Три нокаута за пять месяцев. Дронов впечатляет, но когда будет рывок выше?

В эти выходные в Тампе, США, прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок проводил перспективный российский супертяжеловес Алексей Дронов. А соперником 23-летнего спортсмена стал американец Эктор Перес.

Для Дронова этот поединок, который был рассчитан на восемь раундов, стал первым в профессиональной карьере. До этого россиянин боксировал в боях, рассчитанных на шесть раундов, либо на четыре — как в дебюте. Тем не менее Дронову не потребовалось проходить всю дистанцию, и он нашёл способ разобраться с Пересом за меньшее время. В первых двух раундах Алексей пристрелялся и подобрал удобную для себя дистанцию, а потом вышел просто финишировать оппонента.

Дронов поддавливал Переса, работал передней рукой и вынуждал американца отступать. Когда Эктор, к тому моменту подуставший от постоянного прессинга, загнал сам себя в угол, россиянин начал действовать жёстче. Комбинация «джеб — хук в корпус» проходила регулярно, и Перес не мог с этим справиться. Несколько таких панчей в область печени заставили боксёра из США присесть у канатов. Восстановиться Эктору Дронов не позволил — продолжал идти вперёд и обстреливать корпус, оформив спустя несколько секунд ещё один нокдаун. Перес поднялся и после этого, но ещё одна мощная серия ударов по корпусу и голове от Дронова заставили Эктора просто сдаться, и рефери остановил поединок.

Третий бой россиянина за пять месяцев – и третья победа нокаутом. 2025 год Дронов проводит на впечатляющем уровне и в хорошем темпе. Всех соперников, которых ему дают, Алексей уверенно проходит и не позволяет усомниться в своём превосходстве. Однако и без нюансов не обойтись. Если поначалу Дронов боксировал с такими же неопытными соперниками, как он сам (речь о профессиональной карьере), то теперь идёт этап джорнименов.

Суммарный рекорд последних трёх соперников Дронова — 41-39. Дерек Карденас подходил к бою с россиянином после поражения и с рекордом 1-3 в последних четырёх поединках, Алекс Теран шёл с одной победой в 11 боях, а Перес — на серии из пяти поражений. То есть ни один из них не может служить индикатором реального уровня Дронова. То, что он их уверенно проходит, показывает, что Алексей готов к следующему шагу, однако пока он его не делает.

Алексей Дронов Фото: Федерация бокса России

Речь не идёт о том, чтобы сразу врываться в бои с соперниками из топ-15, но очевидно, что на подходе к рейтингам есть ещё немало бойцов, способных устроить россиянину более комплексную проверку. Алексею было бы полезно пройти 8-10 раундов с крепким середняком, продемонстрировать разнообразие геймпланов, умение распределять силы на дистанции. Заодно это даст возможность более конкретно оценить перспективы Алексея.

Сейчас у Дронова 7-0, пять боёв он закончил досрочно. Скорее всего, россиянин не захочет долго простаивать и продолжит выступать в том же темпе. Главное — не застаиваться и не увлекаться относительно проходными боями с джорнименами, а двигаться вперёд. Пока карьера Алексея складывается хорошо.