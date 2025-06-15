И от него должен был сбежать Махачев? Бакли споткнулся на первой же серьёзной проверке

В США завершился турнир UFC on ESPN 69. В главном событии вечера в клетке сошлись пятый и седьмой номера полусреднего веса — Камару Усман и Хоакин Бакли.

Бывший доминирующий чемпион лиги Усман вернулся в октагон после трёх поражений и полуторагодового простоя. Камару брал паузу, чтобы восстановиться морально и физически: его менеджер Али Абдель-Азиз заявлял перед поединком, что Нигерийский кошмар находится чуть ли не в лучшей форме в карьере. Но верилось в это с трудом: Камару уже 38 лет, он шёл на серии неудач и в предстоящем бою с Бакли выглядел андердогом. Хоакин же подходил к поединку с серией из шести побед, перезагрузив карьеру после возвращения в полусредний вес. Вдобавок американец много говорил и постоянно задевал бывшего чемпиона.

«Я всегда был сосредоточен на своей подготовке, но люди, которые верили в меня, говорили, что этот момент придёт, и это просто нереально. С моими огромными ушами и его огромной головой я слышу его мысли – он не уверен в себе, и завтра он улетит в нокаут», — пообещал Бакли.

Хоакин Бакли Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Более того, Хоакин был настолько уверен в своих силах, что смотрел за спину ветерану и говорил, что из-за него карьеру завершит Ислам Махачев.

«Бой Делла Маддалены и Ислама – не самый грандиозный поединок. Я искренне верю, что Ислам должен сидеть и ждать, пока я завоюю титул, потому что я стану для него самым сложным соперником. Он не сможет побороть меня или задушить. Я никогда не сдавался в своей карьере, и он точно не будет драться со мной в стойке. Если Исламу всё же повезёт получить титульный шанс и он победит Джека, он не задержится в полусреднем весе. Он завершит карьеру, потому что знает, что не является природным полусредневесом, и точно сбежит от такого, как я», — приводит слова Бакли издание MMA Fighting.

Бакли стал одним из тех парней, на которых победная серия повлияла слишком сильно. По большому счёту главная победа Хоакина в карьере была над другим болтуном — Колби Ковингтоном, которого уже давно списали со счетов. Победы над бойцами средней руки и пенсионерами вроде Стивена Томпсона заставили Бакли слишком поверить в свою непобедимость. Однако Усман спустил его с небес на землю, как только закрылась дверь октагона.

Бакли не сумел ничего противопоставить легендарному ветерану — план Усмана на бой отлично работал. В каждом из раундов, кроме последнего, Камару усыплял бдительность Хоакина работой в стойке, после чего проходил в ноги и без особых проблем переводил американца в партер. И это в 38 лет! Усман протирал соперником пол, и при этом не просто залёживал Бакли, а мощно бил обидчика… Бакли выглядел беспомощным, даже в стойке у него не было какого-то колоссального преимущества, чтобы после боя можно было говорить, что Усман просто заодеялил его и не давал вести поединок.

Только в пятом раунде Бакли сумел защититься от проходов Усмана, потому что 38-летний ветеран откровенно замедлился, но вряд ли это можно занести в актив Хоакина. Сам Бакли тоже задышал, и сил на финиш в стойке у него уже не было.

Камару Усман и Хоакин Бакли Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Усман не демонстрировал в этом поединке каких-то особых навыков борьбы, его проходы в ноги не были реактивными, чтобы на них нельзя было среагировать. Но Бакли раз за разом пропускал тейкдауны и оказывался на земле, где получал по голове. Камару преподал американцу отличный урок, что не стоит болтать раньше времени и превозносить себя над остальными, особенно если для этого нет серьёзного повода.

Страшно представить, что сделал бы с таким Бакли Ислам. Возможно, Хоакин прав в том, что россиянин «убежит» от него, потому что тратить время на поединки с такими бойцами ему точно не стоит. Интересно, что после боя Бакли был уже куда скромнее. Мысли о титуле улетели, и Хоакин заявил, что он только начинает – видимо, с уроков борьбы.