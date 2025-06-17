Путь Алексеевой в UFC – драма. Жуткие травмы и скандалы не сломили чемпионский дух

21 июня на арене «Баку Кристал Холл» в Азербайджане состоится исторический турнир – UFC on ABC 8. Это первый ивент лучшей лиги на планете, который проводится на территории этой страны. Особый интерес событие представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Первой в клетку выйдет Ирина Алексеева, которая возвращается в октагон после длительного простоя. Яркая девушка столкнётся с полькой Клаудией Сыгулой.

Пока Русская Ронда идёт в UFC со статистикой 1-1. И этот путь складывается крайне непросто. Девушка сталкивается с жёсткими испытаниями на прочность. Однако чемпионский дух Алексеевой не сломить. Россиянка рассчитывает сначала ворваться в топ-15, а затем замахнуться и на чемпионскую гонку. Впереди же – новое жёсткое испытание на прочность.

Ирина дебютировала в UFC в апреле 2023 года. Но первый же бой получился крайне непростым со всех точек зрения. И перед ним девушке было очень непросто справиться с давлением. Добавлялись неприятные инциденты. Причём много подвохов было со стороны самой лиги. Да, с весогонкой девушка не справилась по личным причинам. В итоге пришлось распрощаться с солидной частью гонорара. Но промоушен также добавил головной боли. Сначала на официальном сайте организации Алексеевой поставили мужской аватар, затем вместо триколора России указали флаг Казахстана. Однако Ирина стерпела все эти мелкие неприятности.

И всё-таки подробности допинг-тестирования перед дебютом в UFC звучат действительно жутко. Девушка рассказала, что проходила его в бесчеловечных условиях. Проверить россиянку решили прямо перед боем: «Я была в шоке, а ко мне пришли за анализами на допинг. Мне 20 минут до боя, а я не могу. В итоге и воду включала в туалете, и ногу во льду держали. Разминалась прямо в туалете. А ещё там полностью разделась и сидела на ледяном кафеле. С горем пополам выдавила из себя. И мы пошли разминаться. Но стресса было много. Теперь знаю, что перед боем может быть такая ситуация».

Ирина Алексеева Фото: Getty Images

Даже такие сложности прямо перед поединком не сломили Алексееву. Она вышла и играючи расправилась со Штефани Эггер. Представительница Швейцарии капитулировала уже в первом раунде. Однако многие поспешили и тут упрекнуть россиянку. Критики говорили, что Ирина банально была тяжелее, это и помогло завладеть преимуществом. Алексеева же ответила огненным интервью в клетке и жаркими победными танцами. И достаточно быстро получила поединок с Мелиссой Маллинс. Казалось, именно этот бой должен был стать моментом истины, рывком вперёд… Но россиянка проиграла, причём довольно разгромно. А позже стали известны подробности. И вновь стало понятно, с чем пришлось столкнуться Ирине.

Ирина Алексеева боец UFC из России «У меня во время боя лопнула киста, о которой я не знала. И там я начала выживать. Просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок. А ещё пыталась огрызаться. После боя у меня нашли ещё три кисты. Во время боя у меня отказали ноги, но работала голова. Я не могла «мастить», когда человек сверху, настолько обессилела. Сначала думала, что меня подводит функционалка. Иногда я без разведки лечу в бой. В полуобморочном состоянии огрызалась, сломала нос».

После таких новостей, естественно, многое стало понятно. Но начался длительный простой. Он был вызван и проблемами со здоровьем, и работой матчмейкеров. Не получилось избежать скандалов и в тот момент. Алексеева находилась в России и подверглась нападению мигранта на улице. Это также негативно сказалось на моральном состоянии Ирины: «Мы с подругой выезжали на велосипедах. И я услышала, как машина газует. Хотела уступить дорогу, а он ехал чётко на нас. Мы были в шортах. Это же был мигрант, он приехал в марте на заработки. Это сейчас всё узналось. Он чётко подреза́л и кричал грубые вещи, называл «русской свиньёй». Он попытался уехать, а я хотела остановить, хлопнула рукой по багажнику. Он выскочил и полетел на меня. Было видно, как он летел с агрессией. Но мы включили камеру, и он замедлился. Включили камеру, а он начал материться и орать на меня. Что я какая-то не такая. Одета не так – в майке, в шортах. Затем я ему пыталась доказать, что он нарушил ПДД. Он начал орать, что я тронула его багажник. И его не смущало то, что он меня чуть не задавил. А ещё он кричал: «Ты никто, ты русская свинья. У меня вообще прав нет, мне ваш закон не писан, езжу, как хочу». Спрашивал у меня – девушка я или мужчина. В итоге начали подходить люди. Он не выдержал и попытался уехать».

Ирина Алексеева Фото: Getty Images

Долгий простой, мучения в состоянии неопределённости… Естественно, всё это расстраивало Ирину. Однако она сохраняла позитивное расположение духа и ждала шанс. И получила его. Теперь на пути россиянки – опасная полька. Сыгула идёт с профессиональным рекордом 8-2, пять раз побеждала досрочно. А до поражения от Мелиссы Маллинс шла на серии из пяти удачных боёв. Поэтому стоит осторожно относиться к сопернице, которая умеет работать и в стойке, и в партере. Второе поражение подряд может окончательно отвернуть руководство UFC и Дану Уайта от россиянки.