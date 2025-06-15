Акела не промахнулся. Усмана поспешили списать — а он разобрал крутого нокаутёра

Вряд ли найдётся любитель смешанных единоборств, не знающий имени Камару Усмана — легендарного чемпиона UFC в полусреднем весе. Нигерийский кошмар в своё время был настоящим доминатором дивизиона: провёл пять успешных защит подряд, разбив в том числе Колби Ковингтона, Хорхе Масвидаля и Гилберта Бёрнса. Но всё когда-нибудь заканчивается и за поясом Усмана пришёл Леон Эдвардс, сначала сенсационно нокаутировавший ветерана ударом ногой в голову, а в реванше забравший победу по очкам. Следом Камару попробовал себя в среднем весе, проиграв Хамзату Чимаеву, а сегодня возвращался в привычный дивизион. Где его поджидал опаснейший соперник.

Хоакин Бакли — один из лучших нокаутёров UFC прямо сейчас. Перед встречей с Нигерийским кошмаром американец шёл на серии из шести побед, четыре из которых добыл досрочно. Бакли мог похвастаться не только мощным ударом с обеих рук, но и низким центром тяжести, из-за которого считался неудобным в борьбе. Таким образом, Хоакин мог считаться даже фаворитом поединка с ветераном: против Усмана говорили возраст, травмированные колени и длительный простой. Бакли же вдобавок был максимально мотивирован — победа над такой суперзвездой могла резко продвинуть его вперёд в титульной гонке.

Уже на первой минуте Усман провёл удачный тейкдаун и до перерыва доминировал в партере. Нигериец не был близок к финишу, однако Бакли всё равно приходилось крайне непросто: Камару вообще не отпускал соперника, постоянно накидывая на него удары локтями и коленями. Первый раунд Хоакин проиграл вчистую, ещё и получив внушительное рассечение. Вторая пятиминутка началась с работы в стойке, где Усман выглядел даже предпочтительнее, но вскоре нигериец снова решил перейти к борьбе, проведя шикарный тейкдаун. И там Бакли снова получил множество ударов, причём выглядел уже уставшим.

Третий раунд начался для американца более удачно: он хорошо двигался на ногах и начал попадать по Нигерийскому кошмару. Усман пару раз пропустил тяжёлые попадания и решил перейти в привычную стихию, дождавшись шанса для тейкдауна. И там снова было доминирование от экс-чемпиона, который продолжал выбрасывать разрушительные локти. Старт четвёртой пятиминутки Бакли вновь провёл ярче соперника, в стойке он выглядел бодрее, но акцентированных попаданий было не так много. И на четвёртой минуте Хоакин снова попался на перевод, проиграв концовку. Спасти Бакли мог только нокаут в пятом раунде. Американец донёс до соперника несколько шикарных ударов, выглядел очень достойно и уверенно выиграл пятиминутку — но этого было мало. Усман заслуженно забрал победу единогласным решением судей и показал, что его ещё рано списывать.