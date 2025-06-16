Исторический турнир UFC в Баку и полуфиналы Гран-при PFL с россиянами. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств жаркие турниры и противостояния. В Баку состоится первый в истории Азербайджана турнир UFC, а в PFL продолжится полуфинальная стадия нового сезона Гран-при, в том числе с участием россиян. Конечно, никуда и без профессионального бокса. Мы собрали все самые яркие события предстоящей недели в одном месте.

19 июня. Брайан Норман — Дзин Сасаки

В Токио состоится масштабный вечер профессионального бокса. В его рамках запланирован титульный поединок в полусреднем весе по версии WBO между обладателем пояса Брайаном Норманом и японцем Дзином Сасаки. Интересно, что чемпион будет проводить защиту пояса на территории соперника, но, по всей видимости, непобеждённого Нормана это не смущает. Команда Брайана вела переговоры с другим чемпионом в полусреднем весе – Джароном Эннисом, однако договориться об объединительном поединке не сумела. После этого выбор пал на крепкого японца Дзина Сасаки, который в родных стенах намерен навязать Норману тяжёлый бой.

20 июня. Гаджи Рабаданов – Кевин Ли

В PFL продолжаются поединки Гран-при World Tournament, на очередном турнире лиги за выход в финал в лёгком весе поборется российский боец Гаджи Рабаданов – действующий победитель Гран-при промоушена. В соперниках у него будет известный «искатель дыр» в технике Хабиба Нурмагомедова бывший боец UFC Кевин Ли. Американец уже давно на спаде, но при этом широко известен в мире ММА, так что для Рабаданова победа над таким соперником – шанс заявить о себе и привлечь внимание матчмейкеров UFC.

20 июня. Магомед Магомедов — Сарваджон Хамидов

На турнире PFL состоятся не только поединки в рамках Гран-при. Свой дебютный бой в лиге проведёт Магомед Магомедов. Ранее он долгое время выступал в Bellator, где в последних четырёх поединках потерпел два поражения. Примечательно, что оба раза не получилось справиться с Патриком Миксом, который недавно перебрался в UFC. Теперь Магомедов попробует перезагрузить карьеру в новой лиге. В соперниках у него будет непобеждённый боец из Таджикистана Сарваджон Хамидов. У него тоже за спиной непростой путь в Bellator.

Магомед Магомедов Фото: Matt Davies/Zuma/ТАСС

21 июня. Совместный турнир кулачных боёв и кикбоксинга на Урале

Лига RCC приготовила для любителей единоборств интересный турнир. 21 июня в Екатеринбурге состоятся шесть кулачных боёв и шесть поединков по правилам кикбоксинга. Организаторы решили удивить поклонников единоборств нестандартным подходом. Причём во второй дисциплине можно будет увидеть в деле топовых российских кулачников: чемпиона RCC Hard Дмитрия Савина, Андрея «Цыгана» Чеботарёва и других мастеров этого кровавого дела.

21 июня. Джамал Хилл – Халил Раунтри

Первый азербайджанский турнир UFC доверили возглавить двум топовым полутяжеловесам и бывшим претендентам на титул Джамалу Хиллу и Халилу Раунтри. Но дела парней в последнее время складываются не лучшим образом. Джамал расположился на четвёртой строчке в рейтинге, Халил – на седьмой. Более того, у обоих не закрыты поражения. Хилл проиграл Алексу Перейре и Иржи Прохазке, а Раунтри в последнем поединке также уступил Поатану. Поэтому для обоих бойцов, которые умеют зарубиться в стойке, это важный поединок. Поражение может усугубить и без того не самое простое положение. А вот победа вернёт шансы ворваться в чемпионскую гонку.

Халил Раунтри Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

21 июня. Рафаэль Физиев – Игнасио Бахамондес

Конечно, турнир UFC в Баку не мог обойтись без представителей Азербайджана. В соглавном событии вечера выступит 11-й номер рейтинга лёгкого веса – Рафаэль Физиев. В своём последнем поединке он вышел на коротком уведомлении с Джастином Гэтжи и уступил решением судей. Сейчас Атаман идёт на серии из трёх поражений, но поддержка трибун должна помочь ему прервать её. В соперниках у Физиева будет Игнасио Бахамондес, который, напротив, выиграл три последних боя и хочет занять место оппонента в рейтинге. Лёгкой прогулки у Рафаэля точно не будет.

21 июня. Ризван Куниев – Кёртис Блэйдс

На UFC в Азербайджане свой дебютный поединок в лиге должен провести российский тяжеловес Ризван Куниев. Ещё в августе 2024 года он получил контракт с промоушеном через Претендентскую серию Даны Уайта. А вот выйти в октагон лучшей лиги на планете никак не мог. Назывались имена разных потенциальных соперников для россиянина. Но достаточно неожиданно Ризвану достался в оппоненты сразу пятый номер рейтинга тяжёлого веса Кёртис Блэйдс. Бой с ним уже дважды срывался. Изначально они должны были встретиться в феврале, затем — в марте. И вот теперь третья попытка организовать поединок. Остаётся надеяться, что она окажется удачной, а Куниев всё-таки дебютирует в UFC.

21 июня. Дарья Железнякова – Мелисса Маллинс

На турнире UFC в Баку в октагон вернётся россиянка Дарья Железнякова. В своём последнем поединке она уступила аргентинке Айлин Перес. Теперь девушка попытается одновременно и закрыть поражение, и войти в топ-15 женского легчайшего веса. В соперницах у Дарьи окажется англичанка Мелисса Маллинс. Она как раз и расположилась на 15-м месте в рейтинге. Интересно, что в этой паре уже есть история противостояния. Железнякова и Маллинс встречались между собой в лиге Ares. Тогда сильнее оказалась англичанка, так что для Дарьи предстоящий бой несёт дополнительную мотивацию. Россиянка совершенно точно захочет поквитаться за первое поражение в профессиональной карьере.