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Артём Вахитов — Рико Верхувен, бой 14 июня 2025 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, прямой эфир, Glory 100, live

Glory 100: Вахитов возвращается спустя три года и бросает вызов Королю кикбоксинга. LIVE
Яхья Гасанов
Glory 100: Артём Вахитов — Рико Верхувен
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Большой турнир с четырьмя титульниками.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

14 июня в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт крупный турнир по профессиональному кикбоксингу Glory 100. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлой весовой категории (свыше 95 кг).

Суперзвезда организации Рико Верхувен, не проигрывающий на протяжении 10 лет, встретится с российским бойцом Артёмом Вахитовым, который возвращается в Glory спустя три года. Россиянин — бывший чемпион промоушена в полутяжёлом весе. Последние три года Вахитов выступал в ММА и был близок к подписанию контракта с UFC, но в итоге вернулся в привычный для себя вид спорта.

Прочие бои 2025. Glory
Рико Верхувен — Артём Вахитов
14 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Рико Верхувен
Не началось
Артём Вахитов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

У Вахитова очень серьёзный вызов:
Настоящий монстр кикбоксинга. Кого должен победить Вахитов ради трона Glory
Настоящий монстр кикбоксинга. Кого должен победить Вахитов ради трона Glory
Где смотреть турнир Glory 100 Дата и время турнира Glory 100 Полный кард Glory 100
Live Яхья Гасанов

🫡 Вахитов: наши отношения с UFC еще не окончены

«Конечно, я немного разочарован. Я давно шел к цели выступать в UFC. Но мы с моей командой хотели сразу получить стоящий поединок, который помог бы нам добраться до Алекса Перейры. Мы ждали, что нам предложат хорошие условия. Но ничего страшного, все происходит к лучшему. Наши отношения с UFC еще не окончены. Сейчас у меня назначен поединок – посмотрим, как все повернется после него», – цитирует Вахитова MMA Fighting.

09:42 Яхья Гасанов

4️⃣ Четыре титульника на турнире

Рико Верхувен (65-10, 21 КО) и Артём Вахитов (22-6, 8 КО) оспорят титул в тяжёлом весе.

Тарик Хбабез (52-11-1, 28 КО) и Сергей Маслобоев (40-7, 24 КО) бьются за пояс в полутяжёлом весе.

Донован Виссе (22-1, 10 КО) — Майкл Боапеа (21-4-1, 9 КО) встретятся в бою за пояс в среднем весе.

Петчпаномрунг Киатмукао (173-40-3, 27 КО) — Мигел Триндаде (61-7, 26 КО) подерутся за титул в полулёгком весе.

Причём все бои, кроме встречи Вахитова и Верхувена, будут реваншами.

09:39 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир Glory 100

Правами на трансляцию турнира обладает платформа DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет о главных событиях турнира.

09:38 Яхья Гасанов

😈 Вахитов не переживает из-за разницы в габаритах с Верхувеном

«Разница, конечно, ощутима визуально. Я думаю, в бою не особо будет ощущаться, но мы к этому всегда готовы. Я всегда спарринговал с более тяжелыми ребятами, с более высокими. Когда я в 91 кг и 86 кг боксировал по любителям, все ребята были гораздо больше меня, гораздо тяжелее после взвешивания. Поэтому я себя чувствую достаточно уверенно. У меня есть свои плюсы, возможности, где можно обыграть более габаритных ребят», — сказал Вахитов.

09:37 Яхья Гасанов

Дата и время турнира Glory 100

Турнир Glory 100 пройдёт 14 июня в Роттердаме, Нидерланды на арене «Rotterdam Ahoy». Начало турнира — в 16:00. Основной кард стартует в 19:00.

09:34 Яхья Гасанов

😕 Вахитов отказался переходить в UFC из-за того, что его не устроил контракт с лигой

«Я был в восторге, когда выиграл бой на DWCS и получил контракт. Тогда в зале присутствовал Алекс Перейра, мы с ним всё обсудили. Мне показалось, что трилогия с ним вполне реальна, если бы я перешёл в UFC и выиграл один или два боя.

К сожалению, когда пришло время заключать контракт с UFC, выяснилось, что у этой организации очень строгие условия в отношении бойцов, которые проходят через DWCS. Согласно протоколам UFC, они не могли предложить мне больше, чем стандартный контракт, который предлагается всем бойцам, выступающим на этом шоу. Моя команда пыталась вести переговоры, но правила UFC были строгими, и никакие изменения были невозможны.

Я не хочу показаться высокомерным. Понимаю, что у них есть свои правила, и уважаю их. Однако я профессиональный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и у меня не так много возможностей. Переход в UFC был большой мечтой, но я не мог оправдать потерю заработка, которую повлечёт за собой этот контракт. Поэтому нам пришлось с уважением отказаться. Но все наши отношения были приятными, и, возможно, в будущем мы ещё обсудим [вариант выступления в UFC]», — приводит слова Вахитова портал MMAJunkie.

09:33 Яхья Гасанов

Полный кард Glory 100

Основной кард:

Рико Верхувен (65-10, 21 КО) — Артём Вахитов (22-6, 8 КО);

Тарик Хбабез (52-11-1, 28 КО) —Сергей Маслобоев (40-7, 24 КО);

Финал турнира в тяжёлом весе (группа 4);

Финал турнира в тяжёлом весе (группа 3);

Донован Виссе (22-1, 10 КО) — Майкл Боапеа (21-4-1, 9 КО);

Петчпаномрунг Киатмукао (173-40-3, 27 КО) — Мигел Триндаде (61-7, 26 КО);

Финал турнира в тяжёлом весе (группа 2);

Финал турнира в тяжёлом весе (группа 1);

Илиас Хамуш (34-8, 7 КО) — Месуд Селимович (33-12, 18 КО);

Джамал Бен Саддик (38-9, 29 КО) — Софьян Лайдуни (38-4-1, 19 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 4);

Тарик Осаро (27-4-1, 14 КО) — Луиджи Гаши (16-4, 4 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 4);

Бахрам Раджабзаде (71-4, 63 КО) — Асдрен Гаши (19-4-1, 9 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 3);

Мори Крома (32-3-1, 19 КО) — Алин Нечита (17-1, 7 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 3).

Предварительный кард:

Серкан Озджаглаян (47-10, 36 КО) — Мохамед Тушасси (16-3, 12 КО);

Берджан Пепоши (30-5, 16 КО) — Дениз Демиркапу (14-4, 10 КО);

Милош Цветичанин (12-3, 8 КО) — Сем Касерес (19-1, 14 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 2);

Колин Джордж (24-12, 22 КО) — Нико Перейра Орта (24-10, 4 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 2);

Асадулла Насипов (11-1, 5 КО) — Анис Бузид (46-4, 37 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 1);

Ирадж Азизпур (70-7, 28 КО) — Ионуц Янку (31-10, 13 КО) / полуфинал турнира в тяжёлом весе (группа 1);

Юри Фернаншеш (9-1, 3 КО) — Самуэле Пульезе (14-2, 5 КО) / запасной бой турнира в тяжёлом весе.

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Новости. Бокс/ММА
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