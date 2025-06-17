Уличный конфликт привёл к поножовщине. В Германии убили непобеждённого чеченского боксёра

В Берлине произошла криминальная драма, участником которой стал 39-летний чеченский боксёр Абу Юсупов. Уроженец Мескер-Юрта получил смертельное ранение ножом в ходе уличного конфликта и скончался в больнице.

О происшествии сообщило немецкое издание Tagesspiegel. У Юсупова, который уже долгое время проживал в Германии и строил там спортивную карьеру, случился конфликт с неизвестной компанией людей на железнодорожной станции Гезундбруннен. Сначала это была словесная перепалка, которая переросла в конфликт, и один из его участников нанёс Абу удар ножом в шею.

По информации СМИ, Юсупов повздорил с группой афганцев, которая после случившегося разбежалась до приезда полиции. Как сообщает прокуратура Берлина, подозреваемые всё ещё находятся на свободе – пока их не удалось поймать. Прибывшие на место происшествия полицейские пытались оказать Абу медицинскую помощь до приезда врачей, но впоследствии Юсупов скончался в больнице – ранение оказалось смертельным.

Новость стала шокирующей для боксёрского мира и разлетелась по средствам массовой информации. Свои соболезнования в том числе выразил Всемирный боксёрский союз (WBC).

«WBC скорбит из-за смерти Юсупова — непобёжденного чеченского боксёра, который погиб от ножевого ранения в Берлине. Его история упорства и любви к боксу навсегда останется частью нашего спорта. Вся семья WBC и её глава Маурисио Сулейман выражают искренние соболезнования семье и близким Абу в это трудное время», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Юсупов занимался боксом с раннего детства, в Германии выступал в любителях ещё на юниорском уровне и становился победителем первенства страны. Но выйти на международный уровень он так и не сумел. Интересно, что профессиональную карьеру Абу начал очень поздно – в 34 года. Конечно, в таком возрасте уже вряд ли ставят перед собой какие-то высокие спортивные цели, многие уже завершают карьеру к этому времени, а он только дебютировал на таком высоком уровне. Тем не менее выступал Юсупов достаточно активно, все бои проводил в Германии. В дебюте Абу по прозвищу Волк снёс Бенжамина Кунца за 39 секунд, показав свою физическую мощь. Следом он за два раунда разобрался с Эмином Каримли: интересно, что два других соперника Юсупова на эту дату снялись с боя, видимо, впечатлившись дебютом чеченского боксёра.

Абу Юсупов Фото: Из личного архива спортсмена

Всего на профессиональном ринге Абу провёл 10 боёв и не проиграл ни разу. В девяти случаях он одержал победы, пять из которых – нокаутами, а поединок с Сандро Джаджанидзе в 2021 году завершился вничью. За день до трагедии Юсупов выложил в социальных сетях пост с фотографией из тренировочного зала – теперь под ним в комментариях друзья, знакомые и просто любители бокса оставляют свои соболезнования. У чеченского боксёра остались жена и трое несовершеннолетних детей.