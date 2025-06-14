Брат Хабиба не хочет реванша с опасным ирландцем. Но соперника лучше для Усмана нет

В январе 2025 года Усман Нурмагомедов выходил на очередную защиту титула чемпиона Bellator в лёгком весе. Соперником россиянина стал ирландец Пол Хьюз, который провёл всего два боя под эгидой организации и не был известен широким массам болельщиков. Тем не менее на выходе получился очень конкурентный поединок. Пожалуй, впервые в профессиональной карьере Нурмагомедов столкнулся с реально жёсткой конкуренцией. На контрасте с предыдущим поединком российского чемпиона, где Усман без шансов разобрался с очень сильным Александром Шаблием, от Хьюза ждали гораздо меньшего. Однако он показал грамотный геймплан, замедлил Нурмагомедова ударами по корпусу, неплохо зажимал его к сетке и классно защищался от борьбы. С таким сопротивлением Усман, который ранее даже ни одного раунда в карьере никому не отдавал, не сталкивался. Нурмагомедов не без проблем, но победил, а Хьюз ещё и увеличил свою фан-базу, показав достойное поведение после боя.

Также Пол попросил реванш, на что Нурмагомедов сказал ирландцу выиграть ещё один-два боя. Хьюз так и сделал — отправился в Белфаст и нокаутировал бразильца Бруно Миранду за раунд, напомнив миру о себе и снова бросив вызов Усману. Правда, Нурмагомедов, судя по всему, не планирует спешить с реваншем, что очень расстраивает Хьюза. По этому поводу Пол выдал мощную тираду и в очередной раз призвал россиянина дать ему бой.

«Я всегда с уважением относился к Усману и к любому своему сопернику. Поэтому моё мнение о нём как о мужчине и как о личности не изменилось. Однако теперь я точно знаю, что этот человек пытается отложить наш реванш. Я обратился к нему и спросил: «Что происходит? Когда состоится реванш?» И он снова сказал: «Ты должен выиграть ещё один бой, брат». Очевидно, что мы должны провести второй поединок. Все стремятся к этому. PFL и власти Дубая жаждут его организации. Единственный человек, который сейчас крайне не хочет этого, — Усман Нурмагомедов. Если бой не состоится, то вы знаете, в ком причина.

Хотя мне кажется, что мы подерёмся. У руководства PFL и правительства Дубая больше возможностей повлиять на ситуацию, чем у одного человека. Поэтому бой должен пройти, и он состоится в сентябре или октябре этого года. Усман намерен отложить поединок по вполне объяснимой причине — он знает, что в следующий раз я его одолею. Этот парень ощутил мою энергию. Он понимает, что его ждёт, и осознаёт, что для меня это всё. Не уверен, что для него это так же важно, если быть до конца откровенным. И его час пробьёт. Как я сказал в своём послематчевом интервью, он может откладывать этот момент сколько угодно, но его время настанет», — сказал Хьюз в интервью MMA Fighting.

Пол Хьюз Фото: pflmma.com

Позиция Нурмагомедова в данном случае не совсем понятна. Он, по сути, является чемпионом несуществующей организации, и у него вообще нет соперников. С того самого боя с Хьюзом не было вообще никаких слухов о возможном возвращении Усмана в клетку. И во многом потому, что бо́льшая часть сильных легковесов, которых можно было дать в соперники россиянину, участвуют в Гран-при PFL и физически не могут с ним подраться. Были слухи, что Нурмагомедова могут свести с победителем Гран-при, однако там есть немалая вероятность, что это будет Гаджи Рабаданов, а значит, вариант отпадёт сам собой.

В PFL страхуют себя, и на следующей неделе пройдёт бой Мансура Барнауи и Арчи Колгана, который заявлен претендентским поединком за право подраться с Усманом Нурмагомедовым. Хьюз уже выразил недовольство по этому поводу, и его можно понять. Организация пытается устроить менее конкурентный поединок, чем реванш Пола с Нурмагомедовым.

Усман Нурмагомедов Фото: pflmma.com

У Барнауи 2-2 в последних четырёх боях, он проигрывал Бренту Примусу, которого разобрал Усман (бой позже признали несостоявшимся), и Джей-Джей Уилсону. А ещё когда-то француз уступал Исламу Махачеву на турнире М-1. Мансур — мастер сабмишенов, но что он может предложить Нурмагомедову? Сложный вопрос. Арчи Колган — непобеждённый боец, бо́льшую часть карьеры проведший в Bellator, однако у него ещё не было серьёзной проверки, и его уровень под сомнением. Может, конечно, получиться так, как с Хьюзом, но шансов на это мало. Всё же ирландец и до встречи с Усманом считался перспективным бойцом.

Для Усмана нет лучшего соперника, чем Хьюз, чтобы продолжать расти и прогрессировать. Первый бой всё же показал, что есть аспекты, которые следует подтянуть. Однако в отсутствии реванша следует винить не только его, но и руководство PFL, которое принимает странные решения по матчмейкингу. Болельщики точно предпочитают увидеть реванш Нурмагомедова и Хьюза, это было бы лучшим решением. Такие бои делают хорошую рекламу промоушену. Но, судя по всему, этого не случится в 2025 году.