, но я не мог оправдать потерю заработка, которую повлечёт за собой этот контракт. Поэтому нам пришлось с уважением отказаться», — пояснил Вахитов.

Буквально сразу же после этого заявления был анонсирован следующий бой россиянина: Артём возвращается в Glory и проведёт, пожалуй, самый сложный поединок, который ему можно было только организовать. Вахитов разделит ринг с нидерландским монстром кикбоксинга Рико Верхувеном.

Верхувен — настоящая суперзвезда и легенда мирового кикбоксинга. В единоборства его ещё в раннем детстве привёл отец Йос Верхувен, который имел чёрный пояс по карате. Естественно, что начинал Рико именно с этого вида спорта, однако затем перебрался в кикбоксинг.

«Я всегда был большим ребёнком, и мне приходилось соревноваться с детьми старше меня на два-три года. Когда тебе восемь или девять лет, то разница в два-три года существенна. В какой-то момент, примерно в 14 лет, у меня больше не осталось соперников из-за моего веса. Чтобы подраться, приходилось ехать три-четыре часа на другой конец Голландии. Тогда отец стал просто тренировать меня, и мы ждали, пока мне исполнится 16 лет, чтобы я мог участвовать в профессиональных боях», — вспоминал Верхувен.

Собственно, в 16 лет он и дебютировал в профессионалах, причём с ничейного поединка. Рико стал регулярно выступать в различных лигах, набираться опыта — для молодого проспекта это было самое важное на том этапе карьеры. Случались и поражения, но Верхувен относился к ним как к части пути. В 2012 году нидерландец впервые добрался до Glory — самой престижной лиги мира. Интересно, что его дебютный бой в организации состоялся в рамках Гран-при тяжеловесов против известного российского бойца Сергея Харитонова, и Рико одержал победу. Правда, затем уступил соотечественнику Сему «Семми» Схилту и выбыл из турнира.

Рико Верхувен Фото: Из личных архива спортсмена

Удивительно, но тогда, 31 декабря 2012 года, Верхувен проиграл в Glory в первый и в последний раз. Через год Рико стал победителем Гран-при, а затем завоевал чемпионский титул в тяжёлом весе, которым владеет до сих пор. Верхувен не просто доминирует в лиге, он сметает всех своих соперников и не подпускает их к поясу. 27-1 — именно такой рекорд у него в сильнейшей кикбоксёрской лиге мира, всего же за плечами нидерландского монстра 75 боёв, в которых он одержал 65 побед. В его активе есть победа, например, над известным бойцом ММА Бигфутом, которого он нокаутировал, побеждал он и других крепких парней.

Рико пробовал себя в смешанных единоборствах и в профессиональном боксе. И там, и там нидерландец провёл по одному поединку, оба завершил нокаутами в свою пользу. Но развивать карьеру в новых направлениях он не стал, сконцентрировавшись на кикбоксинге.

Интересно, что Верхувен параллельно со спортивной карьерой успел попробовать себя в качестве актёра. В его активе 10 ролей, пожалуй, самая известная картина, в которой он снялся — это «Кикбоксёр возвращается», где Рико делил съёмочную площадку с самим Жан-Клодом Ван Даммом.

«Кикбоксёр возвращается» Фото: Кадр из фильма

Сейчас Верхувену 36 лет, но он по-прежнему самый опасный тяжеловес в мировом кикбоксинге. Рико значительно выше Вахитова (196 см против 186 см) и имеет колоссальное преимущество в размахе рук (210 см против 189 см). У нидерландца больше опыта, тем более в тяжёлом весе. Так что для россиянина это не просто сложный поединок, а почти невыполнимая задача — сместить с трона парня, который сидит на нём уже почти 12 лет.