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UFC Баку: Физиев – Бахамондес, MMA 21 июня 2025 года, Куниев – Блэйдс, Железнякова – Маллинс, прямая онлайн-трансляция, лайв

UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Баку
Комментарии
Турнир обещает запомниться фанатам из России.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшей лиги на планете, который проводится на территории этой страны. Особый интерес событие представляет для фанатов смешанных единоборств из России.

Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Ирина Алексеева
Не началось
Клаудия Сыгула

Затем свой очередной поединок проведёт Дарья Железнякова. Её ждёт реванш с британкой Мелиссой Маллинс. В своё время девушки уже сталкивались в лиге Ares FC. Тогда россиянка уступила техническим нокаутом. И теперь у неё есть возможность поквитаться с оппоненткой за ту осечку.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс
21 июня 2025, суббота. 19:50 МСК
Дарья Железнякова
Не началось
Мелисса Маллинс

В UFC дебютирует Ризван Куниев. С третьей попытки он сойдётся в октагоне с пятым номером рейтинга тяжеловесов – Кёртисом Блэйдсом. Это даст возможность моментально стать заметной фигурой в промоушене.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
21 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Не началось
Ризван Куниев

На турнире проведёт поединок и боец из команды Хабиба – Тагир Уланбеков. У него в соперниках опаснейший казахстанец Азат Максум.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Азат Максум — Тагир Уланбеков
21 июня 2025, суббота. 23:30 МСК
Азат Максум
Не началось
Тагир Уланбеков

В соглавном событии вечера выступит Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес. Боец из Азербайджана попытается прервать свою неудачную серию.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Игнасио Бахамондес

Главным же событием турнира станет битва Джамала Хилла и Халила Раунтри. Хилл не так давно был чемпионом UFC, но оказался вынужден освободить пояс из-за травмы. А затем его не получилось вернуть в битве с Алексом Перейрой. Раунтри также проигрывал Поатану в титульном бою.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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UFC в Азербайджане — прорыв. Вспоминаем, в какие ещё необычные страны заезжал промоушен
Где смотреть турнир UFC Баку с боем Железнякова – Маллинс Дата и время турнира UFC Баку с поединком Куниев – Блэйдс Полный кард турнира UFC Баку с соглавным боем Физиев – Бахамондес
Live Сергей Сорокин

😨 Дарья Железнякова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в UFC

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в UFC.

«Эмоций было очень много. У меня был отличный вес. И он скакнул в самый важный момент. Мой диетолог был в шоке. Организм не отдавал воду. И когда я летела, почти не кушала. А летела я с приключениями. В UFC попросили купить билеты заранее, чтобы я им сказала, откуда полечу. В итоге я сказала, что буду вылетать из Парижа, но мне отказали в визе. В итоге мы просили поменять билет. Но в UFC нам ответили, что можно только докупить билет на свои деньги. Это история о том, как я попала на € 3 тыс. Это очень грустно.

И был сложный перелёт. Я летела из Санкт-Петербурга в Абу-Даби, затем провела там сутки и отправилась в Париж. Из Парижа – в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса – в Лас-Вегас. Я летела около двух дней. После этого мне больше никакие поездки не страшны. И возвращалась я примерно так же. Это был очень долгий перелёт», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Баку с боем Железнякова – Маллинс

Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:47 Сергей Сорокин

🤔 Кёртис Блэйдс дал прогноз на поединок с Ризваном Куниевым

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс высказался о предстоящем поединке с россиянином Ризваном Куниевым, который состоится 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку, Азербайджан.

«Как по мне, мой стиль представляет угрозу для любого. Если вы не борец высокого уровня – ждите проблем. Я вижу много дыр в его арсенале, которыми можно воспользоваться. Я готов к высокому темпу, которым ломаю соперников на земле.

Буду давить на Куниева, буду переводить его в партер. Когда я измотаю его, то одержу досрочную победу на земле», — сказал Блэйдс в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.

12:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Баку с поединком Куниев – Блэйдс

Турнир UFC on ABC 8 состоится 21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане. Он стартует в 19:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 22:00 мск.

12:46 Сергей Сорокин

😏 Алексеева: если флаг России запретят, набью с ним тату. Что они со мной сделают?

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева объяснила, почему выходит на поединки с флагом России.

«Без флага я не могу выйти. Особенно если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моём теле. Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», — сказала Ирина Алексеева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Баку с соглавным боем Физиев – Бахамондес

  • Джамал Хилл — Халил Раунтри;
  • Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес;
  • Азат Максум — Тагир Уланбеков;
  • Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев;
  • Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев;
  • Назим Садыхов — Николас Мотта;
  • Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев;
  • Мухаммаджон Наимов — Богдан Град;
  • Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб;
  • Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс;
  • Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко;
  • Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула.
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