Воин с 25 поражениями. С кем Шлеменко проведёт следующий бой

В конце мая на RCC 22 у Александра Шлеменко прервалась победная серия из пяти поединков в MMA (плюс ещё один бой прошёл по правилам кикбоксинга). Шторм не справился с Владиславом Ковалёвым, проиграв ему раздельным решением судей. После боя глава лиги Николай Клименко и сам Александр говорили о проблемах со здоровьем, из-за которых поединок был даже под угрозой срыва.

«Будет звучать как оправдание, но были свои сложности, и я рассматривал возможность снятия с боя. На сгонке случились кое-какие неприятности, которые заставили меня немного поволноваться. Схватило меня, однако я продолжил гонять вес, сделал его. Поставил обезболивающие, и чуть лучше стало. Пообщались с врачом и приняли решение, что я не сорву главный бой. Никогда в карьере не снимался с боя, поэтому у меня и 16 поражений. Утром в день боя сказал, что буду драться. Но я не оправдываюсь и ни в коем случае не хочу, чтобы это выглядело как оправдание. В день боя чувствовал себя уже лучше, однако, если у тебя есть проблемы, они всё равно остаются. Не жалею, что не снялся – никогда так не делал. Мне 41 год. Моя задача – выступать, сколько могу», — объяснял Шлеменко после поединка.

И, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, Александр готов уже в начале следующего месяца вернуться в клетку и выступить на турнире собственного промоушена — Shlemenko Fighting Championship. Ещё до боя с Белазом Шлеменко говорил, что у него есть соперник на турнире SFC 12 июля, но не называл имени. Теперь это не секрет, оппонентом Шторма станет испанец Гильермо Кадена.

Кто это такой? В широких кругах этого бойца знают не очень хорошо. Кадене, который взял прозвище Воин, 33 года, его база — джиу-джитсу, он выигрывал чемпионат Европы по этому виду спорта, а из 39 побед в профессиональной ММА-карьере 30 одержаны сабмишенами. Впечатляющий результат, если только не смотреть на графу поражений, их у Кадены 25, и 15 их них — нокаутами. Тоже впечатляюще. Исходя из этого, можно сделать вывод, на что ставит в своих боях испанец, так что Шлеменко снова ждёт проверка борьбой, а в партер к Кадене, судя по всему, лучше не попадаться. Ещё один интересный факт — при рекорде 39-25 Гильермо только шесть раз доходил до решения судей, а к бою с российским ветераном разогнался до серии из шести побед. Другое дело, конечно, кого он побеждал, потому что в соперниках оказались и новичок, и человек с отрицательным рекордом.

Гильермо Кадена Фото: Из личного архива бойца

Ещё Кадена является чемпионом лиги Vendetta Fight Nights. Титул он завоевал совсем недавно — 10 мая засабмитил Кристиана Дракслера. До этого Гильермо выиграл титул в организации Furious FC. Скорее всего, о ней, как и о Vendetta Fight Nights, вы раньше не слышали. Кадену сложно назвать оппонентом, который составит реальную конкуренцию, однако Шлеменко настроен серьёзно и отказывается обсуждать какие-либо реванши, пока не разберётся с испанцем: «Сейчас рано об этом говорить, потому что у меня впереди Гильермо Кадена. Это тоже не подарок. Он может выиграть у любого бойца в среднем весе так же, как и любой боец может проиграть любому сопернику. Это я знаю из своего опыта».

Андрей Корешков в разговоре с MMA.Metaratings.ru отметил, что у Шлеменко сейчас в целом порядок со здоровьем, и тоже отдал должное заслугам будущего соперника Шторма: «Кадену нашел наш матчмейкер, у него хорошая серия побед. Сейчас тяжело отыскать спортсмена, который где-то выступает и не обременён каким-то эксклюзивным контрактом. Нашли Гильермо, у него хороший рекорд, много сабмишенов, он реально неплохо борется. Риски определённо есть. Но Шлеменко хорошо готов, у него серьёзный опыт подготовки к борцам. Шлеменко нейтрализует все сильные стороны Гильерме. Думаю, до борьбы дело не дойдёт. Будет работа в стойке, где Шлеменко и завершит бой».

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв Фото: RCC MMA

Несмотря на сомнительный матчмейкинг и логичные вопросы в духе «кто это вообще такой?», Кадена может стать неплохим вариантом для Шлеменко, чтобы вернуться на победную тропу, что сейчас для именитого бойца наверняка очень важно. Каких-то шансов на апсет не наблюдается, поэтому Шторм должен уверенно проходить испанца и возвращаться к более конкурентным поединкам. В наличии духа и характера у Гильерме сомнений нет, однако можно предположить, что у бойцов совершенно разный уровень.