Больше никаких шуток в ринге! Турки выбесили скучные бои, в боксе — новая революция

Современный профессиональный бокс – очень спорный и неоднозначный. Ярких по вывеске поединков стало намного больше, часто на кону стоит абсолютное чемпионство. Но самые громкие титульники всё чаще превращаются в скучное зрелище. Фанаты без особенного энтузиазма следят за тем, как самые сильные боксёры планеты с опаской работают по 12 раундов. А недавно состоялся поединок Сауля Альвареса и Уильяма Скалла, где было нанесено слишком мало ударов для такой вывески – всего лишь 111. И, видимо, это окончательно вывело представителей Саудовской Аравии. Они больше не намерены тратить огромное количество денег, а затем – смотреть на скучные бои.

Очень резко о ситуации высказался председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Он объяснил, что не собирается более участвовать в организации вялотекущих и незрелищных боёв под эгидой организации Riyadh Season: «С этого момента я больше не хочу видеть боксёрские поединки в стиле мультика «Том и Джерри», где один боец ​​бегает по рингу, а другой его преследует. Мы хотим поддерживать бойцов, которые оставляют себя полностью на ринге. Смелых. Гордых. Настоящих».

Стоит отметить, что ситуация уже приобрела систематический характер. Совсем недавно фанатов разочаровал турнир в Нью-Йорке. На Таймс-сквер ждали огненных поединков с участием лучших американских боксёров. Но вместо этого зрители получили постоянные судейские решения, минимум активности от фаворитов и затянутый вечер. Чем выше становится цена поединка, тем более осторожно и боязливо действуют соперники. А некоторые бои действительно больше напоминают «догонялки». И не всегда в роли «охотника» выступают фавориты. Иногда топовые бойцы просто начинают «сушить» раунды, понимая лояльность со стороны судей.

Недавно российский боксёр Магомед Курбанов также заговорил о проблемах мирового бокса. Примечательно, что он обвинил в них самого Турки: «Американские боксёры стали непонятными циркачами, шапито. Одеваются непонятно, выходят и несут пургу. Один танцует, другой орёт. Не знаю… Мир меняется. И не всегда в лучшую сторону. Я не могу эту ситуацию прокомментировать. Не понимаю, что происходит. Честно сказать, в каждом весе сейчас идут провалы. Турки зашёл и всё испортил, по-моему. Он не сделал ничего крутого. Хочет взять и всё разрушить. У него есть деньги, есть влияние. А толку от этого нет. В одном карде не должно быть пять титульников. Проспекты должны быть. Люди устают смотреть даже на постоянные титульные бои. Люди по восемь часов сидят и на это смотрят».

Современный бокс действительно стал вещью, за которой тяжело следить. Огромное количество версий, поясов, организаций. Затяжные турниры, скучные титульники. И это на фоне того, что заход Саудовской Аравии сопровождался восторгами и завышенными ожиданиями. Постепенно весь этот флёр рассеивается, а остаётся суровая реальность. Однако в силах Аль аш-Шейха всё это исправить. Достаточно лишь предложить боксёрам дополнительные опции, которые сделают сам процесс намного интереснее. Например, давать бонусы за самые яркие поединки, красивые нокауты. Причём делать их внушительными, чтобы в ринге парни старались финишировать оппонентов.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

Конкретных шагов по достижению цели Турки не назвал. Но нет никаких сомнений, что он обладает практически безграничными возможностями. Нынешний год может стать определяющим для профессионального бокса. Если ситуация не выправится, дисциплина рискует окончательно проиграть конкуренцию смешанным единоборствам. Однако предпосылки к исправлению ситуации есть.