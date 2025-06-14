Пётр Ян отказался сидеть в очереди за поясом. Большая ошибка?

Известный российский боец, третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Пётр Ян заявил, что в промоушене ему предлагали ждать титульного боя Мераба Двалишвили и Шона О'Мэлли и быть следующим претендентом на пояс. Однако Ян принял решение оставаться активным и согласился на поединок с 13-м номером рейтинга Маркусом Макги.

«Мне говорили, что ты можешь ждать и будешь следующим в очереди на титул и так далее. Но я не хочу ждать и не хочу быть без боя, быть неактивным бойцом. Я хочу в этом году подраться два раза, если получится. Я готов драться, изъявил желание, и мне подобрали соперника. Все бойцы топ-5 или даже топ-10 сейчас заняты. У кого-то уже назначены бои, кто-то по другим причинам не может сейчас проводить поединок. Я просто хотел провести бой в июле, мне нашли оппонента, и я готов», — сказал Ян в интервью Gorilla Fighting.

Маркус Макги Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

У Петра перед глазами находился отличный пример того, как можно было получить титульный бой, ничего не делая. Инструкция от Шона О'Мэлли: односторонне проигрываешь бой за пояс, берёшь паузу, ждёшь, пока чемпион проведёт следующую защиту, говоришь, что тебе обязательно нужен реванш — и получаешь его. Ян тоже мог выждать удобный момент и быть следующим в очереди, но пошёл другой дорогой, дав добро на бой с Макги. Поединок ещё официально не объявили, однако Ян уже на сборах, а значит, вовсю готовится к бою, который должен состояться 26 июля.

Да, это красивый жест для UFC: мол, я не жду и ничего не требую, а готов биться с любым. Но, с другой стороны, ситуация для россиянина сильно усугубилась. Прежде всего он, вероятно, пропустит вперёд себя Кори Сэндхагена, который очень вовремя подсуетился и выпросил себе бой за пояс. А ведь Ян уже побеждал американца, да и победная серия у россиянина длиннее. Однако теперь Кори встретится с Мерабом, и на какое-то время чемпион снова будет недоступен, а с учётом того, что Двалишвили только что провёл уже вторую защиту пояса, вряд ли он станет с кем-то драться в нынешнем году ещё, кроме Сэндхагена.

Пётр же говорит о желании провести два поединка в этом году, а значит, оба они будут не за титул. Для начала Яну нужно будет пройти Маркуса Макги, который на первый взгляд кажется удобным соперником. Но нужно учитывать, что Маркус в UFC идёт с рекордом 4-0, три победы он одержал досрочно. Макги – крупный парень, который выступал в том числе и в полулёгком весе, плюс он умеет хорошо и плотно бить, а это всегда опасно. Ну и не забываем, что Маркус — американец, а Яна уже ограбили один раз в пользу другого американца Шона О'Мэлли, который тогда получил бой с Петром с 12-й позиции в рейтинге. Так что лёгкой прогулки для россиянина не намечается.

Однако даже если Ян победит Макги, то не получит реванш с Мерабом сразу же. Дана Уайт уже обмолвился, что в планах у него организовать второй бой Двалишвили и Умара Нурмагомедова, так что и здесь Пётр может остаться в конце очереди. Если Ян проведёт бой с Макги без травм и победит, то вполне может просить претендентский поединок с Нурмагомедовым, который будет смотреться вполне логично. Но Умар наверняка захочет провести его в конце октября в Абу-Даби, и большой вопрос, сможет ли Пётр восстановиться и подготовиться к тяжёлому поединку за такой короткий промежуток. А если Ян не согласится или не сумеет выйти на этот бой, то Нурмагомедову подберут другого соперника, и Пётр окажется от титула ещё дальше.

Так что россиянин оказался не в самом выгодном положении. Однако этот выбор самого Петра, так что, вероятно, он знает, что делает. В любом случае Ян находится на виду, занимает высокую позицию в рейтинге, и если будет продолжать побеждать, то рано или поздно он получит ещё один титульный шанс. Главное, чтобы возраст и травмы не настигли его быстрее.