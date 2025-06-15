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Алексей Дронов — Эктор Перес, 14 июня, кто победил, победа Дронова, нокаут, результат боя, последний бой Дронова, рекорд

Три нокаута за пять месяцев. Дронов впечатляет, но когда будет рывок выше?
Яхья Гасанов
Дронов впечатляет, но когда будет рывок выше?
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Россиянину нужна более серьёзная проверка.

В эти выходные в Тампе, США, прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок проводил перспективный российский супертяжеловес Алексей Дронов. А соперником 23-летнего спортсмена стал американец Эктор Перес.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Алексей Дронов (W) — Эктор Перес
14 июня 2025, суббота. 06:00 МСК
Алексей Дронов
Окончено
KO
Эктор Перес

Для Дронова этот поединок, который был рассчитан на восемь раундов, стал первым в профессиональной карьере. До этого россиянин боксировал в боях, рассчитанных на шесть раундов, либо на четыре — как в дебюте. Тем не менее Дронову не потребовалось проходить всю дистанцию, и он нашёл способ разобраться с Пересом за меньшее время. В первых двух раундах Алексей пристрелялся и подобрал удобную для себя дистанцию, а потом вышел просто финишировать оппонента.

Дронов поддавливал Переса, работал передней рукой и вынуждал американца отступать. Когда Эктор, к тому моменту подуставший от постоянного прессинга, загнал сам себя в угол, россиянин начал действовать жёстче. Комбинация «джеб — хук в корпус» проходила регулярно, и Перес не мог с этим справиться. Несколько таких панчей в область печени заставили боксёра из США присесть у канатов. Восстановиться Эктору Дронов не позволил — продолжал идти вперёд и обстреливать корпус, оформив спустя несколько секунд ещё один нокдаун. Перес поднялся и после этого, но ещё одна мощная серия ударов по корпусу и голове от Дронова заставили Эктора просто сдаться, и рефери остановил поединок.

В предыдущем бою Дронов победил ещё быстрее:
55 секунд — и нокаут. Что дальше для Алексея Дронова?
55 секунд — и нокаут. Что дальше для Алексея Дронова?

Третий бой россиянина за пять месяцев – и третья победа нокаутом. 2025 год Дронов проводит на впечатляющем уровне и в хорошем темпе. Всех соперников, которых ему дают, Алексей уверенно проходит и не позволяет усомниться в своём превосходстве. Однако и без нюансов не обойтись. Если поначалу Дронов боксировал с такими же неопытными соперниками, как он сам (речь о профессиональной карьере), то теперь идёт этап джорнименов.

Суммарный рекорд последних трёх соперников Дронова — 41-39. Дерек Карденас подходил к бою с россиянином после поражения и с рекордом 1-3 в последних четырёх поединках, Алекс Теран шёл с одной победой в 11 боях, а Перес — на серии из пяти поражений. То есть ни один из них не может служить индикатором реального уровня Дронова. То, что он их уверенно проходит, показывает, что Алексей готов к следующему шагу, однако пока он его не делает.

Алексей Дронов

Алексей Дронов

Фото: Федерация бокса России

Речь не идёт о том, чтобы сразу врываться в бои с соперниками из топ-15, но очевидно, что на подходе к рейтингам есть ещё немало бойцов, способных устроить россиянину более комплексную проверку. Алексею было бы полезно пройти 8-10 раундов с крепким середняком, продемонстрировать разнообразие геймпланов, умение распределять силы на дистанции. Заодно это даст возможность более конкретно оценить перспективы Алексея.

Сейчас у Дронова 7-0, пять боёв он закончил досрочно. Скорее всего, россиянин не захочет долго простаивать и продолжит выступать в том же темпе. Главное — не застаиваться и не увлекаться относительно проходными боями с джорнименами, а двигаться вперёд. Пока карьера Алексея складывается хорошо.

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