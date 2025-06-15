Чуда не произошло. Вахитов проиграл Верхувену в бою за корону мирового кикбоксинга

В Роттердаме (Нидерланды) завершился юбилейный турнир по кикбоксингу Glory 100. В главном событии вечера состоялся титульный поединок в тяжёлом весе между обладателем пояса Рико Верхувеном и российским экс-чемпионом в полутяжёлом весе Артёмом Вахитовым.

Артём Вахитов вернулся в Glory спустя три года. Россиянин владел чемпионским поясом и был одной из главных звёзд промоушена. Он обменялся победами с самим Алексом Перейрой, бразилец после поражения от Артёма принял решение уйти в смешанные единоборства. Похожая ситуация была и у Вахитова: россиянина отстранили от боёв по политическим причинам в 2022 году, и он решил строить карьеру в ММА. Получилось неплохо: Артём добрался до Претендентской серии Даны Уайта и заслужил право выступать в UFC, однако до дебюта в лучшей лиге мира так и не добрался. Вахитов не сошёлся с UFC по финансовым условиям.

«Не хочу показаться высокомерным. Понимаю, что у них есть свои правила, и уважаю их. Однако я профессиональный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и не так много возможностей. Переход в UFC был большой мечтой, но я не мог оправдать потерю заработка, которую повлечёт за собой этот контракт. Поэтому нам пришлось с уважением отказаться», — пояснил Вахитов.

Вместо UFC Артём вернулся в Glory, где получил бой с легендой мирового кикбоксинга Рико Верхувеном. Нидерландец выступает в промоушене с 2012 года и с тех пор проиграл всего лишь однажды. В 2013 году он завладел поясом чемпиона в тяжёлом весе и не отдаёт его никому. Рико защитил титул 13 раз, а его рекорд в Glory – 27-1. Фантастические цифры для кикбоксинга, тем более для тяжёлого веса. Рико побеждал Сергея Харитонова, Антониу «Бигфута» Силву и многих других топовых бойцов, так что соперник у Вахитова был крайне серьёзный.

Верхувен начал бой по-хозяйски — с прессинга и атак с дистанции. Рико имел солидное превосходство в габаритах и пользовался этим. У нидерландца заходили кики по этажам, апперкоты и колени, Вахитов отвечал жёсткими лоу-киками. Артём пропускал, однако старался парировать каждую атаку соперника. В начале второго раунда россиянин сбил чемпиона с ног лоу-киком, но дальше Рико продолжил атаковать первым номером. У Артёма проходил джеб, следом Вахитов неплохо атаковал корпус соперника ударом с разворота, однако Верхувен отвечал хорошими сериями на руках. Нидерландец владел преимуществом, больше атаковал, россиянину приходилось искать ошибки чемпиона и ловить моменты для своих атак. Рико пользовался превосходством в габаритах, работал с дистанции, в том числе и жёсткими лоу-киками, Вахитов отстреливался вторым номером, периодически угрожая неплохими киками.

Рико выглядел в ринге значительно крупнее россиянина и пользовался этим. Верхувен оказывал давление на россиянина, Артём старался сдерживать прессинг, встречая киками по этажам. Но инициатива была за чемпионом, который забирал эпизоды, и противопоставить что-то серьёзное Артёму было тяжело. Даже в заключительном раунде Верхувен не сбавлял обороты, шёл вперёд и работал первым номером. Артём справлялся с атаками чемпиона, однако отвечать уже не хватало сил.

В итоге бой продлился все пять раундов. Артём оказал сопротивление чемпиону, но Верхувен был лучше во всех компонентах. Никого не удивило судейское решение — все судьи отдали победу Рико, который продолжает оставаться доминирующим чемпионом Glory.