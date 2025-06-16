«Смерть круче, чем жить на коленях». Скандальные братья Хейбати собрались воевать

Хейбати — одна из самых скандальных фамилий в российских поп-ММА. Вы точно сталкивались с различными конфликтными ситуациями, в которых фигурировали Мохаммад и его брат Али. В этом плане у обоих иранцев очень обширная биография. И младший из них, Мохаммад, более известный как Персидский дагестанец, попадал в неприятные ситуации гораздо чаще.

Хейбати-младший очень органично вписался в скандальное направление индустрии. Начал с того, что попытался устроить конфликт с Александром Шлеменко, называл Петра Яна китайцем и обещал сделать его глаза шире. А потом просто начал проходиться по всем бойцам, которые так или иначе имели отношение к поп-ММА. Так от Мохаммада доставалось Марифу Пираеву, Тимуру Никулину, Чоршанбе Чоршанбиеву, который в итоге даже устроил драку на улице с Персидским дагестанцем. Надо сказать, что и плоды жёсткий трэш-ток приносил —Хейбати получал бои и продвигал себя.

Мохаммад Хейбати Фото: Из личного архива бойца

Затем уже в Hardcore Мохаммад раскрутился на полную. Формат громких пресс-конференций с такими же скандальными бойцами отлично подошёл иранцу. Была мощная дилогия с Максом Дивничем, которая сопровождалась щедрыми порциями ругательств в обе стороны, попытка устроить бой с Шовхалом Чурчаевым, угрожавшим Персидскому дагестанцу пистолетом. А одна из драк иранца принесла Hardcore миллионный ущерб. И это далеко не все стычки с участием Хейбати-младшего.

Активно ему в этом помогал старший брат Али. Он признавался, что иногда самостоятельно прописывал трэш-ток Мохаммада и подсказывал, что нужно сказать. В интервью Али гордился тем, что ему удалось за короткое время раскрутить себя и брата в России. Там же Хейбати-старший рассуждал, что «грязью» они не занимаются: «Я понимаю, что потасовки — это часть моей работы. В интернете много пишут, но в жизни никто не подходит. Например, в Дагестане только здороваться подходят. Просто, если так взять, мы же с братом «грязью» не занимаемся. Сзади никого не душим, толпой никого не гасим».

Но громкие скандалы были и с участием Али. Самый громкий случился, когда Хейбати пнул ринг-гёрл, нёсшую табличку с номером раунда. Иранец отказывался извиняться, заявив, что 90% людей его поддержат. В итоге извиняться всё же пришлось, а бонусом его пожизненно отстранили от участия в турнирах под эгидой Hardcore. Чуть ранее та же судьба постигла Мохаммада. Однако скандальная популярность спортсменов помогала им оставаться на слуху и получать бои.

Теперь же, с обострением ситуации и началом боевых действий на Ближнем Востоке, братья Хейбати намерены вернуться в Иран. Сначала об этом заявил Мохаммад: «Началась война. Обязательно я туда отправляюсь, в отличие от этого балабола Макса Дивнича, который сидит, как крыса, всех осуждает и болтает. Смерть намного круче, чем жить на коленях. Я со своим братом об этом не общался, своё решение принял самостоятельно. Я не знаю, когда он туда отправляется. Всё, что я могу сделать для своей родины… Я могу жить в Германии, у меня есть все основания жить в Европе, могу работать инженером-машиностроителем, в рублях зарабатывать полмиллиона. Могу гаситься, прятаться, зарабатывать тут большие деньги, но я выбираю отправиться туда и защищать свою родину».

Его следом тут же поддержал и Али: «Либо родина, либо смерть. Через девять дней я поеду туда. Лучше с честью погибнуть, чем жить с унижением».

Али Хейбати Фото: Из личного архива бойца

К слову, у обоих братьев есть опыт службы в армии. Для Али это, скорее всего, была необходимость, чтобы получить загранпаспорт и возможность выезжать за границу. А Мохаммад рассказывал, что попал на границу, где приходилось сталкиваться с пакистанскими группировками. Тогда Хейбати отмечал, что служба закалила его характер, но в целом это место не для него. Сейчас же Мохаммад решил вернуться и оживить воспоминания. Хотя в социальных сетях братьям и их намерениям не очень верят.