UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE

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21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшей лиги на планете, который проводится на территории этой страны. Особый интерес событие представляет для фанатов смешанных единоборств из России.
Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.
Затем свой очередной поединок проведёт Дарья Железнякова. Её ждёт реванш с британкой Мелиссой Маллинс. В своё время девушки уже сталкивались в лиге Ares FC. Тогда россиянка уступила техническим нокаутом. И теперь у неё есть возможность поквитаться с оппоненткой за ту осечку.
В UFC дебютирует Ризван Куниев. С третьей попытки он сойдётся в октагоне с пятым номером рейтинга тяжеловесов – Кёртисом Блэйдсом. Это даст возможность моментально стать заметной фигурой в промоушене.
На турнире проведёт поединок и боец из команды Хабиба – Тагир Уланбеков. У него в соперниках опаснейший казахстанец Азат Максум.
В соглавном событии вечера выступит Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес. Боец из Азербайджана попытается прервать свою неудачную серию.
Главным же событием турнира станет битва Джамала Хилла и Халила Раунтри. Хилл не так давно был чемпионом UFC, но оказался вынужден освободить пояс из-за травмы. А затем его не получилось вернуть в битве с Алексом Перейрой. Раунтри также проигрывал Поатану в титульном бою.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😨 Дарья Железнякова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в UFC
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в UFC.
«Эмоций было очень много. У меня был отличный вес. И он скакнул в самый важный момент. Мой диетолог был в шоке. Организм не отдавал воду. И когда я летела, почти не кушала. А летела я с приключениями. В UFC попросили купить билеты заранее, чтобы я им сказала, откуда полечу. В итоге я сказала, что буду вылетать из Парижа, но мне отказали в визе. В итоге мы просили поменять билет. Но в UFC нам ответили, что можно только докупить билет на свои деньги. Это история о том, как я попала на € 3 тыс. Это очень грустно.
И был сложный перелёт. Я летела из Санкт-Петербурга в Абу-Даби, затем провела там сутки и отправилась в Париж. Из Парижа – в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса – в Лас-Вегас. Я летела около двух дней. После этого мне больше никакие поездки не страшны. И возвращалась я примерно так же. Это был очень долгий перелёт», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир UFC Баку с боем Железнякова – Маллинс
Посмотреть трансляцию турнира UFC Баку можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Кёртис Блэйдс дал прогноз на поединок с Ризваном Куниевым
Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс высказался о предстоящем поединке с россиянином Ризваном Куниевым, который состоится 21 июня на турнире UFC on ABC 8 в Баку, Азербайджан.
«Как по мне, мой стиль представляет угрозу для любого. Если вы не борец высокого уровня – ждите проблем. Я вижу много дыр в его арсенале, которыми можно воспользоваться. Я готов к высокому темпу, которым ломаю соперников на земле.
Буду давить на Куниева, буду переводить его в партер. Когда я измотаю его, то одержу досрочную победу на земле», — сказал Блэйдс в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.
Дата и время турнира UFC Баку с поединком Куниев – Блэйдс
Турнир UFC on ABC 8 состоится 21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане. Он стартует в 19:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 22:00 мск.
😏 Алексеева: если флаг России запретят, набью с ним тату. Что они со мной сделают?
Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева объяснила, почему выходит на поединки с флагом России.
«Без флага я не могу выйти. Особенно если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моём теле. Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», — сказала Ирина Алексеева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC Баку с соглавным боем Физиев – Бахамондес
- Джамал Хилл — Халил Раунтри;
- Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес;
- Азат Максум — Тагир Уланбеков;
- Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев;
- Мыктыбек Оролбай — Тофик Мусаев;
- Назим Садыхов — Николас Мотта;
- Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев;
- Мухаммаджон Наимов — Богдан Град;
- Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб;
- Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс;
- Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко;
- Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула.