Glory 100: Вахитов возвращается спустя три года и бросает вызов Королю кикбоксинга. LIVE

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14 июня в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт крупный турнир по профессиональному кикбоксингу Glory 100. Главным событием вечера станет титульный бой в тяжёлой весовой категории (свыше 95 кг).

Суперзвезда организации Рико Верхувен, не проигрывающий на протяжении 10 лет, встретится с российским бойцом Артёмом Вахитовым, который возвращается в Glory спустя три года. Россиянин — бывший чемпион промоушена в полутяжёлом весе. Последние три года Вахитов выступал в ММА и был близок к подписанию контракта с UFC, но в итоге вернулся в привычный для себя вид спорта.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.