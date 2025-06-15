Титульник за одну победу — новый тренд UFC. Что не так с претендентами?

UFC переживает эпоху, когда почти к каждому претенденту есть вопросы относительно легитимности его статуса. Стипе Миочич, Кай Асакура, Стив Эрцег, Умар Нурмагомедов, Ренато Мойкано, Халил Раунтри, Шон Стрикленд — к каждому из них предъявлялись претензии. У кого-то нет серии побед, кто-то недостаточно высоко в рейтингах, кто-то вообще новичок, кто-то почти не бился с топами. Только Ренато Мойкано можно оправдать — он спасал турнир. Но всё равно слишком много случаев за год с небольшим.

А теперь эта ситуация породила целую россыпь претендентов, которые требуют титульный бой всего после одной победы. И кто-то даже получает. Так, например, на ближайшем номерном турнире UFC 317 таких претендентов будет сразу два — Кай Кара-Франс встретится с Александром Пантожей с рекордом 1-2 в последних трёх боях. А Чарльз Оливейра после встречи с Исламом Махачевым перешёл в режим «победа-поражение» и всё равно опередил в гонке Армана Царукяна, который сам в этом виноват, и Джастина Гэтжи, который тоже претендовал на титульный шанс.

С Хайлайтом вообще интересный случай. Бой назад он улетел в глухой нокаут от парня из категории ниже, потом побил человека, находящегося за пределами топ-10, а теперь угрожает завершением карьеры, если не получит титульник. Во всяком случае, так говорит его менеджер Али Абдель-Азиз: «Джастин сказал мне, что закончит карьеру, если не получит поединок за титул. Он объяснил: «Я чувствую, что меня не уважают. Мне нравится выступать в UFC, я люблю эту лигу, но хочу взаимности в этом вопросе».

Сам Гэтжи тоже высказался: «Они задолжали мне чемпионский бой. Не планирую больше драться ради развлечения. У меня рекорд 3-1 в последних четырёх боях. Они пришли ко мне домой, умоляя подраться с Холлоуэем на UFC 300. Я воспринял это как выставочный бой. Я не отказываюсь от поражения, я просто говорю, что оно не имеет ничего общего с рейтингом. С тех пор как я победил Физиева, чемпион Ислам Махачев сам говорил, что хочет подраться со мной. Так что они могли легко организовать этот бой, но не сделали этого. Затем Ислам освободил пояс, и они назначили титульный бой Оливейры и Топурии. У Чарльза 2-2 в последних четырёх боях, он бьётся с новичком дивизиона. А я опять иду к чёрту. Так что не собираюсь драться ни с одним ублюдком ради веселья — только если мне не заплатят кучу денег».

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

К слову, аргумент про «3-1 в последних четырёх боях» интересный, потому что скрывает тот факт, что у Гэтжи сейчас нет победной серии. Точно такой же логикой может руководствоваться Кори Сэндхаген, только цифры другие — 4-1 в последних пяти боях: «Я абсолютно уверен, что имею право на титульный бой. Умар Нурмагомедов уже получил свой шанс и не смог победить. Пётр, хоть и выиграл в последнем поединке, уступил обоим претендентам, которые сейчас борются за чемпионство. При этом я нокаутировал Фигейреду за 1,5 раунда, а Ян не сумел этого сделать даже за пять. Я доказал, что сильнее его. Я — лучший боец в этом дивизионе, и следующий бой за пояс должен быть моим».

И, судя по всему, Сэндхаген действительно получит титульный бой с Мерабом Двалишвили, а с Гэтжи выходит весьма туманная история. Многое зависит от того, насколько сильно в UFC хотят продвинуть к титульнику Пэдди Пимблетта.

Есть и другой парень, который может получить бой за пояс, одержав лишь одну победу в последних трёх боях. Яир Родригес был финиширован Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой, однако победил решением новичка промоушена Патрисио Фрейре и теперь может получить реванш с Волком. Чемпион уже косвенно подтвердил, но нет конкретики по датам: «Пока это только слухи, ничего не подтверждено окончательно, однако уже ясно, что это будет не Мовсар Евлоев. Я думал, что именно он будет следующим — всё-таки он непобеждённый, идёт на отличной серии, но похоже, ему уже нашли соперника. Вы видели, что он и сам упоминал об этом в соцсетях. Также всплыло имя Яира. На данный момент нет никаких дат. Те слухи, что вы слышали, в целом правдивы, однако пока ничего не подписано».

В эту же блестящую компанию метит Камару Усман. Ещё до боя с Хоакином Бакли экс-чемпион, шедший на серии из трёх поражений, рассуждал на тему, что было бы неплохо подраться с Исламом Махачевым, если россиянин победит Джека Делла Маддалену. И, разумеется, после победы над Бакли Усман опять сказал, что собирается биться с победителем боя Делла Маддалена — Махачев. С рекордом 1-3 в последних четырёх боях. Рядом с ним есть ещё Иан Гарри, который также считает себя главным претендентом после победы над Карлосом Пратесом.

Иан Гарри Фото: Getty Images

Кара-Франс, Оливейра, Сэндхаген, Родригес, Гэтжи, Усман, Гарри — солидная компания ребят, которые всего после одной победы планируют драться за титул. Хотя почти у каждого из них в дивизионе есть либо парень с внушительной серией побед, либо просто тот, кто реально заслуживает титульный шанс: Арман Царукян, Пэдди Пимблетт (только из-за серии), Манел Капе с натяжкой, Пётр Ян, Мовсар Евлоев, Шон Брэди, Шавкат Рахмонов, Майкл Моралес.

В этом плане примером может послужить средний вес, где чемпион бьётся с претендентом, у которого есть хорошая серия побед — Дрикус дю Плесси против Хамзата Чимаева, а рядом ещё один заслуженный кандидат в титульную гонку Нассурдин Имавов. Другим дивизионам стоит взять пример, но, похоже, нужно просто пережить эпоху странных претендентов. Важно не затягивать, иначе скоро титульники начнут требовать люди из подвалов рейтинга. Пока у матчмейкеров UFC есть работа — нужно разгребать образовавшуюся ситуацию и напомнить бойцам, что «серия» из одной победы очень редко является основанием для титульного боя.