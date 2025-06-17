«Многие победы скучны». Физиев никогда не станет чемпионом, но вы не пропустите его бои

21 июня в Азербайджане впервые в истории пройдёт турнир UFC. В соглавном событии вечера сойдутся легковесы Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес. Атаман выступает под эгидой UFC уже более шести лет, с апреля 2019 года. И давно зарекомендовал себя в качестве одного из самых зрелищных бойцов лёгкого веса и промоушена в принципе. И даже поражение нокаутом от Магомеда Мустафаева в дебюте никак не портит впечатление от Атамана. Практически в каждом поединке он готов устраивать шоу для болельщиков и, как правило, это делает.

Репутация шоумена идёт за Рафаэлем ещё со времён выступлений в муай-тай. В одном из боёв Физиев показал красивый уклон от хай-кика в стиле Нео из «Матрицы». Момент широко разлетелся по Сети, видео к себе на страницу зарепостил и Дана Уайт. А спустя несколько лет Рафаэль оказался в UFC. Атаман практически сразу чётко обозначил приоритеты: «У меня в принципе цель в UFC — это бонусы. У кого-то – пояс, у кого-то – ещё что-то, а у меня – срывать всевозможные бонусы, как можно чаще и как можно больше. Буду стараться».

Рафаэль Физиев Фото: Ian Maule/Getty Images

После поражения от Мустафаева Физиев вышел на впечатляющую серию из шести побед, по ходу которой получил пять бонусов подряд. Началось всё с поединка с Марком Диакези, который закончился решением, но Рафаэль продемонстрировал всем тот самый трюк из «Матрицы». Оба бойца были награждены бонусом за «Лучший бой вечера». А потом Физиев нокаутировал Ренато Мойкано, Брэда Ридделла и Рафаэль дос Аньоса. За каждый из этих боёв Атаман тоже заработал $ 50 тыс. — за «Выступление вечера». Плюс ещё один «Лучший бой вечера» – с Бобби Грином.

Параллельно Физиев не ограничивался яркими выступлениями в октагоне, он ещё и здорово раскручивал себя за счёт ярких высказываний. Например, прямо в октагоне вызывал на бой Хасбика. А бой с Рафаэлем дос Аньосом назвал поединком за звание лучшего Рафаэля в UFC. После победы над бразильцем Атаман вызвал на бой теннисиста Рафаэля Надаля: «Теперь надо узнать, кто лучший Рафа в спорте! Рафаэль Надаль – я могу побить его. Приходи сюда».

Однажды Физиев даже спорил в социальных сетях с Конором Макгрегором, когда тот посоветовал соперникам Физиева пробивать акс-кик, когда Атаман делает свои кинематографичные уклоны. Рафаэль тут же отреагировал: «Конор, приглашаю тебя в Tiger Muay Thai, где мы научим тебя правильно бить ногой и чекать удары, чтобы ты больше не мог жить в мире фантазий и думать, что в этой ситуации ты сможешь нанести акс-кик».

Умение ярко говорить и хорошая серия (в первую очередь) подняли Рафаэля на шестую строчку в рейтинге лёгкого веса и вывели на поединок с третьим номером дивизиона Джастином Гэтжи. Победа могла сделать Физиева претендентом на титул, он закатил яркий бой, но проиграл. А потом потерпел ещё одно поражение из-за травмы в бою с Матеушем Гамротом. Полтора года простоя, сетования на то, что с ним не хотят драться, и новый бой с Гэтжи, где Рафаэль спасал поединок на коротком уведомлении. Всё обернулось ещё одним поражением. Зато за оба боя с Джастином Атаман получал бонусы.

После серии из трёх поражений Физиев не унывает: «Мысли вслух. 10 боев в UFC, в семи из них бонусы, и даже при трёх последних поражениях – два бонуса! Да, побеждать очень важно, но на многие победы скучно смотреть! Если бы все были такими скучными победителями, эта индустрия бы сдохла очень быстро. И да, у кого ещё столько бонусов из всех стран СНГ?»

Физиев вряд ли когда-нибудь станет чемпионом UFC. И дело тут не в том, что он не ставит такой цели. Просто у Рафаэля так или иначе возникают пробелы в навыках. Он достаточно мышечный, и это в сочетании с его энергозатратным стилем играет злую шутку. Физиев выходит заряженным на финиш, вкладывается в каждый удар. Это радует болельщиков, однако мышцам требуется кислород, и, как правило, к третьему раунду Рафаэль серьёзно замедляется и начинает уступать соперникам, позволяет себя переводить. Проблемы с борьбой тоже есть, но не такие критичные, какими их обычно выставляют.

Рафаэль Физиев Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Тем не менее Физиев — боец высокого уровня, который должен находиться в десятке сильнейших своего дивизиона. Поединки с его участием никто не захочет пропустить. И в UFC ценят то, что Рафаэль умеет устроить шоу и усилить практически любой кард. Поэтому он сейчас будет в соглавном событии азербайджанского турнира, этот ивент в принципе было бы сложно представить без Атамана. И Физиев трезво оценивает своё текущее положение и признаёт, что было бы не очень здорово, если бы он с серией из трёх поражений возглавил турнир в Баку.

Правда, у Рафаэля по-прежнему есть сложности с тем, чтобы найти соперника: «Почему с Гэтжи вышел на коротком уведомлении? Я полгода ждал поединок! И шесть человек подряд отказались выходить со мной. А сейчас стало ещё сложнее — я же опасный чувак! Но у меня на бумаге три поражения. Два — с бонусами за «Бой вечера», а в одном поединке я сам поломался, хотя уверен, что победил бы. Однако вот теперь на бумаге три поражения. И логика у соперников такая: «Выйду против чувака, у которого три поражения, проиграю ему… И что от этого получу?» А я просто хочу сказать, что ты испугался ещё до ринга».

В Баку у Физиева опасный соперник — Игнасио Бахамондес. Высокий, тяжело бьющий универсал, который очень хорошо прогрессирует и идёт на серии из трёх досрочных побед. Этот бой автоматически претендует на бонус, и можно не сомневаться — Физиев приложит все усилия, чтобы забрать $ 50 тыс. и порадовать болельщиков.