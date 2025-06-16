UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE

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21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшей лиги на планете, который проводится на территории этой страны. Особый интерес событие представляет для фанатов смешанных единоборств из России.

Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.

Затем свой очередной поединок проведёт Дарья Железнякова. Её ждёт реванш с британкой Мелиссой Маллинс. В своё время девушки уже сталкивались в лиге Ares FC. Тогда россиянка уступила техническим нокаутом. И теперь у неё есть возможность поквитаться с оппоненткой за ту осечку.

В UFC дебютирует Ризван Куниев. С третьей попытки он сойдётся в октагоне с пятым номером рейтинга тяжеловесов – Кёртисом Блэйдсом. Это даст возможность моментально стать заметной фигурой в промоушене.

На турнире проведёт поединок и боец из команды Хабиба – Тагир Уланбеков. У него в соперниках опаснейший казахстанец Азат Максум.

В соглавном событии вечера выступит Рафаэль Физиев. Новым соперником Атамана станет чилиец Игнасио Бахамондес. Боец из Азербайджана попытается прервать свою неудачную серию.

Главным же событием турнира станет битва Джамала Хилла и Халила Раунтри. Хилл не так давно был чемпионом UFC, но оказался вынужден освободить пояс из-за травмы. А затем его не получилось вернуть в битве с Алексом Перейрой. Раунтри также проигрывал Поатану в титульном бою.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.