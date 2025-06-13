Беженец из Мьянмы — спасение дивизиона «мухачей» в UFC. Вы полюбите Джошуа Вана

На турнире UFC 316, который прошёл в Ньюарке в начале июня, одной из самых ярких фигур стал боец наилегчайшего веса Джошуа Ван. Уроженец Мьянмы разнёс бразильца Бруно Силву и нокаутировал его в третьем раунде. Это вывело Вана на 10-ю строчку в рейтинге дивизиона и, судя по всему, дало неплохой гонорар, на который он купил маме дом.

«Мы отказываемся от многих развлечений и всего подобного. Сейчас я в таком положении, что у меня есть большинство вещей, о которых я мечтал. После этого боя я куплю маме дом. Это стоит всего того, чем я пожертвовал. Без UFC и карьеры бойца я был бы никем, потому что с точки зрения образования я не в том положении, чтобы получить хорошую работу или что-то в этом роде. Так что бои действительно изменили мою жизнь, поэтому я готов жертвовать всем остальным», — рассуждал Ван после победы.

Уже через пару дней после триумфа Джошуа сообщил, что у него есть новости о бое. И уже менее чем через три недели Бесстрашный (прозвище бойца) будет биться на UFC 317 с первым номером дивизиона и экс-претендентом на пояс Брэндоном Ройвалом. Ван выходит на замену Манелу Капе, сломавшему палец на ноге, и получает шанс стать полноценным претендентом на пояс. Возможно, самое время поближе познакомиться с восходящей звездой.

Вану всего 23 года. И, как у большинства бойцов, у него за плечами непростая история. Родился Джошуа в городе Хакха, Мьянма. Когда Вану было 10 лет, его семья перебралась в Малайзию на фоне боевых действий и политических разборов, а ещё через три года уехала в США. Джошуа вспоминал, как спрашивал маму, почему они должны жить в Хьюстоне и не могут вернуться домой. «В то время родители искали лучшее образование и лучшую работу. Они думали о нас, о детях. Они переехали в поисках лучшего образования и свободы», — позже говорил будущий боец UFC.

Джошуа Ван Фото: Michelle Farsi/Zuffa LLC

В США мелковатого парня поначалу задирали за плохой английский, маленький рост и старую одежду: «Мы приехали без ничего. Английский я учил по субтитрам в фильмах. Школа была кошмаром — дети смеялись. Я дрался каждый день и дошёл до того, что мне начало это нравиться. Я смотрел клипы про уличные драки, потом пробовал делать что-то новое в следующей драке. Это в итоге привело меня к карьере бойца».

Что удивительно, полноценно тренироваться Ван начал только в 19 лет, придя в зал 4oz. Fight Club. В 2020 году он дебютировал в любителях, а затем через год выступил в профессионалах. Ван признаётся, что ему не нравится, когда он находится вне лагеря. Поэтому он постоянно в режиме боевой готовности и за две недели до боя ещё добавляет нагрузок. Отсюда и сумасшедший для современных ММА темп — за первые 14 месяцев карьеры он провёл восемь поединков (7-1) и завоевал титул в промоушене Fury FC.

В июне 2023 года Ван на коротком уведомлении вышел на бой с Жалгасом Жумагуловым и победил раздельным решением судей. Единственное, чего не хватало Джошуа для полного счастья после дебюта в UFC — вынести флаг страны: «Для меня это значило очень многое. Для меня это значило всё — иметь возможность представлять свою страну на самой большой сцене. Это было потрясающе. Единственное, я не мог вынести туда свой флаг. Если бы я мог вынести флаг Мьянмы, это было бы потрясающе. UFC — самая большая платформа, которая у вас может быть. Я хочу, чтобы мир увидел, что на самом деле происходит в моей стране. Военные отключают интернет и всё такое. Когда находишься в другой части мира, тяжело знать обо всём, что творится. Я буду использовать эту платформу, чтобы рассказать, что там на самом деле происходит».

Флаг Мьянмы Вану разрешили только в начале 2025 года перед боем с Рэи Цуруей, который был для Вана седьмым под эгидой промоушена: «Они написали мне об этом по электронной почте, и я был полон радости. Я рассказал всем своим тренерам и всем друзьям, что смогу принести свой флаг. Это был очень особенный день для меня. С тех пор как я впервые подрался в UFC, я приношу свой флаг на каждую неделю боя, спрашиваю, могу ли я его вынести. Думаю, когда проходил мой первый бой, то ещё никому не разрешалось приносить свои флаги. Так что это было понятно. Потом состоялся второй бой, третий, я продолжал их спрашивать. Там есть комиссия или что-то в этом роде, и они не знали, является ли Мьянма страной или нет. Так они мне сказали. Я показывал им через Google и всякую ерунду, что Мьянма — это страна».

Джошуа Ван Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Ван сохраняет сумасшедший темп выступлений и в UFC. Меньше чем за два года он провёл восемь поединков (скоро проведёт и девятый) и в каждом из них выглядел хорошо. Даже в том единственном бою, где он проиграл Чарльзу Джонсону, Джошуа не уступал на судейских записках, однако пропустил апперкот и был нокаутирован. Позже Ван объяснял: «Расслабился, находясь в клинче. Джонсон нашёл эту лазейку — будет уроком».

Сейчас у Вана 7-1 в UFC, он проявил себя отличным боксёром, который безжалостно наказывает за ошибки и регулярно закатывает яркие бои, что редкость для наилегчайшего дивизиона. С борьбой тоже порядок — у Вана был бой с очень сильным борцом Цуруей, и Джошуа выдал эталонный перформанс: защитился почти от всех попыток переводов (отразил 17 из 21 попытки тейкдаунов) и разнёс японца в стойке. Абсолютно в каждом бою Ван задаёт соперникам высокий темп, давит на них и разбирает на руках. Есть и пробелы — Джошуа порой пропускает лишнего, но ему всего 23 года и есть огромный простор для роста.

Ван уже входит в десятку по количеству побед в наилегчайшем весе UFC и в десятку по количеству нокдаунов. Джошуа наносит в среднем за минуту 8,2 удара, это лучший результат дивизиона и на данный момент лучший показатель во всём промоушене. Ещё впечатляет то, что Бесстрашный также входит в топ-3 в истории наилегчайшего веса по количеству нанесённых акцентированных ударов — 893. Столько же у чемпиона Александра Пантожи, а больше — только у Деметриуса Джонсона и Брэндона Морено. В пяти из восьми поединков под эгидой в UFC Ван выбивал за сотню акцентированных ударов. Единственное, чего не хватает — финиши. В Fury FC все его бои закончились досрочно, в UFC – уже пять решений в восьми поединках.

Ван сейчас выглядит тем бойцом, который способен разбавить застой на верхушке дивизиона. И у него явно сильно выросла фан-база за последние месяцы. Скорее всего, и вы полюбите Вана, если будете смотреть за его боями. Впереди у бирманца поединок с Ройвалом. Это серьёзный скачок в оппозиции, но если Джошуа справится, то все заговорят о его чемпионских амбициях. Тогда мечта Вана оказаться первым чемпионом UFC из Мьянмы станет вполне осязаемой. Кроме того, есть шансы, что Джошуа также станет первым чемпионом промоушена, родившимся в XXI веке. Пока он самый яркий представитель нового поколения.